- 2012年02月05日市场经济的基础，第一是自由，第二是产权，第三是企业家精神。如果公民不能够充分享有言论和行动、创业的自由，如果私有财产权利不能得到有效的法律保护和文化保护，如果企业家精神得不到有效的发挥，我们不可能建立真正的市场经济
- 2012年02月05日中国现在都谈到了信贷资金比较紧张，而且很多的企业都感到自己缺钱，但是中国缺钱吗？中国不缺钱，中国的钱很多，很多产品的价格已经高得离谱了，但是为什么企业家感觉到缺钱呢，就是因为中国存在过多的金融压抑。
- 2012年02月05日不只要强调金融的创新和服务，要更加直接的为客户创造效益。金融机构要做好金融中介的全球化，要加强风险控制能力建设。要注重市场的力量，同时金融机构要加强和推动与政府的紧密合作
- 2012年02月03日财政部、证监会3日联合发布了《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》，从业务收入、注册会计师人数、组织形式和执行上市公司审计业务量等方面，对证券资格事务所申请条件进行了调整
- 2012年02月03日温家宝3日表示，“中国买断欧洲”的说法完全是一种顾虑或者不符合现实的想法。
- 2012年02月03日中国政府将按照“十二五”规划的要求，加快转变经济发展方式，调整经济结构，着力扩大内需，促进经济平稳较快发展
- 2012年02月03日共有11家信托公司发行了17款集合信托产品，发行数量比春节前一周减少9款，降幅为34.62%
- 2012年02月03日中国银行继续深入贯彻落实科学发展观，着力转变发展方式，牢牢把握发展机遇，进一步完善公司治理，努力提高经营管理水平
- 2012年02月03日企业的前途系于国运，经济发展和实现现代化的基础还在企业，实体经济和金融可持续发展相辅相依。金融和各类企业应增强市场竞争力和抗风险能力，支持农业和小微企业发展
- 2012年02月03日中央汇金公司2月3日晚在其官网宣布，拟将工、中、建三行2011年分红比例继续下调5个百分点至35%，而农行维持35%的现金分红比例不变
- 2012年02月03日北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、天津、沈阳、杭州、南京、无锡、苏州、东莞、佛山这些主要城市的住宅批准预售面积环比12月份下降了七成，成交面积也环比下降了约一半
- 2012年02月03日国务院授权国资委履行出资人职责的国家出资企业副职全部纳入考核范围，国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的党委（党组）副书记、常委（党组成员）、纪委书记（纪检组长），结合岗位职责参照纳入考核。
- 2012年02月03日2月3日，花旗上调华电国际（600027.SH/1071.HK）H股目标价10%，至2.2港元。花旗称，近期现货煤价回落，将利好对煤价敏感的华电国际；华电国际计划第二季发行A股，发行价至少3元人民币，较H股现价有超过一倍溢价
- 2012年02月03日这个视频是公司借辞旧迎新之际，为感谢和激励一年来为公司辛勤付出的经销商和员工，为他们拍摄的，是企业创新服务的体现，它不对外传播，仅作为内部使用
- 2012年02月03日相比去年同样是春节之月的2月，多数城市楼市成交量仍呈大幅下滑，10个城市新建住宅成交面积下滑37%，5个城市二手住宅成交面积下滑32%。
- 2012年02月03日据路透最新调查显示,人民币兑美元在明年1月底前预计升值约2.8%,同时诸多全球经济不确定因素将加大人民币双向波动
- 2012年02月03日在目前香港市场上正在进行的五项联贷案中,冠华国际控股融资案的最高所有资金成本为355基点,其定价为第二高
- 2012年02月03日主权债信遭降和公债利差走升互为因果。评级被调降一次，这个国家的借贷成本涨幅或高达1个百分点
- 2012年02月03日过去几十年中国大规模开采稀土，当时不懂得保护资源、保护生态、保护环境和可持续发展，稀土价格确实卖得很低。即使现在，我们开始知道稀土应该维持可持续发展，但是我们还依旧以不到世界50％的稀土储量来供应全球90％以上的稀土用户
- 2012年02月03日由于境内外资金成本的差异，限外令或阻断外资流入房地产领域，加剧房市观望气氛。
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