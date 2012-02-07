- 2012年02月07日上海一商业银行交易员表示，之所以进行正回购操作，主要是资金面的紧张状况在节后得以明显缓解
- 2012年02月07日
- 2012年02月07日重庆啤酒、中恒集团、海普瑞……一只只耳熟能详的明星股、券商研报里的高成长股，最终交给投资者的却是一份份惨淡的答卷。
- 2012年02月07日外管局强调，目前我国外汇净流入的确有所放缓，但未出现资金大规模流出的迹象。部分人士质疑，热钱持续的流出仍可能带来金融系统性风险
- 2012年02月07日新浪、搜狐、网易，腾讯四大网站微博都将在3月16日全部实行实名制，采取的都是前台自愿，后台实名的方式。3月16日后，所有未实名认证的老用户将被强制拦截，不能再发言、转发
- 2012年02月07日股指期货市场全线收跌，跌幅均逾1%
- 2012年02月07日报告认为，日后养老金入市的股票配置基本与市场主流风格是一致的。当然，需要指出的是，即使养老金投资权益类资产，也主要是采取间接方式通过投资基金来购买股票。
- 2012年02月07日日本丰田汽车公司7日公布，截止去年12月末的第三财季营业利润大幅增长51%，超过分析师的预期，反映出该公司成功抵御了日元升值和泰国洪灾带来的不利影响。与此同时，丰田宣布上调财年的盈利预期
- 2012年02月07日房地产限购只是把现在的矛盾往后拖，拖到下一任政府。
- 2012年02月07日而近期证监会的多次表态似乎意味着，尘封17年之久的国债期货或将重启。事实上，不少期货公司已经未雨绸缪
- 2012年02月07日新股定价能力最差的前十位基金经理，总共获配5775万股，锁定期浮亏2.71亿元，锁定期浮亏在总的7.3亿亏损中占比37.12%
- 2012年02月07日2012年有可能是中国经济全面软着陆的一年，国内经济最大的不确定性还是来自于房地产。
- 2012年02月07日截止收盘，沪指报2292.88点，跌39.24点，跌幅1.68%，成交580亿元；深成指报9266.71点，跌181.93点，跌幅1.93%，成交517亿元。
- 2012年02月07日套利空间大小不仅受正股价格的影响，还有可转债本身的价格是否过低需要修正的问题，多位受访债券人士也认为，目前出现的罕见负溢价率，也显示了转债市场扩容预期导致的价格低迷
- 2012年02月07日福喜食品有限公司为麦当劳供应牛肉饼的确为100%纯牛肉制作，明确表示在牛肉饼加工过程中不使用也从未使用来自牛头、牛蹄、牛尾等下脚料，麦当劳在中国的各类牛肉汉堡从未使用氢氧化铵处理过的牛肉
- 2012年02月07日近日，广州市国税局官网公布了2012年1号欠税公告，公告显示，房地产及相近行业占据欠税大户的“半壁江山”。
- 2012年02月07日银行公布的再融资计划已接近600亿元规模，加上去年“积压”的融资需求，中国银行业今年融资规模或将超过1800亿元
- 2012年02月07日1月份，受元旦春节双节影响，杭州二手房成交量大幅下跌，网签量创2007年以来61个月新低。
- 2012年02月07日2月6日财政部发文，要求各地增辟四条投资渠道用于保障性安居工程建设。
- 2012年02月07日审理过程中，没有发现任何所谓与“银监会关注此案”及地方行政干预有关的情况，也没有发现政府部门的干部写信或以其他方式上书要求判处被告人吴英死刑的情况
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