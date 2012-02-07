尼日利亚北部发生多起爆炸致1人死亡 2012年02月08日 其中一起爆炸发生在尼第一机械化步兵师总部大门前。一名身穿军装的自杀式爆炸袭击者试图冲进兵营大门时被守卫击毙并引起爆炸，附近建筑物不同程度受损。第二起爆炸发生在一座桥附近，第三起爆炸发生在一个空军基地

伊朗副议长要求总统接受议会质询 2012年02月08日 这项动议要求艾哈迈迪－内贾德回答一系列有关政府“违规”的问题，包括政府向德黑兰地铁项目拨款不足、未能实现伊历去年（截至2011年3月20日）国内经济增长8％的目标、经济改革计划实施不力等

潘基文对马尔代夫总统辞职表示关注 呼吁远离暴力 2012年02月08日 潘基文强烈希望马尔代夫这一权力移交能和平解决近几个月来导致该国分化的政治危机。他呼吁所有马尔代夫人保持克制，远离暴力，建设性地参与解决该国面临的挑战，并保护该国近年来在建立民主和法治方面所取得的重要成果

马尔代夫政局快速平稳过渡 2012年02月08日 瓦希德在宣誓后发表电话讲话，呼吁各方摒弃前嫌，共同建设和平、繁荣的马尔代夫。他同时保证马尔代夫民众将充分享有宪法赋予的权利