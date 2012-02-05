伊朗伊斯兰革命卫队称将攻击任何被用来袭击伊朗的地点 2012年02月06日 ，伊朗正准备应对西方所有针对伊朗的计划，甚至正准备应对最坏情形。同一天，伊斯兰革命卫队陆军宣布开始在伊朗南部举行军事演习，并表示此次军演旨在提升伊斯兰革命卫队应对威胁的能力

伊朗宣布应对制裁措施 新一轮核谈判近期重启 2012年02月06日 伊朗石油部长加塞米4日呼吁欧盟国家重新考虑对伊朗石油出口和央行实施制裁的决定，并说伊朗将会停止向部分欧洲国家出口原油。他还说，伊朗已致信目前的石油输出国组织（欧佩克）轮值主席国伊拉克，请求欧佩克成员不要提高原油产量。

阿盟表示不会停止调解叙利亚危机的努力 2012年02月06日 阿盟将继续与包括叙政府和反对派在内的有关各方进行协调，以在叙利亚停止暴力，保护叙利亚平民，并“通过叙利亚人民要求的改革”实现叙问题的政治解决，维护叙利亚统一和国家安全，避免内部局势复杂化和外部军事干涉。

尼尼斯托当选新总统后的芬兰外交政策 2012年02月06日 在芬兰是否加入北约问题上，尼尼斯托强调，在防务方面，芬兰应独立作出决策。但他认为，加入北约目前对芬兰来说并不是一个适时的问题，但这是芬兰的一个选择。即使芬兰将来准备加入北约的话，这一问题应以全民公决的方式来解决

尼尼斯托当选芬兰新总统 2012年02月06日 尼尼斯托现年63岁，是目前芬兰政界富有经验的政治家之一。他1987年当选为芬兰议会议员，1994年至2001年任芬兰联合党主席，曾担任司法部长和财政部长，2007年至2011年任芬兰议会议长

中国政府禁止境内航空公司参与欧盟排放交易体系 2012年02月06日 中国民航局有关负责人6日在此间表示，欧盟单方面立法将进出欧盟国际航班的温室气体排放纳入欧盟排放交易体系，违反了《联合国气候变化框架公约》和国际民航组织的相关原则和规定

伊朗革命卫队说伊永不挑起战争但将坚决回应威胁 2012年02月06日 伊斯兰革命卫队副司令侯赛因·萨拉米5日说，伊斯兰革命卫队将攻击任何被用来军事打击伊朗的地点。伊朗外长萨利希4日在接受媒体采访时说，伊朗正准备应对西方所有针对伊朗的计划，甚至正准备应对最坏情形

叙利亚军队在多地与武装分子发生冲突 数十人伤亡 2012年02月06日 叙利亚人权观察组织称，5日共有31人在各地冲突中丧生。叙军队继续对反对派武装展开清剿活动，叙利亚与土耳其边境地区响起密集枪声

土耳其等国官员表示反对军事打击伊朗 2012年02月06日 达武特奥卢说，国际社会正在讨论采取三种方式解决伊朗核问题：磋商、制裁或者军事行动。土耳其认为，军事行动是最糟糕的选择，磋商是上策，对伊朗发动军事打击将会在中东地区引发灾难。

奥巴马说以色列尚未决定对伊朗发起军事打击 2012年02月06日 美国的目标仍是争取通过外交途径解决伊朗核危机，尽管不排除任何选项。美以将密切合作，竭力阻止伊朗跨过核门槛而在局势动荡的中东地区引发一场核军备竞赛。