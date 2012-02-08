联大主席强调不同宗教信仰要和谐共处 2012年02月08日 在世界不同信仰间和谐周期间，我们不仅要肯定自己的传统，同时也要思考其他传统的优秀品质和价值。正是这种相互尊重与合作的精神为我们提供了在所有层面建设和平文化的坚强柱石

希腊以较低利率拍卖半年期国债 2012年02月08日 由于希腊国库资金吃紧，加之欧盟和国际货币基金组织要求希腊进一步削减开支和进行结构改革，此次国债拍卖的时间比原计划提前了一周

俄罗斯支持以阿盟计划为基础以解决叙利亚危机 2012年02月08日 叙利亚应在没有外部势力干涉的情况下实现和平，达成共识。他说，叙利亚总统明白自己的责任，叙政府正在逐步实施巴沙尔去年所做的改革承诺，同时叙宪法草案也将提交全民公投

巴罗佐说希腊留在欧元区对欧元和欧洲至关重要 2012年02月08日 如果希腊陷入违约或者退出欧元区，欧盟和欧元区因此遭受的成本将远高于继续为希腊提供救助所需的成本。这也意味着希腊必须明确地、毫不含糊地为此作出必须的改革努力

黎巴嫩真主党呼吁叙利亚举行真正的对话 2012年02月08日 纳斯鲁拉认为，政治解决叙利亚问题的时机并没有失去。叙利亚政府已经同意推行改革，并表示愿意进行对话。他呼吁叙利亚反对派无条件同政府举行对话，因为举行真正的对话将造福于叙利亚

欧洲9国领导人要求加快审议金融交易税提案 2012年02月08日 欧元区成员国决心推动征收金融交易税，而法国在新的预算修正案中增加金融交易税将是对欧盟委员会提案的有力补充，也将促使其他欧洲国家推行这一税种

伊朗最高领袖办公室主任说伊不寻求战争但将捍卫主权 2012年02月08日 伊朗拥有忠诚的部队，会对任何企图侵略伊朗的敌人发起“令其羞辱的回应”。