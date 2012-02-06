- 2012年02月06日中国建筑人士表示，收购远东环球后，将对集团的建筑等相关业务板块产生协同效应
- 2012年02月06日海通证券分析师指出，近期市场震荡上升，因此股混开基整体主动提升仓位水平，基金仓位整体向高端偏移
- 2012年02月06日建设银行任主承销，预计在本月推出。去年11月母公司30亿元公募中票息率5.28%
- 2012年02月06日自1月15日广西龙江河镉污染事件发生后，官方采取多项措施降低污染影响，截至目前，污染水体经7道防线拦截削污、絮凝除镉、调水稀释，镉浓度峰值已从超标80倍削减到目前的低于20倍
- 2012年02月06日
- 2012年02月06日对关键时刻擅离职守、临阵退缩或者敷衍塞责、推诿扯皮造成严重后果的，无论什么人，无论哪一级干部，一律先就地免职，再视情给予纪律处分。特别严重的，还要移送司法机关追究刑事责任
- 2012年02月06日草案审查稿还规定了艾滋病检测实名制。要求受检测者应当向检测机构提供本人姓名、身份证号、现住址等真实信息，而检测机构应当为受检测者保守信息秘密未经本人或者其监护人同意，不得公开艾滋病感染者信息
- 2012年02月06日被称暴利的房地产行业毛利率为30%—40%，但近几年重庆路桥接近90%的毛利率远超房地产行业。不过在对重庆路桥报表进行分析后不难发现，毛利率超高与其会计政策存在很大的关系。
- 2012年02月06日家庭成员名下拥有小汽车、普通摩托车等机动车，承租公房和拥有私房超过两套且总面积大于50平方米，以及其他拥有非生活必需高档消费品的情况，均不符合享受低保的条件
- 2012年02月06日依靠烂尾楼，SOHO中国创造了独特的“烂尾经济”，毛利率及存货周转率远远高于同行。一声“不再考虑烂尾楼”的背后，夹杂着潘石屹的危与机。
- 2012年02月06日曾经的IPO审核犹如潘多拉魔盒，当魔盒打开，IPO被否决掉的企业的问题充分暴露出来。本刊统计发现，14条律法高压线成为IPO的杀手。伴随着IPO改革的深入，会有更多的高压线制约IPO。
- 2012年02月06日同样被控涉嫌非法集资罪，涉案金额4.5亿元之巨，韩寒的前老板却成了安排在区级法院审理的“小案件”。事实上，在区级法院审理或就意味着最高刑期不超过15年。重重迷雾背后，真相扑朔迷离。
- 2012年02月06日根据国家统计局安排，本周四(9日)将公布今年1月居民消费价格指数月度报告。多家机构预测，由于受节日因素影响，CPI涨幅或在4.1%左右。
- 2012年02月06日针对网上流传的房价下跌七成的一传言，鄂尔多斯一位当地人表示：“根本没有听说有那么偏宜的房子，也不相信会有”。据该当地人介绍，鄂尔多斯城区的房价基本在6000元-7000元/平方米左右，较好地段的价格在万元以上。
- 2012年02月06日同联奇方耆鹿逐痹口服液药品广告。该广告利用专家、患者的名义和形象做证明，含有不科学的表示功效的断言和保证，误导消费者，严重违反广告法律、法规规定。发布媒体：兰州新闻综合频道、六盘水新闻综合频道（贵州）。
- 2012年02月06日
- 2012年02月06日各地对于今年GDP的增长都做出了预期，2012年GDP增长目标呈现“东低西高”格局，多省份提出GDP“翻番”的目标，其中19个省的预期增长率都高于10%，普遍高于机构对于2012年中国经济增长9%的预期。
- 2012年02月06日商务部于2007年2月5日发布年度第8号公告，决定对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉征收反倾销税，实施期限为自2007年2月6日起5年。2011年，商务部发布年度第16号公告，决定对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉所适用的反倾销税税率进行调整。
- 2012年02月06日新华文轩以1.18亿元价格转让其持有的房地产企业成都鑫汇实业有限公司28.5%股权。成都鑫汇2010年实现主营业务收入114.84万元，净利润亏损391.38万元；截至2011年9月30日实现主营业务收入107.64万元，净利润亏损380.64万元。
- 2012年02月06日春节后首周北京一手住宅网签总量为768套，较去年春节后首周大幅下跌44.5%。北京中原地产市场研究总监张大伟表示，预计到2月中旬，成交量可能恢复到去年下半年平均水平。由于成交量将持续低迷，预计价格将进一步下调。
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