29名在苏丹遭劫中国工人获救后在肯尼亚休整后将回国 2012年02月08日 29名获救人员精神状态良好，救援团队为他们提供了食品和饮用水

美联储主席称欧债危机威胁美国经济复苏前景 2012年02月08日 美国经济复苏还面临严峻挑战，长期失业问题依然明显，长期失业人口占总失业人数的比重超过四成；近期全球经济出现减速迹象，或许是因为对美国国内经济复苏前景和欧债危机的担忧，美国企业的投资步伐开始放缓

习近平与美国副总统拜登通话 2012年02月08日 习近平指出，近年来中美两国关系总体保持积极、稳定发展势头。特别是胡锦涛主席与奥巴马总统共同做出决定，建设相互尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系，有力推动两国关系发展步入新的阶段