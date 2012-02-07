- 2012年02月07日中小企业在发展中遇到了一些新的困难。从2010年的四季度开始，特别是在2011年的年初到上半年
- 2012年02月07日邯郸市政府督查室主任苗新派涉嫌滥用职权、干预公安机关依法办案，已构成严重违纪，邯郸市委研究决定对其停职检查
- 2012年02月07日研究人员对平均年龄在56岁的5000多名男性和2000多名女性进行了为期10年的研究，分析了吸烟状况与他们的记忆、语言技巧、推理等方面的关联。研究人员发现，与从不吸烟者相比，吸烟者的思维能力下降很快，吸烟似乎加速男性烟民大脑老化
- 2012年02月07日中国应拿出一个占GDP约3%左右的大规模财政方案予以应对；该方案应包括降低消费税，对购买消费品和企业投资污染治理设备等发放新的补贴。
- 2012年02月07日部分经济学家认为，欧债危机对德国经济的影响可能比预计的要小，鉴于今年年初德国工业订单可能继续增长，目前基本可以排除德国经济陷入严重衰退的可能性
- 2012年02月07日哈马斯不承认以巴之间达成的任何协议。声明说，如果阿巴斯决意实施在多哈与哈马斯达成的组建联合过渡政府的协议，那他就“背离了和平的道路，加入了和平的敌人一方”。
- 2012年02月07日今年1月底，日本外汇储备构成中，外国有价证券为11980．56亿美元，比前一个月增加170．29亿美元；受金价上涨影响，黄金储备市值环比增加52．4亿美元，为429．06亿美元
- 2012年02月07日截止中午收盘，沪指报2286.17点，跌44.97点，跌幅1.93%，成交335亿元；深成指报9228.57点，跌220.07点，跌幅2.33%，成交309亿元
- 2012年02月07日现在石脑油的供应比较充足，而对柴油的需求又较高，此前还没有发现能够商业化应用、把石脑油变为柴油的高效催化剂，因此这一发现在帮助解决当前的能源问题上非常有意义
- 2012年02月07日印度疲软的财政状况加大了其主权评级展望面临的风险，但短期内其评级展望不会遭到下调，因印度经济仍在以健康的步伐增长
- 2012年02月07日韩国企划财政部称，虽然就业继续增加、通胀持续放缓，但不明朗的经济前景将继续给私人消费带来压力。该部预计韩国1月份的服务业产值将维持低迷状态
- 2012年02月07日上市刚满一年的汉得信息2月6日晚间发布公告，以3488万元竞得上海市青浦工业园区接近九十亩国有土地使用权，用于公司自用办公场地建设及募投项目建设。
- 2012年02月07日1月富力地产实现合同销售金额12.3亿元人民币，环比和同比分别跌59.4%和56.7%。万科在2012年1月实现销售面积119万平方米，销售金额122亿元，同比分别下降28.1%和39.3%。
- 2012年02月07日1月31日，温州市区府前街发生一起广本雅阁轿车与劳斯莱斯轿车相撞的交通事故，当时一名自称劳斯莱斯车主朋友的人称，修理费总共估计要200万元
- 2012年02月07日消息人士称，恒大地产正通过延期偿付土地款以降低企业负债比率。恒大2011年中期报告显示，截至2011年6月30日，集团现有土地储备未付土地款为371.4亿元。
- 2012年02月07日在今日9点30开始的的重庆啤酒罢免董事长黄明贵等议案的股东大会上，大成基金在听取完黄明贵的解释后，未投票便直接离场，或从侧面证明大成基金已经大部分出逃
- 2012年02月07日重庆啤酒股东大会现场投票没有通过罢免董事长的议案。其中，赞成罢免的仅占2.48%,反对的占97.43%
- 2012年02月07日大成基金认为上市公司信披真实准确完整性存在诸多失误，对公司治理表示担忧，黄明贵应该负责，公司股票应在有完整研究结果后才能进行交易
- 2012年02月07日黄明贵说，公司13年来对乙肝疫苗的研究，除了商业项目价值考虑，也是为国人谋福利，支持科技创新，乙肝项目试验进行8年，他对项目感情是深厚的，无心无愧
- 2012年02月07日上海金陵大股东华鑫置业（集团）有限公司（下称“华鑫置业”）决定免去陈炳良董秘职务，推荐胡之奎赴任新董秘；上海金陵董秘陈炳良则坚决反对被轮岗，并已就此事三次上书上交所，二次上书上海证监局
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