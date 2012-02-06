- 2012年02月06日吴晓灵表示，利率市场化第一步不是放开存款利率上限，因为中小金融机构需要在一定利差保护下生存。中国经济往往是扩张的冲动更强，因而控制存款利率下限往往比控制上限能更好地发挥市场配置资源作用，今年可以加大贷款利率下浮幅度。
- 2012年02月06日有准妈妈估算，去美国生孩子和去香港生孩子的费用旗鼓相当。去加拿大的费用要比去美国贵6万元左右，但宝宝两岁左右，爸妈就能办移民
- 2012年02月06日新生代农民工，与他们的父辈相比，除了薪酬待遇外，对于工作环境、住宿条件、企业文化也有了越来越多的要求。而企业则是希望招收熟练工，能够在短期内就产出效益，并吃苦耐劳，但这些特征在新生代农民工身上表现不明显
- 2012年02月06日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2月6日人民币对美元汇率中间价报6.3108，较前一交易日跌6基点。
- 2012年02月06日对于造成硬着陆的原因，李显龙表示，中国此前在汽车制造业、电子行业等众多产业新增扩建了大量产能
- 2012年02月06日湖北省就业局预计，今年春节前后，湖北省用工缺口达50万-60万。而据广东人社厅预计，珠三角地区节后短期缺工人数近100万；而北京市在大多数岗位薪资提高10%-30%的情况下，仍有近10万个岗位在等待回城劳工。
- 2012年02月06日2月6日，私募股权基金TPG Capital表示,其中国基金已获投资者认购40亿元人民币(约6.35亿美元).该基金公司并表示,90%的认购额度来自于私人投资者,而非政府相关机构.
- 2012年02月06日企业和相关中介机构的质量从很大程度上决定了整体工作的效率以及最后的审核结果
- 2012年02月06日经过测算，本次调整后退出与进入的会计师事务所数量大体平衡，不会对资本市场和注册会计师行业造成较大冲击
- 2012年02月06日上周五证监会主板发审委审核通过了首航节能递交的首发申请，然而成功闯关的首航节能并非毫无瑕疵，行业高度集中使首航节能外部竞争承压更重，内部关联企业占用资金亦给公司发展带来带来不利影响
- 2012年02月06日证监会公布的数据显示，截至1月21日，有75只基金在排队候审，其中今年提出募集申请的有8只。此外，获批待发的基金多达几十只。
- 2012年02月06日据计算，聚合MDI均价已从去年12月份最低时的12500元/吨涨至目前的16000元/吨左右，涨幅超过20%。
- 2012年02月06日2011年海南房地产增速由上年增长27.1%回落到5.0%；GDP增速未完成全年目标。其主要原因是国家加大宏观调控力度，出台系列遏制楼市措施，对海南房地产影响非常明显，导致房地产业回落幅度较大，从而影响整个经济增速回落。
- 2012年02月06日香港银行公会认为，香港人民币存款出现放缓是短期现象，香港作为人民币离岸中心的地位不会改变。
- 2012年02月06日
- 2012年02月06日英大证券提供的最新统计数据显示，按月度数据计算，在2011年12月及2012年1月，共计316家上市公司发布增持公告，大股东增持市值近70亿元，单月增持股份数及市值均超过减持数量。这是自2010年5月以来，增持力量首次“翻盘”
- 2012年02月06日2011年12月，香港人民币存款出现两年来按月最大跌幅。香港银行公会认为，香港人民币存款出现放缓是短期现象，估计未来1至2年会是人民币贷款的快速增长期。
- 2012年02月06日近日有网友来信，称其为购买的三一重工子公司三一重机的两台旋挖钻机到银行办理按揭贷款，贷款手续由三一重机销售人员代办，网友称在已签署的《贷款担保服务协议》相关资料中，有多处签字也并不是当事人亲笔书写
- 2012年02月06日货币政策低于预期的放松力度意味着利率体系的下行速度非常缓慢，而这显著有利于银行保持当前处于历史新高的议价能力和平均贷款利率。
- 2012年02月06日目前，中国邮政集团正尝试通过兼并重组社会公司，获得进入医药流通领域的牌照，利用原有网络建立医药配送专网，形成邮政控股、经营医药物流的专业化公司。中国邮政曾在内部会议上称，要在未来五年内将试点推广到全国
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