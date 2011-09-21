希腊有可能获得避免债务违约亟需贷款 2011年09月21日 希腊财政部在一份声明中说，欧盟及国际货币基金组织代表将于下周返回希腊。此间一些分析家认为，这表明双方在希腊需要采取的新紧缩及改革政策方面达成了协议

IMF预测金砖五国经济将保持强劲增长 2011年09月21日 中国经济今明两年增速将分别达到9.5%和9.0%；印度经济增速分别达到7.8%和7.5%；巴西增速分别为3.8%和3.6%；俄罗斯增速分别为4.3%和4.1%；作为金砖国家新成员，南非经济增速将分别达到3.4%和3.6%

香港再次被评为世界经济自由度最高的地区 2011年09月21日 报告表明，于10分满分中，香港获得9.01分，低于去年的9.08分。在各分类中，香港在法制及对私人产权保障、对信贷劳工市场及商业规范这两方面的得分均高过往年

日本地价连续20年下降 2011年09月21日 调查还显示，2011年日本商业用地“地王”为东京都中央区的明治屋银座大楼，每平方米地价为1970万日元（约合25.7万美元）；住宅“地王”为东京都千代田区五番町，每平方米地价为281万日元（3.67万美元）