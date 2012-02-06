浙江公布征地补偿最低保护标准 维护农民合法权益 2012年02月06日 公布的全省征地补偿最低保护标准如下：实行征地区片综合价补偿的，征收耕地的区片综合价不低于3万元/亩；实行统一年产值倍数法补偿的，征收耕地的统一年产值不低于1800元/亩，补偿倍数不低于16倍，补偿标准不低于2.88万元/亩。