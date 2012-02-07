- 2012年02月08日大成基金在2月7日股东大会结束后表示：“虽然此次提案没有被股东大会通过，但是我们认为，这是以基金为代表的市场专业机构投资者积极转变观念，参与对上市公司约束、推动上市公司治理的一次有益尝试。”
- 2012年02月08日其中一起爆炸发生在尼第一机械化步兵师总部大门前。一名身穿军装的自杀式爆炸袭击者试图冲进兵营大门时被守卫击毙并引起爆炸，附近建筑物不同程度受损。第二起爆炸发生在一座桥附近，第三起爆炸发生在一个空军基地
- 2012年02月08日报道称，“武装恐怖分子”在德拉市放火焚烧汽车，并打死2名平民。另外，“武装恐怖分子”还在奈西卜村打死1名平民，在谢赫米斯肯市打伤1名平民
- 2012年02月08日这项动议要求艾哈迈迪－内贾德回答一系列有关政府“违规”的问题，包括政府向德黑兰地铁项目拨款不足、未能实现伊历去年（截至2011年3月20日）国内经济增长8％的目标、经济改革计划实施不力等
- 2012年02月08日潘基文强烈希望马尔代夫这一权力移交能和平解决近几个月来导致该国分化的政治危机。他呼吁所有马尔代夫人保持克制，远离暴力，建设性地参与解决该国面临的挑战，并保护该国近年来在建立民主和法治方面所取得的重要成果
- 2012年02月08日继续落实差别化住房信贷政策，完善融资机制，改进金融服务，加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度，满足首次购房家庭的贷款需求
- 2012年02月08日摩根大通董事总经理李晶昨日预测，尽管春节后A股市场情绪较年底相对活跃，但股市关键拐点还未出现，因此一季度大幅反弹的可能性不大，而在一二季度经济稳定下来以后，下半年股市有望有好表现
- 2012年02月08日瓦希德在宣誓后发表电话讲话，呼吁各方摒弃前嫌，共同建设和平、繁荣的马尔代夫。他同时保证马尔代夫民众将充分享有宪法赋予的权利
- 2012年02月08日在昨日召开的长航凤凰（000520）股东大会上，长航凤凰表决通过了处置467艘船舶资产的议案。但相关处置计划却显示，长航凤凰去年便处置了约一半船舶。对于上述船舶资产处置因何先斩后奏的疑问，公司没有作出回答
- 2012年02月08日创立于上海的连锁面包烘焙饼店克莉丝汀计划于本周五（2月10日）在香港公开招股，其有望借此成为在港上市的内地烘培业第一股。此次拟发行2.5亿股新股，集资最多5.5亿港元
- 2012年02月08日保监会日前向保险机构下发的《关于保险机构投资证券交易问题的通知》明确，未来险资入市既可通过租用符合条件的证券公司“交易单元模式”，也可参与“特殊机构客户模式试点”
- 2012年02月08日昨日召开的重庆啤酒股东大会并未出现“剑拔弩张”的场面，大成基金的“罢董”提议被超97%的压倒性反对票否决。而从大成基金310万股的赞成票看，其在提出罢免议案后进行了大规模减持
- 2012年02月08日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨33.07点，收于12,878.20点，涨幅为0.26%；纳斯达克综合指数上涨2.09点，收于2,904.08点，涨幅为0.07%；标准普尔500指数上涨2.72点，收于1,347.05点，涨幅为0.20%
- 2012年02月07日尽管中国工业增速将适度减缓，但仍将保持平稳较快运行态势，预计2012年中国规模以上工业增加值预计增长11％左右，电信业、软件和信息技术服务业收入分别增长6％和28％左右。
- 2012年02月07日大元股份于2月3日、6日连续两日强势涨停，7日收跌0.34%。
- 2012年02月07日2月2日，与国内油价挂钩的国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格比去年10月9日降价时上涨即超过4%，达到国内成品油价格调整的边界条件。但考虑到元宵佳节即将来临，因此适当推迟了调价时间。
- 2012年02月07日中国经济增速将在2012年进一步回落，中国经济增长显著放缓对中国房地产业和地方政府的负面影响最大
- 2012年02月07日成品油生产经营企业供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油（标准品，下同）供应价格每吨均提高300元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8580元和7730元
- 2012年02月07日要在确保保障性安居工程按期开工、质量可靠、如期建成的同时，把确保公平分配放在更重要的位置，按照保障基本、公正程序、公开过程的原则，科学确定保障范围，规范和阳光操作，切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求。
- 2012年02月07日8日起将汽柴油价每吨分别提高300元，折合零售价90号汽油和0号柴油每升分别提高0.22元和0.26元
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