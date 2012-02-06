- 2012年02月06日由中国银行(香港)有限公司在香港地区发行的面额100元港币纪念钞，中国银行澳门分行在澳门地区发行的面额100元澳门币纪念钞，中国邮政在内地发行的“中国银行”特种邮票一套两枚
- 2012年02月06日2011年9月中旬以来，全国鸡蛋价格整体呈下降走势，2012年1月25日以来降速明显加快，目前价格已回落至2011年5月中旬相对较低水平
- 2012年02月06日中国整个体制目前不太容易催生这样一批杰出的人，它一定有一个大环境，在众多人当中众多机会中才能成长乔布斯、像Facebook的创始人类似这样的人，中国大的环境不具备。
- 2012年02月06日浙江东阳本色集团董事长吴英因集资诈骗二审被判死刑后，引发海内外舆论广泛关注，网民们对社会公平、死刑改革、民间资本出路、金融垄断、价值观标准等一系列问题展开一场罕见讨论
- 2012年02月06日有记者提问，美国政府近日发表国家安全威胁年度评估报告，对所谓中国从事大规模侵入美电脑网络并窃取美知识产权、开展“经济间谍活动”提出批评，还说中国情报机构是未来几年美国在相关领域面临的最大威胁
- 2012年02月06日四季末，大成旗下仅有4只基金重仓该股，持股数大幅下降至1582.64万股。但是专户产品持有重啤的情况则并无公开披露信息可查。
- 2012年02月06日6日20时至8日20时，西北地区东南部、内蒙古东南部、东北地区、华北及其以南地区将出现6～8℃降温，其中，东北地区中南部、黄淮中东部、江淮中东部、江南东南部等地的部分地区降温幅度可达10～12℃，局部可达14℃
- 2012年02月06日部分烈士子女是指居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女
- 2012年02月06日2011年全年，搜狗实现营收6300万美元，同比增长238%。自2010年8月分拆后的连续6个财政季度，搜狗营收保持27.5%的复合增长率。
- 2012年02月06日张武安称，春秋航空平均客座率是95%，在全世界都是比较高的。此外，运营成本的控制，春秋航空的营销费用和管理费用比较低也是实现盈利的关键因素。
- 2012年02月06日中石油将在２０１２年上半年向北京市捐赠１００辆ＬＮＧ公交车，２月底前启动长安街沿线公交线路运营
- 2012年02月06日近些年，商住房逐步成为租赁市场香饽饽
- 2012年02月06日即使国际原油布伦特、迪拜、辛塔在目前价位的基础上再涨2美元/桶，并持续运行，至少需要7个工作日才能满足调价条件
- 2012年02月06日在铜价反弹至高位时将铜矿资产上市，融资充满乐观预期
- 2012年02月06日实际上，在市场攀高、投资情绪高涨时，投资预期及回报往往是最低的。而当市场处于低谷，投资情绪低落的时候，难得的投资机会可能已经来临
- 2012年02月06日垃圾债的推出，对于资本市场而言，是投资标的和渠道增多，而对于整个宏观经济而言，就意味着金融脱媒过程加速
- 2012年02月06日对于唐钢转债，到期偿付日才是真正的考验
- 2012年02月06日券商：中国交建估值区间5.52元-7.1元
- 2012年02月06日动力煤价格企稳，寒潮帮大忙
- 2012年02月06日“泛海系”觊觎信托牌照：出资3亿元收购中旅信托控股权
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富