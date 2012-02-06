- 2012年02月06日邹文超表示，昌河汽车2012年的目标是实现利润1亿元。2012年1月，昌河汽车生产汽车11726辆，销售汽车16058辆。
- 2012年02月06日吴晓灵认为，利率市场化第一步不是放开存款利率的上限，因为中小金融机构需要在一定利差保护下生存。
- 2012年02月06日吴晓灵表示，中国企业目前普遍感到自己缺钱，但中国并不缺钱，缺的是对钱的配置渠道。要解决这个问题，最主要的任务应该放宽信贷市场的准入门槛，而今年还可以考虑加大贷款利率下浮的幅度。
- 2012年02月06日养老金进入股市是必然趋势，对此不必有太多争议
- 2012年02月06日浙江台州船舶工业协会秘书长金文林说，一些中小船厂已经顶不住了。“去年我们这里100多家船厂大约四成都没接到新订单，靠吃余粮，大部分只能撑到今年下半年。”在当地，开工不足的风险已经浮现
- 2012年02月06日就像福建海峡银行一款同业存款理财产品的宣传语“募集的理财资金投资于同业存款，助您轻松畅享更高理财收益”一样，如果投资者将自己的钱存在银行1个月～3个月就可以获得5%以上的低风险收益，投资者还能找到风险更低收益更高的投资品
- 2012年02月06日广东省中山市悄然调整楼市限价令“上线”，由此前的5800元/平方米上调至6590元/平方米，上调了790元/平方米。但是，此调整并没有明确发文通知。
- 2012年02月06日中国燃气公告称，接到员工发出的表示反对收购要约的两份函件，一份函件收件人为董事会，一份收件人为董事会以及公司股东，近4000员工签名，其中部分员工为公司股东或购股权持有人
- 2012年02月06日警方表示，专案组调查了案件双方当事人，以及案发现场的群众，通过多方口供可以证实，民警在办案过程中没有说歧视性语言。但打架事件中被打的女孩张芊仍坚持认为，民警在办案过程中说出过歧视性言语
- 2012年02月06日福建归真堂药业股份有限公司（下称“归真堂”）谋求创业板上市一事再次引起社会关注。连日来，多家民间动物保护组织表示将坚决抵制归真堂登陆资本市场
- 2012年02月06日因涉民间借贷纠纷，温州立人教育集团有限公司(下称温州立人集团)董事长董顺生已于3日下午被泰顺警方刑事拘留。温州立人集团民间借贷案也正式进入司法程序。
- 2012年02月06日从2011年11月到今年1月底，连续3个月未参与新股询价的机构（不含推荐类）达到了129家，占比达到45.26%；不参与创业板询价的机构比例更高，达到了65.26%，在285家询价机构中只有不足99家近3个月参与了创业板新股的询价
- 2012年02月06日公布的全省征地补偿最低保护标准如下：实行征地区片综合价补偿的，征收耕地的区片综合价不低于3万元/亩；实行统一年产值倍数法补偿的，征收耕地的统一年产值不低于1800元/亩，补偿倍数不低于16倍，补偿标准不低于2.88万元/亩。
- 2012年02月06日现在欧洲面临债务危机，我们要从战略上考虑对欧关系，维护国家利益。一方面，我们最大的出口市场在欧洲。另一方面，欧洲又是我们引进技术的最大来源地。从这个角度看，帮助稳定欧洲市场，实际上也是帮助我们自己。
- 2012年02月06日知情人士透露，证监会已于近日召开了高收益债券座谈会，多家证券公司参会，高收益债相关办法有望在近期颁布，并且最快本月落地实施。
- 2012年02月06日樊纲预计，欧美经济并不会出现衰退，只是会长期处于低迷状态。而发达国家在全球GDP所占的比重已下降到50%左右，对中国出口的影响不会特别大。另外，中国对新兴市场国家的出口在增长。近期的人民币汇率问题也给中国出口带来积极影响。
- 2012年02月06日土地既是农民的财产，又是农民的生产资料，农民没有土地就如同工厂没有机器。土地是农民的命根子。我今天在耕地上是一寸都不放，一口都不松，可以说寸步不让。
- 2012年02月06日重庆啤酒股东持股分散，持股最大的两家分别为嘉士伯和重啤集团，嘉士伯合计持股比例达29.71%，重庆啤酒集团持股量为20%，两者合计持有将近50%。
- 2012年02月06日中国证监会研究中心主任祁斌提出，“应推动社会保障和养老体系与资本市场的良性互动发展。这是全社会的系统工程，既要不断提高资本市场治理水平，增加市场的透明度，强化保护投资者机制
- 2012年02月06日现在的问题是，一些地方农民作主流于形式。对涉及农民切身利益的大事，有的乡村干部一开始说老百姓都是同意的，但后来闹起事来发现老百姓并没有同意。因此，农村办事要广泛听取农民意见，要由农民作主。这是大道理，要管一切小道理
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富