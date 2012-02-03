香港拟调整明年非本地孕妇限额 2012年02月03日 香港特区政府食物及卫生局局长周一岳表示，香港特区政府考虑到医疗服务的压力，把2012年非本地孕妇数字限于约3.5万人，并将在未来两个月与香港医院管理局和私家医院团体讨论是否就2013年的限额作出调整。

全国鸡蛋价格近日降速加快 同比降幅近一成 2012年02月03日 监测数据显示，春节过后全国鸡蛋价格开始回落，近日降速加快。目前，逾三成省区市鸡蛋价格降至每斤4元以下。此外，全国鸡蛋价格明显低于2011年同期，2月3日价格同比下降9.7%。

两家与龙江河污染事件有直接关系排污企业被查实 2012年02月03日 鸿泉厂没有建设污染防治设施，利用溶洞恶意排放含高浓度镉污染物的废水，造成龙江河镉污染事故，手段恶劣，情节严重