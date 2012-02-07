农产品价格结束持续上涨 春节过后出现回落 2012年02月07日 肉类价格小幅波动，其中猪肉价格下降0.8%；牛肉、羊肉和白条鸡价格分别上涨0.6%、0.2%和0.2%

全国羊肉价格止降企稳 2012年02月07日 猪后臀尖肉、猪五花肉价格均下降0．3％，牛腱肉、牛腩肉、去骨鲜羊肉价格分别下降0．1％、0．4％、0．3％，带骨鲜羊肉价格上涨，涨幅不足0．1％；普通鲜鸡蛋、白条鸡价格分别下降0．2％、0．4％