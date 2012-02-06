在京全国人大代表听取国务院有关部委工作报告 2012年02月06日 国家发展和改革委员会主任张平、财政部部长谢旭人、人力资源和社会保障部部长尹蔚民分别报告了2011年国民经济和社会发展计划执行情况、2011年中央预算执行和财政工作情况、2011年人力资源和社会保障工作情况

八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元贷款案 2012年02月06日 《财经》综合报道 已有八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元五年期子弹式贷款案