- 2012年02月06日菲律宾火山及地震研究院已在地震发生不久后发布2级海啸警报，称宿务岛和内格罗斯岛沿海有可能因这次地震引发海啸，并要求沿海附近居民做好撤离准备
- 2012年02月06日被称暴利的房地产行业毛利率为30%—40%，但近几年重庆路桥接近90%的毛利率远超房地产行业。不过在对重庆路桥报表进行分析后不难发现，毛利率超高与其会计政策存在很大的关系
- 2012年02月06日春节期间网签系统关闭造就技术零成交，二手住宅市场跌入冰点。新年开局不利，二手房市场潜在成交创新低。租赁市场成交大幅回落，预计2月将迎来节后小高峰。
- 2012年02月06日截止收盘，沪指报2331.14点，涨0.73点，涨幅0.03%，成交673亿元；深成指报9448.64点，涨11.65点，涨幅0.12%，成交615亿元。
- 2012年02月06日市场低迷，加上政策调控，地产股市值跌破存货价值。不过，从现实地产交易来看，地产股并非资本市场所体现的那样悲观
- 2012年02月06日为避免欧元区危机对中国经济造成严重拖累，中国有必要通过中央和地方政府预算实施大规模财政措施予以应对，并加快经济转型步伐。
- 2012年02月06日美国总统奥巴马5日在接受美全国广播公司电视台采访时表示，他认为以色列尚未下定决心对伊朗发起军事打击以阻止伊朗获得核武器，目前通过外交途径解决伊朗核危机仍然是可能的
- 2012年02月06日在本次会议上，美国国务卿希拉里·克林顿和国防部长帕内塔是最受媒体关注的一对搭档。他们共同现身慕尼黑的主要政治意图就在于安抚欧洲，以消除美国因宣布战略重心转向亚太而在欧洲引发的猜测和疑虑
- 2012年02月06日塞教育部长当天还建议所有中小学在接下来的5天停课，大学的考试也改期进行。但政府同时要求民众尽可能继续上班，以维持正常生活秩序
- 2012年02月06日对于保险公司而言，2011年财产险收入和人身险收入可谓经历了“冰火两重天”。保监会日前发布的2011年保险业经营数据显示，财产险原保险保费收入全年同比增长18.54%，而人身险则同比下跌8.57%
- 2012年02月06日北京市国土局初步核算显示，去年北京实际土地供应总量为5970公顷，完成年初6500公顷计划的92%，这也是近三年来北京市首次没有完成年度供地计划。
- 2012年02月06日近日有消息称，北京工行、建行等银行停止办理存折业务，一时间“存折将退出历史舞台”，取而代之的是“卡时代”的说法引起各方关注
- 2012年02月06日新股定价能力最差的前十家基金，累计申购动用104亿资金，获配投入资金7.9亿元，但带来锁定期浮亏1.83亿元
- 2012年02月06日保密信托基金是指担任公职或竞选公职者把他(她)的投资放入一个不是由其本人控制的账号里，这么做的目的是不让他(她 )知道自己有哪些投资，从而确保其政策或政治决定不是根据个人的金融利益作出的
- 2012年02月06日ECN Trade分析指出，根据欧元主席在2月4日的讲话可以推断，希腊政府依然存在较大的违约风险。
- 2012年02月06日英大证券研究所所长李大霄接连在其微博发布重要市场判断。李大霄强调，“随着春天到了，中国股市的春天也到了。见证2132点，中国股市第四个历史大底产生。”
- 2012年02月06日
- 2012年02月06日
- 2012年02月06日虽然中国电信对于引入iphone4S已经做了周全的准备，但是相关细节并未最终敲定
- 2012年02月06日公司拿下大单引发公司逆势涨停，但该公司是否有足够产能吃下大单尚存疑
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