高盛等五家银行受邀竞购AIG次级债 2012年02月07日 《财经》综合报道 受邀的五家银行分别是巴克莱集团(Barclays PLC)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和苏格兰皇家银行集团