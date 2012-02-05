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2012年02月06日
因涉嫌刑事犯罪，公安机关3日对温州立人教育集团有限公司董事长董顺生采取刑事强制措施。浙江省泰顺县政府相关部门表示，目前该案所涉民间借贷数额尚在统计，涉及人数也尚未明确。
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2012年02月06日
美国劳工部3日公布数据显示，美国1月失业率触及近三年来最低水平。受此提振，当日美股三大股指均大涨超过1%，其中，主要跟踪科技股的纳斯达克指数收于逾11年高点
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2012年02月06日
，伊朗正准备应对西方所有针对伊朗的计划，甚至正准备应对最坏情形。同一天，伊斯兰革命卫队陆军宣布开始在伊朗南部举行军事演习，并表示此次军演旨在提升伊斯兰革命卫队应对威胁的能力
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2012年02月06日
对于大成基金将联合其他机构投票“罢免”重啤董事长的传闻，大成基金相关人士表示，大成基金对重啤的投资以“合规”为核心，没有联合其他机构的打算
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2012年02月06日
伊朗石油部长加塞米4日呼吁欧盟国家重新考虑对伊朗石油出口和央行实施制裁的决定，并说伊朗将会停止向部分欧洲国家出口原油。他还说，伊朗已致信目前的石油输出国组织（欧佩克）轮值主席国伊拉克，请求欧佩克成员不要提高原油产量。
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2012年02月06日
阿盟将继续与包括叙政府和反对派在内的有关各方进行协调，以在叙利亚停止暴力，保护叙利亚平民，并“通过叙利亚人民要求的改革”实现叙问题的政治解决，维护叙利亚统一和国家安全，避免内部局势复杂化和外部军事干涉。
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2012年02月06日
各高校要增加实践教学比重，确保人文社会科学类本科专业不少于总学分（学时）的15%、理工农医类本科专业不少于25%、高职高专类专业不少于50%，师范类学生教育实践不少于一个学期，专业学位硕士研究生不少于半年。
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2012年02月06日
赞中经贸合作区包含谦比希和卢萨卡两个园区。谦比希园区首期规划面积11.58平方公里，以有色金属工业为主导，延伸有色金属加工产业链，适当发展配套产业和服务业，建设具有辐射和示范效应的有色金属工业为主的综合性园区
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2012年02月06日
在芬兰是否加入北约问题上，尼尼斯托强调，在防务方面，芬兰应独立作出决策。但他认为，加入北约目前对芬兰来说并不是一个适时的问题，但这是芬兰的一个选择。即使芬兰将来准备加入北约的话，这一问题应以全民公决的方式来解决
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2012年02月06日
尼尼斯托现年63岁，是目前芬兰政界富有经验的政治家之一。他1987年当选为芬兰议会议员，1994年至2001年任芬兰联合党主席，曾担任司法部长和财政部长，2007年至2011年任芬兰议会议长
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2012年02月06日
中国民航局有关负责人6日在此间表示，欧盟单方面立法将进出欧盟国际航班的温室气体排放纳入欧盟排放交易体系，违反了《联合国气候变化框架公约》和国际民航组织的相关原则和规定
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2012年02月06日
伊斯兰革命卫队副司令侯赛因·萨拉米5日说，伊斯兰革命卫队将攻击任何被用来军事打击伊朗的地点。伊朗外长萨利希4日在接受媒体采访时说，伊朗正准备应对西方所有针对伊朗的计划，甚至正准备应对最坏情形
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2012年02月06日
叙利亚人权观察组织称，5日共有31人在各地冲突中丧生。叙军队继续对反对派武装展开清剿活动，叙利亚与土耳其边境地区响起密集枪声
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2012年02月06日
达武特奥卢说，国际社会正在讨论采取三种方式解决伊朗核问题：磋商、制裁或者军事行动。土耳其认为，军事行动是最糟糕的选择，磋商是上策，对伊朗发动军事打击将会在中东地区引发灾难。
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2012年02月06日
美国的目标仍是争取通过外交途径解决伊朗核危机，尽管不排除任何选项。美以将密切合作，竭力阻止伊朗跨过核门槛而在局势动荡的中东地区引发一场核军备竞赛。
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2012年02月05日
高盛集团中国投资管理部副主席哈继铭表示中国金融企业是骨瘦如柴的，和实体经济是完全不匹配的。我们的实体经济占全球第二位，但中国有100多家券商，加起来所有的盈利不如华尔街一家公司的盈利
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2012年02月05日
我们国内经济一些体制上的问题，特别是不平衡、不协调、不可持续的问题需要认真加以解决，我们面临的挑战和困难不少，解决所有问题的关键依然是改革开放！
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2012年02月05日
张志军就“阿拉伯之春”问题回应说，中国政府之所以受到民众的拥护，理由很简单，改革开放三十多年来，中国政治、经济、社会等方面迅速发展，其成就超过了历史上任何阶段。任何人只要看看这些变化，就知道所谓“中国出现阿拉伯之春”
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2012年02月05日
中国认为在当前形势下，片面向叙利亚政府施压，预断对话的结果，或强加任何解决方案都无助于叙利亚问题的解决，反而可能导致局势进一步复杂化
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2012年02月05日
这是继2011年10月4日中俄共同否决涉叙决议草案后，安理会有关叙利亚决议草案再次未能获得通过。除俄罗斯和中国外，安理会其余13个理事国投了赞成票