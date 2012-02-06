- 2012年02月06日13个重点城市1月份居住用地流标率攀高至44%，逼近2011年全年的最高水平
- 2012年02月06日
- 2012年02月06日汤成奇从第一次受贿至案发时，平均每年受贿200余万元、平均每月受贿16万余元、平均每天受贿5700余元
- 2012年02月06日广东某水产进出口有限公司长期在广州白云机场口岸进口龙虾、尿虾、鲍鱼、蟹等鲜活海产品多种，且报关价格常年一致，与市场价格规律极不相符，职业的敏感立即让办案人员感到这些进口鲜活海产品的价格有蹊跷
- 2012年02月06日嘉兴市交通投资集团有限责任公司14亿元人民币15至16年期贷款已被搁置，因缺乏市场承接意愿
- 2012年02月06日客货共线改客运专线或货运专线；最高运行速度增加超过50公里/小时；列车对数增加30对以上；线路横向位移超出200米的累计长度超过原正线长度的30%等17项内容都属于重大变动，变动其中一项都需要重新报批环评文件
- 2012年02月06日国家发展和改革委员会主任张平、财政部部长谢旭人、人力资源和社会保障部部长尹蔚民分别报告了2011年国民经济和社会发展计划执行情况、2011年中央预算执行和财政工作情况、2011年人力资源和社会保障工作情况
- 2012年02月06日目前，29名被劫持人员身体状况良好，情绪比较稳定。刘为民说，有关营救工作仍在进行之中。中方正通过各种渠道，采取一切可能的办法，开展营救工作
- 2012年02月06日鉴于澳大利亚和韩国银行系统对于海外借贷市场的依赖，一旦欧债危机恶化，澳大利亚和韩国等银行系统将最容易受到冲击
- 2012年02月06日广发证券最新公告称，2012年1月公司(母公司)实现营业收入8887.94万元，净利润-8991.19万元，同比分别狂跌75.89%和169.77%。
- 2012年02月06日已有八家银行签署凯雷集团投资海尔电器的7亿港元五年期子弹式贷款案
- 2012年02月06日狗不理集团和俏江南也面临一样的问题，如没有足够的发票证明营业收入等，它利用中华老字号的优势申请IPO，目前能不能通过还不好说
- 2012年02月06日公告称，主要原因是2011年前三季度机制糖价格较高，公司在糖产品上获取的盈利足以弥补因纸、浆及税收增加而造成的亏损。
- 2012年02月06日更蹊跷的是，在停牌后的第二天，深圳文交所却又继续收受投资人汇入的申购款
- 2012年02月06日投资要获得稳定的收益，同时享用互联网技术带来的自由，多接地气可能是重要的途径
- 2012年02月06日2月1日，证监会公布共计515家IPO申请在审企业名单，除去30家已中止审查，剩余485家企业中有203家拟登陆深交所中小板，占比最高。IT、制造业、能源及矿业为今年上市需求最大行业
- 2012年02月06日民生证券研报指出，2013年中航重机完成内部整合后，或将影响公司短期业绩
- 2012年02月06日北京新建商品住宅成交量环比创47个月新低，购房者和开发商春节期间市场预期值均较低；新建商品住宅价格23个月来最低，同比、环比大幅下降；1月北京新建住宅供应处于“停滞”状态
- 2012年02月06日安全边际有三层防护垫：资产质量稳定，1倍PB估值，定增价格支撑。而相关监管政策调整、业务战略转型有所突破，或是北京银行估值提升的潜在催化剂
- 2012年02月06日奇虎360旗下的所有iOS版本应用在2月2日已被苹果App Store下架处理。此时正值苹果在全球范围清理App Store内的山寨应用，360的所有应用被下架不免引发外界猜测和联想
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