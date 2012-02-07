经济学诺奖得主克鲁格曼称美国经济复苏尚不稳固 2012年02月07日 上周公布的美国失业率数据是个利好消息，但是过度乐观的心态会造成“自我毁灭”的结果，美国距离实现充分就业的目标还有很远的距离，长期失业问题明显

美国关闭驻叙利亚大使馆 2012年02月07日 美国作出这一决定是因为叙利亚政府未能对美国大使馆的安全担忧作出足够回应。声明说，福特现在依然是美国驻叙利亚大使，他将在华盛顿继续工作