- 2012年02月07日经查实的均是吴英为了获取非法利益而向公务人员行贿，尽管相关被检举人已经被处以刑罚，但吴英的行为属于坦白交代自己的行贿行为，依法不构成立功
- 2012年02月07日吴英的行为属于坦白交代自己的行贿行为，依法不构成立功。审理过程中，没有发现任何所谓与“银监会关注此案”及地方行政干预有关的情况，也没有发现政府部门的干部写信或以其他方式上书要求判处被告人吴英死刑的情况
- 2012年02月07日巴克莱2月7日报告称，政府加大农村医保补贴的计划可能不会令医药企业从中受益，因为这可能会削弱企业的定价能力；预计医药企业今年的利润率将收紧，如果3月份公布的财年盈利以及2012年业绩逊于预期的话，其股价近期的涨势或逆转
- 2012年02月07日证监会周一晚间发布公告称，已于2月1日收到易方达基金管理有限公司募集与恒生中国企业指数挂钩的ETF的申请，这标志着中国向着进一步开放资本项目、为中国投资者提供海外投资新渠道的方向又迈进了一步
- 2012年02月07日ECN Trade提醒投资者注意希腊谈判进程，其结果可能对市场形成巨大的冲击。关于特别账户的定义，法德两国都没有给出明确的解释，称还在筹划期。
- 2012年02月07日一汽集团IPO实现整体上市的路径已经非常明确，此外，年内实施整体上市是大概率事件
- 2012年02月07日此前，在摩托罗拉在德国诉苹果的专利案件中，德国法院已判罚摩托罗拉获胜，苹果iPhone及iPad被迫在德下架。
- 2012年02月07日按照《财政部国家税务总局中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》(财税〔2009〕105号)的规定，世界知识出版社等35家中央所属文化企业已被认定为转制文化企业
- 2012年02月07日中金公司2月6日发布资金与流动性分析月报认为，海外风险下降促使资金回流新兴市场，国内宏观流动性逐步宽松仍为大概率事件，资金面支持A股市场继续反弹
- 2012年02月07日车上的54名乘客有近1/3被抢走行李或者手机，其间有一些乘客因为行李价值不高就自行离开，剩下的被抢的乘客则在现场等待警察的到来。到昨日上午9点，广州二汽的工作人员到现场赔了每名被抢的乘客800元钱，乘客们才离开
- 2012年02月07日奇虎360表示，此次下架原因是，苹果公司方面发现部分产品被刷票，出现了异常的用户好评和差评，苹果按惯例进行调查。由于360所有无线产品均在同一个苹果账号下，故导致了全线产品下架。
- 2012年02月07日如果说2011年房地产还是量少价硬的话，2012年开局已经证明，今后的房市将是价量双跌，大势无可逆转。
- 2012年02月07日佛山市常务副市长李子甫日前在该市财政工作会议上曾表示，佛山市政府2012年预计需要还债50亿元人民币，2013年则有60亿元银行债务需要偿还
- 2012年02月07日机关工作人员每月少开一天车，倡导“135”出行方案，即1公里以内步行，3公里以内骑自行车，5公里乘坐公共交通工具
- 2012年02月07日88.3%的人认为，血荒反映了信任荒，公众对义务献血信任不足。83.8%的人表示，人们不愿意献血是因为制度不透明，担心血液被牟利
- 2012年02月07日以往来讲发生这种污染事故很快把它冲下去，就是加大流量往下冲，这次涉及到往下走就涉及到柳州，再往下红水河，就到了珠江干流，所以这次采取的策略是小流量往下放，争取消化在当地，这个水达标下去，所以对调度的要求非常高
- 2012年02月07日由合作办学生隙，演变为股权转让僵局，黄骅海滨学院难题待解
- 2012年02月07日中国已就网络安全有关问题多次表明立场。网络攻击具有跨国性、匿名性等特点，在未经彻底调查、没有确凿证据情况下对攻击源作出推断，是不专业的，也是不负责任的
- 2012年02月07日美方认为中俄否决决议草案是“拙劣之举”。英国外交大臣黑格认为这将使叙国内暴力事件加剧。刘为民表示，中国不接受上述指责。
- 2012年02月07日我国网民数量达到了5.13亿人，其中手机网民的规模达到了3.6亿人，互联网普及率达到了38.3%。
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