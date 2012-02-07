- 2012年02月07日以熊胆为原料的产品，涉及的并非归真堂一家公司。其中上市公司云南白药（000538.SZ）的熊胆粉、熊胆丸和吉林敖东（000623.SZ）控股子公司延吉股份有限公司的复方熊胆乙肝胶囊均在此列，都为活熊取胆制成
- 2012年02月07日报道称，首个费用缴付期定于2013年初，用于支付2012年温室气体排放费用。这为欧盟与境外政府和航空公司达成妥协留下了时间。目前欧洲和中国之间的航空运输不可能马上中断，中国航空公司也不会遭受惩罚。
- 2012年02月07日贷存比考核一直是制约中小银行放贷的首要因素，在贷款需求高企、金融服务实体经济呼声渐强之时，“贷存比”的科学性，乃至是否应予以废除等话题在业内逐渐升温。
- 2012年02月07日给予大型零售企业融资便利，支持具备条件的大型零售企业集团设立财务公司。积极落实内贸领域相关财税优惠政策，加快落实零售业用水用电与工业同价政策，推动解决零售企业空调、电梯等设备纳入增值税抵扣项目政策等。
- 2012年02月07日全社会用电量增速在8.5%-10.5%之间，推荐方案9.5%，全年用电量5.14万亿千瓦时，可能呈现“前低后高”分布。供应方面，预计新增装机8500万千瓦左右，其中，水电新增2000万千瓦左右，火电新增缩小到5000万千瓦左右
- 2012年02月07日曾因提供有效报价的询价对象不足20家而中止发行的贵州朗玛信息技术有限公司（下称“朗玛信息”），在中止后不到一个月时间就重启了发行，而此次，符合条件的询价对象已经增至42家。不过，定价也较此前作了一定幅度的下调
- 2012年02月07日在IMF看来，中国最大的担忧在于“贸易和房地产部门同时出现自我强化的大幅下滑”。这可能导致价格、成交量以及与房地产相关投资的下降幅度超过预期。
- 2012年02月07日今年一季度可能是近年来形势最为严峻复杂的时期，应把发展放在突出位置，千方百计稳增长。继续加大住房保障力度，放宽共有产权保障房准入标准、调整普通商品住房标准。4月1日联动调整最低工资标准。
- 2012年02月07日截至去年末，城商行总资产占银行业金融机构比例已经达到9%；而在2003年末，城商行总资产不过1.46万亿元，占银行业金融机构的比例仅为5.3%。
- 2012年02月07日截至收盘，截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌17.10点，收于12,845.13点，跌幅为0.13%；纳斯达克综合指数下跌3.67点，收于2,901.99点，跌幅为0.13%；标准普尔500指数下跌0.57点，收于1,344.33点，跌幅为0.04%
- 2012年02月07日海南将进一步优化在城区、乡镇、农村等不同区域，社区、村居、公路等不同范围的计生标语，全面清理和优化内容过时、语气生硬、反映强制措施的命令语和警示语，并规范字体不工整、整体欠美观等临时性标语口号
- 2012年02月07日目前嘉士伯通过旗下两家公司合计持有重庆啤酒29.71%的股份，重啤集团持有20%股份，如果嘉士伯同意“罢董”，“罢董”成功率将会非常高；如果嘉士伯与重啤集团携手，“罢董”几乎只有失败一途
- 2012年02月07日花旗将单独发卡，浦发银行未来发行的信用卡将不再有花旗的标志。
- 2012年02月07日其中夏普和松下的年度亏损都将创其历史之最，松下亏损额可能高达7800亿日元（约合102亿美元），创下日本制造企业年度亏损新高。对于巨亏的原因，三家企业的解释大致相同：日元升值、欧洲金融危机、泰国洪灾、日本地震、能源价格上涨
- 2012年02月07日欧盟驻华大使表示，根据发展趋势，中国今年有望成为欧盟最大出口市场，而且欧洲出口的增长速度要快于欧洲自中国进口的增长速度。
- 2012年02月07日2012年1月全国(129个城市)土地成交量仅为921块，下滑至2010年4月限购政策实行以来的最低点，环比下降50%，同比下降52%。住宅土地平均溢价率为1.23%，已下滑至2008年1月以来最低水平，楼面地价环比下降了27%。
- 2012年02月07日连续11个月来，叙利亚的伤亡数字已经上升到6000余人，叙利亚人民正在遭受种种令人难以接受的不幸与苦难，国际社会需要联合起来帮助叙利亚人民。发生在叙利亚的暴力该到终结的时候了，叙利亚人民应该自主选择自己的未来
- 2012年02月07日上周公布的美国失业率数据是个利好消息，但是过度乐观的心态会造成“自我毁灭”的结果，美国距离实现充分就业的目标还有很远的距离，长期失业问题明显
- 2012年02月07日财政部6日发文明确，在保障性安居工程现有资金来源基础上，将增加的地方政府债券收入、个人住房房产税试点地区取得的房产税收入、部分国有资本收益和城市维护建设税收入用于保障房安居工程建设。
- 2012年02月07日美国作出这一决定是因为叙利亚政府未能对美国大使馆的安全担忧作出足够回应。声明说，福特现在依然是美国驻叙利亚大使，他将在华盛顿继续工作
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