- 2012年02月08日上周（1月30日至2月5日）商务部重点监测的食用农产品价格出现回落。18种蔬菜批发价格比前一周下降5.8%，其中青椒、黄瓜、辣椒降幅居前，分别下降16.7%、15.4%和9.9%。
- 2012年02月08日今天，沪深两市总共有5家上市公司发布了高管、董事、监事等人员的辞职公告，涉及人员共9位。截至2月8日，总共有101家上市公司发布了高管辞职公告，其中涉及辞职人员包括董监高在内共110人
- 2012年02月08日而全国工业经济增速趋缓也是用电量负增长的重要因素。工信部总工程师朱宏任7日就曾公开表示，今年一季度工业增速可能进一步放缓。
- 2012年02月08日广东省政府近日出台扶持中小微企业若干政策措施，采取多项税费优惠为企业减负。其中，涉及税收优惠政策多达16条，包括提高增值税、营业税起征点，减免所得税，免征多项行政事业性收费等。
- 2012年02月08日近日德邦证券发布统计数据显示，自进入2012年以来，产业资本在A股二级市场已经现连续4周呈现净增持态势
- 2012年02月08日中恒集团召开临时股东大会，审议关于剥离房地产业务、收购双钱实业股权之关联交易等议案。在此之前，公司刚刚披露了2011年业绩快报，受与山东步长医药解约等因素影响，去年预计实现净利润4亿元；其中第四季度单季亏损5000多万元
- 2012年02月08日美国经济复苏还面临严峻挑战，长期失业问题依然明显，长期失业人口占总失业人数的比重超过四成；近期全球经济出现减速迹象，或许是因为对美国国内经济复苏前景和欧债危机的担忧，美国企业的投资步伐开始放缓
- 2012年02月08日今年信贷季度投放的节奏是3：3：2：2，有关部门给四大行的1月信贷规模大约3400亿元
- 2012年02月08日今年一季度工业增速可能进一步减缓，将出台一系列推动工业转型升级和扶持中小企业的政策，以确保今年工业增速稳定在平稳较快的水平。
- 2012年02月08日在世界不同信仰间和谐周期间，我们不仅要肯定自己的传统，同时也要思考其他传统的优秀品质和价值。正是这种相互尊重与合作的精神为我们提供了在所有层面建设和平文化的坚强柱石
- 2012年02月08日央行表示，继续落实差别化住房信贷政策。加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度，满足首次购房家庭的贷款需求。
- 2012年02月08日由于希腊国库资金吃紧，加之欧盟和国际货币基金组织要求希腊进一步削减开支和进行结构改革，此次国债拍卖的时间比原计划提前了一周
- 2012年02月08日叙利亚应在没有外部势力干涉的情况下实现和平，达成共识。他说，叙利亚总统明白自己的责任，叙政府正在逐步实施巴沙尔去年所做的改革承诺，同时叙宪法草案也将提交全民公投
- 2012年02月08日中担公司相关人员近期已经与公司开展合作的中信、光大、农业银行做了专门沟通，并计划2月8日去拜访北京银行进行沟通，希望能够得到银行的支持，让中担度过危机，不要给行业带来过于负面的影响
- 2012年02月08日如果希腊陷入违约或者退出欧元区，欧盟和欧元区因此遭受的成本将远高于继续为希腊提供救助所需的成本。这也意味着希腊必须明确地、毫不含糊地为此作出必须的改革努力
- 2012年02月08日去年12月美国消费信贷总额增至2．4983万亿美元，为连续第二个月大幅增加，去年第四季度美国消费信贷按年率计算增长7．6％
- 2012年02月08日纳斯鲁拉认为，政治解决叙利亚问题的时机并没有失去。叙利亚政府已经同意推行改革，并表示愿意进行对话。他呼吁叙利亚反对派无条件同政府举行对话，因为举行真正的对话将造福于叙利亚
- 2012年02月08日欧元区成员国决心推动征收金融交易税，而法国在新的预算修正案中增加金融交易税将是对欧盟委员会提案的有力补充，也将促使其他欧洲国家推行这一税种
- 2012年02月08日伊朗拥有忠诚的部队，会对任何企图侵略伊朗的敌人发起“令其羞辱的回应”。
- 2012年02月08日赞比亚政府相信，去掉3个零后，新币不仅可以减少货币流通量、抑制通货膨胀，而且还可以使商业贸易往来更加简便，减少银行系统输入出错率
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