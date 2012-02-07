- 2012年02月07日公告称，自2012年1月9日发布本项目研究进展公告以来，以北京大学人民医院为组长单位的临床研究和以浙江大学医学院附属第一医院为组长单位的临床研究没有新的重大进展情况发生，公司没有应披露未披露信息。
- 2012年02月07日马尔代夫一位官员称，马尔代夫副总统哈桑(Mohammed Waheed Hassan)7日下午宣誓就任总统，他将在2013年11月前承担起总统职责。
- 2012年02月07日镇江市政府应急办7日发布公告称，2月3日镇江市区发生的自来水异味事件，经调查，确认是一起偶发水源污染事件。经初步排查，发现一艘曾停靠镇江的韩国籍船舶排口管道阀无法关严，有重大嫌疑
- 2012年02月07日政府数据显示，由于过去半年来制造业、农业和矿业增速明显放缓，2011至2012财年（截至今年3月31日）印度经济增长率可能降至6．9％，远低于政府去年2月预期的9％，也低于印度中央银行今年1月预测的7％
- 2012年02月07日马尔代夫政局的波动属于常态，目前的局势并不会对中国游客赴马旅行造成影响。
- 2012年02月07日2012年小型微型企业生产经营面临较大困难，但不会出现大面积的资金断裂和倒闭问题。工信部将出台一系列措施加快解决小微企业面临的问题，助力其健康发展。
- 2012年02月07日业内人士表示，绿城的品牌效应还是有的，打着绿城的旗号大幅降价，房子更容易出手。
- 2012年02月07日上海青浦金泽镇练西路南侧地块于昨日底价成交，竞得者为上海青晨房地产开发有限公司。
- 2012年02月07日泰顺县政府称，此前立人集团董事会有关人员透露的立人集团总债务达22亿元一说，目前尚未核实。中介机构正在对温州立人教育集团资产债务情况进行精确核查，具体情况将在近期公布。
- 2012年02月07日高盛高华预测，2012年1月中国进出口增速双双降至负值区间，CPI 通胀率或企稳在4.1%，但PPI 可能继续下滑
- 2012年02月07日写字楼显现强劲的净吸纳量，租金同比大幅上涨19.2％,境外开发商和投资者表现活跃，继续择机逢低买入
- 2012年02月07日厦门“天价菜单”当事海鲜排挡于6日下午已将超收的餐费返还给消费者。目前，该排档已经停业整顿，工商部门正在取证，依法研拟对当事排档的处罚措施
- 2012年02月07日四是规范黄金市场秩序，加强黄金市场管理。要根据国务院统一部署，组织协调相关部门依法规范黄金市场交易
- 2012年02月07日继续落实差别化住房信贷政策，完善融资机制，改进金融服务，加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度
- 2012年02月07日
- 2012年02月07日肉类价格小幅波动，其中猪肉价格下降0.8%；牛肉、羊肉和白条鸡价格分别上涨0.6%、0.2%和0.2%
- 2012年02月07日猪后臀尖肉、猪五花肉价格均下降0．3％，牛腱肉、牛腩肉、去骨鲜羊肉价格分别下降0．1％、0．4％、0．3％，带骨鲜羊肉价格上涨，涨幅不足0．1％；普通鲜鸡蛋、白条鸡价格分别下降0．2％、0．4％
- 2012年02月07日本次召回范围内的部分车辆的后尾灯内部电路板焊接有误差，可能导致后尾灯的转向灯功能失效，存在安全隐患
- 2012年02月07日尽管目前成品油市场仍需求疲软，但逐步转入旺季的预期已经开始显现，国内成品油涨价似乎已不能避免，尤其是柴油或将再现批零倒挂现象
- 2012年02月07日盛大游戏发展趋向于筹建手机游戏发行平台，前景广阔引GIC多次增持
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