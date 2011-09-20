- 2011年09月21日IMF给欧洲领导人的讯息是,他们需尽其所能维护外界对国家政策和欧元的信心;IMF并呼吁欧洲央行,若增长的风险依旧持续,应调降利率。
- 2011年09月21日《银行间市场资金价格全面上涨》等12则
- 2011年09月21日为什么国家统计局发布的CPI涨幅那么低，而日常生活中很多东西的涨幅都很高？第一个原因，个体与总体差异的问题。每一个人、每一个家庭的收入不一样，通常所说的篮子，每个人、每个家庭消费这个篮子的东西是不一样的
- 2011年09月21日我们不需要在意特定的词汇，我们回归这个问题最基本的思考，也就是说，我们保持弹性，对台湾所面临的未来，我们的选项必须要开放。只要是台湾人民共同的决定，在民主社会里大家都一定会遵循
- 2011年09月20日土耳其内政部长萨因称此次爆炸“非常像一次恐怖袭击”。爆炸发生在一处车流和人流密集的地区，这看起来是实施者想最大限度的给人们带来伤害。
- 2011年09月20日湖北省鄂州市中级人民法院日前对曾有“中国民营石油第一人”之称的原“天发系”掌门龚家龙“挪用资金罪、违规披露、不披露重要信息罪一案”提起再审，并对原被告龚家龙作出无罪判决。
- 2011年09月20日报告显示，发达经济体增速下滑是国际货币基金组织调降全球经济增长预期的主要原因。
- 2011年09月20日9月20日下午，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林宁夏银川会见了毛里塔尼亚经济事务与发展部长塔赫等来华出席“2011中国(宁夏)国际投资贸易洽谈会暨第二届中国—阿拉伯国家经贸论坛”的阿拉伯国家部长级官员。
- 2011年09月20日上海准备提高中小学生伤害事故死亡赔偿标准，死亡赔偿最高可获636760元赔付，并统一采用城镇居民标准。
- 2011年09月20日不久前关张的《世界新闻报》等多家英国报纸的拥有者国际新闻公司将向道勒的家人支付200万英镑(约合2000万元人民币)的赔偿，默多克本人将向慈善机构捐款100万英镑。
- 2011年09月20日9月20日下午，浙江海宁市政府召开新闻发布会，称“9.15”环境污染群体性事件已基本平息，共有31名人员被拘留，100名情节轻微人员接受法制教育。
- 2011年09月20日香港总就业人数连续第6个月上升，6至8月份增加约1．08万人至363．66万人，创新高
- 2011年09月20日据悉，尹星日一行还将访问北海舰队、东海舰队、海军潜艇学院，并参观海军舰艇和军港码头。
- 2011年09月20日9月20日14时50分左右，位于青岛市崂山区沙子口街道的东风船厂内一浮码头在进行维修作业时发生爆炸，事故已造成3人死亡，6人受伤。
- 2011年09月20日9月20日，原国土资源部地籍管理司监测与统计处处长沙志刚因受贿罪被北京市第一中级人民法院一审判处无期徒刑。
- 2011年09月20日万科不仅参与北京保障房的建设，与北京政府交好，更深入的与北京基础建设单位合作开发，有利于深耕北京，“利于轨道沿线的万科项目发展”。
- 2011年09月20日维索茨基在俄政府海事委员会会议上说：“20余艘潜艇有望于未来10至12年内建成，最多15年。所有合同均已签署。项目将在合同规定的期限内完成。”
- 2011年09月20日南航买卖的首架A380将正式加盟。空客宣布，目前国际上运营A380的六家航空公司，均已实现盈利。
- 2011年09月20日祖玛一夫多妻的生活方式以及几位妻子与未婚妻之间的明争暗斗，经常成为国内外媒体关注的焦点。但这次应该是祖玛2009年就任南非总统以来，首次同时带两位妻子出行。
- 2011年09月20日截至6月底，中国小企业的不良贷款率已降至2.45%，不良贷款余额降至2304亿元
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