美研究人员称吸烟可能会加速男性烟民大脑老化 2012年02月07日 研究人员对平均年龄在56岁的5000多名男性和2000多名女性进行了为期10年的研究，分析了吸烟状况与他们的记忆、语言技巧、推理等方面的关联。研究人员发现，与从不吸烟者相比，吸烟者的思维能力下降很快，吸烟似乎加速男性烟民大脑老化

非欧元区需求强劲推动德国工业订单反弹 2012年02月07日 部分经济学家认为，欧债危机对德国经济的影响可能比预计的要小，鉴于今年年初德国工业订单可能继续增长，目前基本可以排除德国经济陷入严重衰退的可能性

以色列反对法塔赫与哈马斯组建联合过渡政府 2012年02月07日 哈马斯不承认以巴之间达成的任何协议。声明说，如果阿巴斯决意实施在多哈与哈马斯达成的组建联合过渡政府的协议，那他就“背离了和平的道路，加入了和平的敌人一方”。

瑞典研究人员利用沸石使石脑油直接变为柴油 2012年02月07日 现在石脑油的供应比较充足，而对柴油的需求又较高，此前还没有发现能够商业化应用、把石脑油变为柴油的高效催化剂，因此这一发现在帮助解决当前的能源问题上非常有意义