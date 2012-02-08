- 2012年02月08日一些银行财富管理中心负责人称，目前银行面临的新难题是有房贷额度但贷款放不出去
- 2012年02月08日2011年，被业界称为券商生存最“艰难”的一年，沪综指全年下跌了21.68%，券商板块超过大盘下跌26.41%，18家上市券商全年市值蒸发将近3000亿元。在这样的背景之下，券商纷纷勒紧了裤带过日子，降薪、裁员、甚至整个部门动荡的消息不绝
- 2012年02月08日从中国移动内部了解到，2011年底，负责中国移动腐败案的中纪委调查组给国务院上报了一份情况汇报，并获得批示，该批示中将中国移动树立为反面典型，文件也被传达到全国所有副部级单位及以上。
- 2012年02月08日目前外汇收支形势的变化总体上利大于弊，符合宏观政策调控目标，显示了减顺差、促平衡的政策初现成效。这有利于实现国际收支基本平衡，增强宏观调控的有效性，有利于弱化人民币汇率升值预期，缓解贸易保护主义的国际压力
- 2012年02月08日保利2012年1月销售面积、销售额的同比、环比降幅创历史新低。
- 2012年02月08日工信部总工程师朱宏任表示，今年一季度的工业增速有可能出现进一步减缓，但小型微型企业不会出现大面积的资金断裂、倒闭问题。今年将重点支持创新型、创业型和劳动密集型小微企业。
- 2012年02月08日今年或将有120亿元公积金贷款用于上海保障房建设，目前上海各区政府都虎视眈眈、动用各种关系抢食这笔资金
- 2012年02月08日29名获救人员精神状态良好，救援团队为他们提供了食品和饮用水
- 2012年02月08日一份此前中国中药协会的沟通函表示：“中国中药产业珍稀动物药用资源养殖状况早已摆脱10年前‘铁马甲、插管引流’等技术落后时期”，“事实上，不规范养熊场都已被政府明令禁止，也同样被中医药及从业人士所反对。
- 2012年02月08日2011年共有282只新股登陆A股，其中首日破发的就有77只，截至2012年1月31日，新股中共有200家上市公司股价低于首日发行价格，将近七成的破发比例、1.45亿元的亏损
- 2012年02月08日美国经济复苏还面临严峻挑战，长期失业问题依然明显，长期失业人口占总失业人数的比重超过四成；近期全球经济出现减速迹象，或许是因为对美国国内经济复苏前景和欧债危机的担忧，美国企业的投资步伐开始放缓
- 2012年02月08日习近平指出，近年来中美两国关系总体保持积极、稳定发展势头。特别是胡锦涛主席与奥巴马总统共同做出决定，建设相互尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系，有力推动两国关系发展步入新的阶段
- 2012年02月08日新宪法草案规定，总统的任期为7年，可以连任一届。巴沙尔的任期到2014年期满
- 2012年02月08日如果美国及其盟友希望“通过不合逻辑的压力和不人道的手段”来阻止伊朗取得进步及获得自身权利，伊朗会作出适当反应。他说，制裁伊朗的实际结果就是导致伊朗人决心在国家利益和权利的框架下实现自己的目标
- 2012年02月08日石油行业是伊朗的经济命脉，伊朗石油收入占全部外汇收入的85％以上。伊朗目前原油日出口量约260万桶。欧盟从伊朗日进口原油总量约50万桶，其中希腊、意大利和西班牙是欧盟成员国中进口伊朗石油最多的国家
- 2012年02月08日国家外汇局表示，当前，我国外汇净流入有所放缓，但并未出现资金大规模流出的迹象。欧债危机持续蔓延深，对我国外汇储备经营管理带来一定挑战。在当前形势下，把控制风险放在首位。
- 2012年02月08日欧洲地区近期持续低温。拉脱维亚、白俄罗斯、波兰、乌克兰等国出现零下30摄氏度的低温，俄罗斯北部部分地区气温一度降至零下37摄氏度。德国东部不少地区气温降至零下20摄氏度以下，西欧一些地区则出现零下10至15摄氏度的低温。
- 2012年02月08日该报告系望江县政府于2011年11月15日发给安徽省发改委能源局的。报告指出，彭泽核电项目在选址评估、环境影响等方面存在“人口数据失真”、“地震标准不符”、“临近工业集中区”以及民意调查不够公开透明等问题。
- 2012年02月08日报喜鸟昨日晚间公告称，控股股东报喜鸟集团有限公司(以下简称“报喜鸟集团”)将其持有的公司4600万股无限售条件流通股股份(占公司股份总数的7.83%)质押给江西国际信托股份有限公司用于借款担保
- 2012年02月08日中国、美国、俄罗斯及印度等26个国家将于2月21日在莫斯科召开会议，共同商议应对欧盟航空碳排放交易体系的对策。
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