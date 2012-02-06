破重庆路桥毛利超高之谜 2012年02月06日 弱水三千 被称暴利的房地产行业毛利率为30%—40%，但近几年重庆路桥接近90%的毛利率远超房地产行业。不过在对重庆路桥报表进行分析后不难发现，毛利率超高与其会计政策存在很大的关系。

陈滢案谜局 2012年02月06日 秦颖 同样被控涉嫌非法集资罪，涉案金额4.5亿元之巨，韩寒的前老板却成了安排在区级法院审理的“小案件”。事实上，在区级法院审理或就意味着最高刑期不超过15年。重重迷雾背后，真相扑朔迷离。

鄂尔多斯房价依旧坚挺 楼价下跌七成系谣传 2012年02月06日 针对网上流传的房价下跌七成的一传言，鄂尔多斯一位当地人表示：“根本没有听说有那么偏宜的房子，也不相信会有”。据该当地人介绍，鄂尔多斯城区的房价基本在6000元-7000元/平方米左右，较好地段的价格在万元以上。

工商总局公布8个严重违法广告 2012年02月06日 同联奇方耆鹿逐痹口服液药品广告。该广告利用专家、患者的名义和形象做证明，含有不科学的表示功效的断言和保证，误导消费者，严重违反广告法律、法规规定。发布媒体：兰州新闻综合频道、六盘水新闻综合频道（贵州）。