证券资格会计师事务所申请条件调整 需两年内完成转制 2012年02月03日 财政部、证监会3日联合发布了《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》，从业务收入、注册会计师人数、组织形式和执行上市公司审计业务量等方面，对证券资格事务所申请条件进行了调整

国务院国资委明确央企副职考核范围和办法 2012年02月03日 国务院授权国资委履行出资人职责的国家出资企业副职全部纳入考核范围，国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司的党委（党组）副书记、常委（党组成员）、纪委书记（纪检组长），结合岗位职责参照纳入考核。