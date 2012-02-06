国际新闻早报 2012年02月06日 美国总统奥巴马5日在接受美全国广播公司电视台采访时表示，他认为以色列尚未下定决心对伊朗发起军事打击以阻止伊朗获得核武器，目前通过外交途径解决伊朗核危机仍然是可能的

从慕尼黑安全会议看全球安全热点 2012年02月06日 在本次会议上，美国国务卿希拉里·克林顿和国防部长帕内塔是最受媒体关注的一对搭档。他们共同现身慕尼黑的主要政治意图就在于安抚欧洲，以消除美国因宣布战略重心转向亚太而在欧洲引发的猜测和疑虑