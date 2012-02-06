美国总统奥巴马下令冻结伊朗所有资产 2012年02月07日 对于被认定与美国制裁黑名单上有联系的人，奥巴马也授权冻结他们的资产。新一轮制裁自美国东部标准时间6日中午12时1分（格林尼治时间17时1分）生效

澳门电讯故障 3G和网络服务大面积瘫痪 2012年02月07日 故障原因是澳门电讯位于澳门半岛的机楼IP核心网出现问题。澳门电讯网络服务副总裁李永廉称，自推出3G服务后，近两年数据流量增长迅速，澳门电讯已计划引入更多的IP网络，但未料到此次严重事故的发生。

严寒搅乱社会生活 各国政府积极应对 2012年02月06日 世界气象组织发言人纳利斯4日在日内瓦向媒体表示，当前席卷欧洲的严寒天气是因西伯利亚高压气团阻碍了暖空气西进，导致欧洲地区温度骤降。而过去数日，来自北方的冷空气与来自地中海的暖湿气流在东南欧上空交汇，给该地区带来大量降