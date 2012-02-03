- 2012年02月03日市场消息人士称，六家银行将成立一个主办行小组，筹办阿里巴巴集团的30亿美元融资案，此项融资用于收购雅虎所持的40%阿里巴巴股权。这些银行据称是澳新银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰银行与瑞穗实业银行
- 2012年02月03日在1975至1979年负责看守S21监狱期间，有多达1.5万人被他以严刑逼供手段凌待致死。但是他辩称自己“仅仅是执行命令”，只是一名执行上司命令的下级官员。
- 2012年02月03日欧洲是中国最大的外贸市场，也是中国最大的投资来源和技术转发来源，我们不希望欧洲市场出现大的问题。没有把对欧洲的支持和帮助与我们的一贯坚持的立场结合起来，比如市场经济地位以及解除军售禁令。但是我提到要改善投资环境。
- 2012年02月03日香港特区政府食物及卫生局局长周一岳表示，香港特区政府考虑到医疗服务的压力，把2012年非本地孕妇数字限于约3.5万人，并将在未来两个月与香港医院管理局和私家医院团体讨论是否就2013年的限额作出调整。
- 2012年02月03日中德双方要进一步建立和完善经贸合作机制，制定长远的合作规划，加强知识产权保护，推动中德经贸关系达到更高水平
- 2012年02月03日监测数据显示，春节过后全国鸡蛋价格开始回落，近日降速加快。目前，逾三成省区市鸡蛋价格降至每斤4元以下。此外，全国鸡蛋价格明显低于2011年同期，2月3日价格同比下降9.7%。
- 2012年02月03日这些机构和公司涉嫌非法串通以影响伦敦银行同业拆息(Libor)以及东京银行同业拆息(Tibor)
- 2012年02月03日宏源证券预计2012年投资增速在18%左右，中央固定资产投资仍有很大的增长空间，所谓的“房地产和中国经济同归于尽”也不会出现。
- 2012年02月03日1月份销售额虽然过百亿，环比增长近一倍，但是同比下降了近4成。自2011年8月份起，万科已经连续6个月同比涨幅为负值。
- 2012年02月03日中金公司预计2012年火电设备产量将大幅下降， 2013年核电设备交付量将大幅下降，核电设备市场在中国已不具备增长性，东方电气受冲击比较大
- 2012年02月03日2月3日起，中国交通建设股份有限公司（下称“中国交建”，01800.HK/601800.HK）宣布，公司开始在“京沪穗”举行首次A股发行路演。
- 2012年02月03日鸿泉厂没有建设污染防治设施，利用溶洞恶意排放含高浓度镉污染物的废水，造成龙江河镉污染事故，手段恶劣，情节严重
- 2012年02月03日中国工商银行股份有限公司董事长姜建清日前表示，中国最终可能会将更多的外汇储备用于投资股市、企业及其他资产，以提高投资回报
- 2012年02月03日武汉市物价局1月31日数据显示，与上月相比，所监测的12种蔬菜，除土豆外，其余11种均有大幅上扬。对此，武汉市采取多项措施，确保供应数量充足品种齐全，力争元宵节后菜价回落至正常水平。
- 2012年02月03日农业部部长韩长赋提出，要力争夏粮首战告捷，全力抓好春播面积落实，确保春播粮食作物播种面积稳定在9.2亿亩以上、全年粮食播种面积稳定在16.58亿亩以上。
- 2012年02月03日工业仍面临下行压力；投资的不确定性也比较大；消费的走势虽相对较好，但也受累于实际收入水平的下降。
- 2012年02月03日分红不低于净利润80%没有太大意义，公司可能无甚利润或者隐藏利润，太多办法了。高达53%的预期收益更是给投资者画饼
- 2012年02月03日办法明确，交易所实行套期保值、套利额度审批制度。客户申请套期保值、套利额度的，应当向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申请手续
- 2012年02月03日中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点，以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力，从而间接降低从资本市场融资的需求
- 2012年02月03日业内人士认为，新修订的《办法》将有利于积极引入机构投资者和成熟的个人投资者，引导市场规范理性交易，促进市场稳步健康发展，进一步发挥股指期货服务国民经济，服务资本市场，服务广大投资者的功能
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