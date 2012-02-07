- 2012年02月07日2011年服务业增加值为203260亿元，占经济总量的比重为43.1%。这与2010年相比，比重无任何提高。国家多个机构已经认识到服务业发展滞后的严峻性，都建议相关部委和地方加快服务业税改的步伐。
- 2012年02月07日自上世纪90年代后期以来，43.1%的中国农民经历了至少1次征地，而在17.8%的征地案例中，被征地农民反映地方政府采取了强制征地拆迁的手段。
- 2012年02月07日2月2日起便停牌的东北证券于昨日晚间公布非公开发行股票预案。拟向包括第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司和第二大股东吉林省信托有限责任公司在内的不超过十名特定投资者，非公开发行不超过3.4亿股
- 2012年02月07日中国电子商务领域竞争愈加激烈，京东商城资金链也日渐吃紧，或将最早于3月上市融资
- 2012年02月07日浙江省高院相关负责人还透露，吴英案在浙江省已依法走完审判程序，现已依法报请最高人民法院复核
- 2012年02月07日浙江省高院相关负责人还透露，吴英案在浙江省已依法走完审判程序，现已依法报请最高人民法院复核
- 2012年02月07日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月7日人民币对美元汇率中间价报6.3116，连续第三个交易日维持下行走势。
- 2012年02月07日央行本周二将继续停发央票，不过有消息指出，央行对于2月7日的央票拍卖进行了需求测试。
- 2012年02月07日
- 2012年02月07日巴曙松表示，仅通过比较存贷利差来决定银行业是否暴利，是不全面的。境内银行平均净息差明显低于南美、俄罗斯等主要新兴经济体银行，并与美国、英国等发达国家银行的利差水平接近甚至稍低。
- 2012年02月07日有分析人士也担心，商业银行会发行新的理财产品募资来偿还到期产品的本息，不断的“发新还旧”，即使是银行也将陷入“庞氏骗局”而无法自拔。
- 2012年02月07日一些询价机构在面对新股高价发行时，似乎已摸索出了不少技巧。有投行人士判断，一些实力较强、旗下产品较多的机构正通过高低搭配的报价方式来压低新股最终的定价
- 2012年02月07日朱小丹说，已经与特区行政长官曾荫权讨论了“双非”孕妇问题
- 2012年02月07日2011年中国共有25个省份的人均GDP超过4000美元大关，其中天津、上海、北京等地的人均GDP均已超过8万元人民币，接近富裕国家水平。
- 2012年02月07日Facebook从2008年开始在网站上移除哺乳照片，并表示作为一个年轻人聚集的网站站，Facebook不允许此类照片的出现
- 2012年02月07日上周偏股型基金股票仓位的简单平均由春节前的79.08%升至81.21%，增加了2.13个百分点。大型基金公司是上周加仓的主力军。十大基金公司中仅广发一家仓位小幅缩水外，其余9家均不同程度提升仓位，华安基金公司仓位提升幅度最大
- 2012年02月07日奇虎360旗下的所有iOS版本应用在2月2日已被苹果App Store下架处理，受影响的包括360手机卫士、360电池医生、360安全备份、360浏览器HD、360团购HD、360口信等。
- 2012年02月07日49家世界500强在沈企业全部签订集体合同，覆盖职工1.3万人，集体合同约定的工资增长幅度平均为8.1%。对于不签订集体合同的企业，人社部门不核发工资手册、工商部门不予年检、税务部门不准许工资税前列支等。
- 2012年02月07日4家上市券商率先公布了1月份经营业绩数据。其中，中信证券、海通证券、方正证券、国金证券、兴业证券、长江证券、国元证券均有盈利，而广发证券、东北证券、太平洋证券、东吴证券则陷入亏损
- 2012年02月07日杜金富强调，金融概览是金融业合并的资产负债表，是编制和分析主要金融总量指标的基础。要开展编制金融概览工作，为建立完整的金融业综合统计体系奠定基础
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