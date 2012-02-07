- 2012年02月07日舟基集团减持渤海租赁的时点备受关注，选择了自渤海租赁重大资产购买方案股东大会通过后的第五个交易日开始减持
- 2012年02月07日除了神华集团，中国北车还为中国石化、中国铝业等央企提供轨道装备，以提高上市公司利润
- 2012年02月07日1月29日，新浪微博实名认证网友罗迪反映他的朋友高先生在三亚富林渔村海鲜排档3个菜花掉近4000元，邻桌吃一条鱼花6000元的微博受到网友广泛关注。
- 2012年02月07日黄明贵首次就乙肝疫苗项目向公众做出回应，并称自己对此问心无愧。
- 2012年02月07日
- 2012年02月07日成本在企业经营规模中占比过大，中国有色金属工业企业对价格颇为敏感
- 2012年02月07日3月16日将成为北京微博老用户真实身份信息注册的时间节点，之后未进行实名认证的微博老用户，将不能发言、转发，只能浏览
- 2012年02月07日一位股东代表推测，大成基金可能继续减持股票，从投票结果上看，投票赞成议案一的有659万股，该股东持有40多万股，大成基金持股可能不到610万股。
- 2012年02月07日受邀的五家银行分别是巴克莱集团(Barclays PLC)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和苏格兰皇家银行集团
- 2012年02月07日“如果保险公司需全部租用券商席位，意味着交易成本将大幅增加。”一位保险资管高层指出，券商代理的股票交易费率在万分之五到万分之十不等，即便以一万亿资产交易一次，都将产生数亿元的交易费用。而实际上，证券投资绝非一次性交易
- 2012年02月07日2月6日，唯冠科技在上海向法院提出申请，要求对苹果iPad执行禁售令
- 2012年02月07日欧债危机一旦恶化，可能会对中国经济增长构成负面影响，但绝无可能如IMF所渲染的那么可怕，中国财政货币政策空间巨大，2012年如果应对得当，维护7.5%稳定增长问题不大。
- 2012年02月07日外汇占款将恢复正增长，最近一周货币市场流动性比较宽裕，资金利率逐步下行，央行通过正回购操作短期调节货币市场流动性，近期存准率下调可能性大减。
- 2012年02月07日2011 年，房地产开发企业新开工面积共计19.01 亿平方米，全国商品房销售面积109900 万平方米，2012年上半年的库存压力将进一步增大
- 2012年02月07日Facebook管理层通过电话和电子邮件向上述华尔街银行表达了不满。扎克伯格的警告似乎正见成效。上述每家银行的高管已禁止员工向外界透露Facebook IPO相关信息
- 2012年02月07日银行通常会在年初集中发放贷款，2012年应当也不例外，1月新增人民币贷款额预期均值为9586.7亿元。
- 2012年02月07日北京联通内部人士6日透露，整体宽带免费提速方案已在联通内部下发，从2月3日开始，将分3批对全市所有小区的宽带家庭用户实施免费账号升速，即从512K免费升速至1M、1M免费升速至2M、2M免费升速至4M，光纤入户小区最高可提速至20M
- 2012年02月07日第一，黄强在了解和购买产品之间有半个月时间，已经充分了解产品风险并签署了相关文件；第二，黄强通过了央行的风险承受测试；第三，6%是预期收益，这是客户普遍明了的事情，并不存在违规推介
- 2012年02月07日
- 2012年02月07日斯特拉塔发布公告称正在与嘉能可就"以平等地位全股票合并"进行磋商。这是一项震动全球矿业的并购。两家公司合并后，市值将超过巴西淡水河谷成为世界第三大矿业公司。
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