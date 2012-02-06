- 2012年02月07日对于被认定与美国制裁黑名单上有联系的人，奥巴马也授权冻结他们的资产。新一轮制裁自美国东部标准时间6日中午12时1分（格林尼治时间17时1分）生效
- 2012年02月07日它仍然决心将所有在其27个成员国境内起降的航线纳入碳排放交易计划。欧盟气候专员表示：我们不会退缩。
- 2012年02月07日百度、搜狗、腾讯等国内互联网地图服务商以及诺基亚等外资企业已经获得互联网地图服务资质。
- 2012年02月07日故障原因是澳门电讯位于澳门半岛的机楼IP核心网出现问题。澳门电讯网络服务副总裁李永廉称，自推出3G服务后，近两年数据流量增长迅速，澳门电讯已计划引入更多的IP网络，但未料到此次严重事故的发生。
- 2012年02月07日张仁良原任上海市市委委员，静安区区委副书记、区长，因上海市静安区胶州路公寓大楼“11·15”特别重大火灾事故2011年6月被处以行政撤职、撤销党内职务处分
- 2012年02月06日香港特区政府渔农自然护理署发言人6日表示，1月30日在屯门友爱邨捡走的鹊鸲尸体经测试后，证实带有H5N1病毒。
- 2012年02月06日上周(1月30日-2月3日)共有3只基金申请获得证监会批准，包括长安沪深300非周期行业指数基金、中欧信用增利分级债基金、银河通利分级债券型基金
- 2012年02月06日预测跨境人民币贸易结算在2012年达到3.7万亿，约占中国全球贸易的15%，离岸人民币净债券发行将达2400亿
- 2012年02月06日中国金融期货交易所(下称“中金所”)将从今天开始接受机构投资者及成熟个人投资者的套利交易编码申请
- 2012年02月06日业内人士指出，由于百度削减了广告代理机构的佣金，今年百度搜索引擎营销业务涨幅将有所放缓。
- 2012年02月06日朗玛信息将于2月8日启动网上发行、网下申购，2月10日公布网下摇号抽签及配售结果和网上中签率。
- 2012年02月06日房价温和回落应被视为受欢迎的进展，但依赖行政手法的调控措施本身包含风险，假以时日后可能变得不那么有效。
- 2012年02月06日仅2011年工银租赁就为300多家中小企业提供了设备租赁服务，融资总额达到50多亿元人民币
- 2012年02月06日中国在叙利亚问题上没有私利，我们不庇护谁，也不刻意反对谁，而是秉持公正，始终致力于维护叙利亚及中东的和平稳定和有关国际关系准则。这符合国际社会的共同利益
- 2012年02月06日世界气象组织发言人纳利斯4日在日内瓦向媒体表示，当前席卷欧洲的严寒天气是因西伯利亚高压气团阻碍了暖空气西进，导致欧洲地区温度骤降。而过去数日，来自北方的冷空气与来自地中海的暖湿气流在东南欧上空交汇，给该地区带来大量降
- 2012年02月06日马英九在上月获选连任台湾当局领导人后，对台湾行政机构进行了局部改组。陈冲6日在交接仪式上表示，选举的结束是责任的开始，现在是开始做事的时候了。台湾应在安定的基础上，创建“繁荣、共享、永续”的成长
- 2012年02月06日为推动电动汽车的发展，北京市提出今年要实现1000辆电动环卫车规模化应用，400辆电动出租车在房山、延庆等区县内示范运营，400辆电动公交车在长安街沿线等重要路段示范运营
- 2012年02月06日2月6日，北京市海淀区公主坟一建筑傍晚起火，对交通造成一定影响，目前北京消防部门已经调派３个消防中队15部消防车赶赴现场。
- 2012年02月06日这位杰出的女性是近代著名军事理论家蒋百里的女儿，著名科学家钱学森的夫人
- 2012年02月06日美国媒体报道说，气象专家指出北半球严寒只是全球天气变冷的开端，这样的冷天可能会持续20年至30年。英国《每日邮报》称，今年的寒冬显示“小冰河期已来临”
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富