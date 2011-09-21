- 2011年09月21日最近一段时间来，巴西和阿根廷不断加强对进口产品的限制措施，贸易保护措施再次升温的迹象十分明显
- 2011年09月21日下一步，证监会将不断完善证券期货市场的诚信档案系统，进一步健全诚信监管与约束机制，推动完善诚信准则，全面提高证券期货市场的诚信水平
- 2011年09月21日希腊财政部在一份声明中说，欧盟及国际货币基金组织代表将于下周返回希腊。此间一些分析家认为，这表明双方在希腊需要采取的新紧缩及改革政策方面达成了协议
- 2011年09月21日平均数虽然有局限性，但他是有用的
- 2011年09月21日中国的恩格尔系数，从农村来讲，基本上在42%左右。从城市来讲，居民的恩格尔系数已经下降到40%以下
- 2011年09月21日布朗夏尔当天在国际货币基金组织2011年下半年《世界经济展望》报告的发布会上说，当前全球经济已进入新的危险阶段，需要各国的政策制定者协调行动，降低世界经济复苏减缓的风险
- 2011年09月21日中航投资借壳上市年内将落定，公司拟全面延伸产业链，做大做强金融资产
- 2011年09月21日济建设过程中一些基础设施建设有建的，还有在建的，比如马路，修了后，发现有问题，然后拆，拆了之后再合上，这在一些城市上存在这个问题
- 2011年09月21日投资房地产的信托产品达74款，平均募集规模为2.22亿元，较7月份大幅下降了1亿元
- 2011年09月21日中国经济今明两年增速将分别达到9.5%和9.0%；印度经济增速分别达到7.8%和7.5%；巴西增速分别为3.8%和3.6%；俄罗斯增速分别为4.3%和4.1%；作为金砖国家新成员，南非经济增速将分别达到3.4%和3.6%
- 2011年09月21日2010棉花年度，农发行累计发放棉花收购贷款398亿元，同比增加62亿元，支持企业收购棉花4060万担，占全国棉花总产量的34%。
- 2011年09月21日报告表明，于10分满分中，香港获得9.01分，低于去年的9.08分。在各分类中，香港在法制及对私人产权保障、对信贷劳工市场及商业规范这两方面的得分均高过往年
- 2011年09月21日现有的住户调查制度里面，城镇居民支出里面是不包括购建房支出和自有住房的折算资金，只是实际和当年发生的支出
- 2011年09月21日近期包括广东、福建、河南在内的多个地区监管部门陆续对辖区内证券营业部变相降佣行为开出了罚单
- 2011年09月21日来自全球最大黄金业会议的调查显示,金价预计将在2012年11月前升至每盎司2,019美元,这为金价提供部分支撑.
- 2011年09月21日调查还显示，2011年日本商业用地“地王”为东京都中央区的明治屋银座大楼，每平方米地价为1970万日元（约合25.7万美元）；住宅“地王”为东京都千代田区五番町，每平方米地价为281万日元（3.67万美元）
- 2011年09月21日以后可能要加快记账周期的轮换。现在城镇住户是需要记录三年的帐，农村居民需要记五年的账，对高收入者来讲是一个非常大的工作负担，他们可能不愿意记，我们会加快记账户的轮换，这是一个方向
- 2011年09月21日尽管如此，国际航空运输协会理事长兼首席执行官汤彦麟表示，全球航空业的利润率只有1.2%，明年将进一步下滑至0.8%，2012年全球航空业盈利预期为49亿美元
- 2011年09月21日投资者静观美国联邦储备委员会(FED,美联储)是否会推出进一步经济刺激举措,以及希腊避免债务违约的磋商是否会取得进展。
- 2011年09月21日住户调查绝对量可能偏少，但是增速相对来说是可能比较准确。比如我们找一个准确的年份，这一个数据作为基准，通过抽样调查，用相对数据来推，这比较准确，这是一种方式
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