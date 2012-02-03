- 2012年02月03日金正恩曾在瑞士留学多年，在国外的经历使他接触到了很多国外的新生事物。为加强朝鲜国内各产业的效率，他还曾指示积极引入电脑
- 2012年02月03日总的要求是要坚持可持续发展战略，依托港口优势，不断完善开发区功能，将洋浦经济开发区建设成为立足环北部湾经济圈、背靠华南腹地、面向东南亚的新型临港工业基地、区域性航运枢纽和物流中心
- 2012年02月03日由于联合国等人道主义组织的持续努力以及索马里有关机构密切配合，加之近来粮食丰收，饥荒对索马里的严重影响已“基本消除”。但饥荒的暂时消除并不代表索马里人道主义危机的永远解决
- 2012年02月03日河池市金城江区环保局党组成员、环保监察大队大队长蓝群峰，对辖区内企业非法排污监管严重失职，对龙江河突发环境事件负有直接责任，给予撤销党内职务、行政撤职处分；涉嫌渎职犯罪，移送司法机关依法处理
- 2012年02月03日中国邮政速递物流有望成为A股首家快递企业。证监会公布的消息表示，中国邮政速递物流上市已经通过初审，处在落实初审反馈意见的阶段
- 2012年02月03日证监会2月1日披露的IPO申报企业名单显示，大连万达商业地产、富力地产和首创置业的IPO申请跻身其中。尽据披露，大连万达商业地产、富力地产、首创置业均拟登陆上交所
- 2012年02月03日香港恒生指数3日全日在20639点和20797点之间大幅波动，午市冲高至最高点后，尾盘稍有回落，收盘升18点，升幅为0.1%，收报20757点。主板全日成交额634亿港元
- 2012年02月03日广西河池市龙江河近期发生严重镉污染事件，威胁到广西第二大城市柳州市的居民用水安全
- 2012年02月03日“500多家审核不代表500家会在今年上市。”券商分析人士王华表示，倘若股市走高，一年发行500个新股不是不可能，但就目前的市场环境看，发行200个就不错了。他强调，股民不是不欢迎新股上市，比如苏宁、茅台的上市
- 2012年02月03日承接前一交易日反弹势头，沪深股市3日继续走升。与此同时，两市成交有效放大，总量突破1300亿元
- 2012年02月03日ECN Trade认识，在欧元区，西班牙公布利空数据，根据ECN Trade数据分析西班牙就业岗位裹足不前，甚至有加速的迹象，西班牙是欧元区第四大经济体
- 2012年02月03日保持和发展两国强有力的政治关系；将两国双边贸易额增加一倍；加强服务业合作，教育出口增加20％，旅游业增长至少60％；提高双边投资水平，使其能够反映双边经贸水平；加强在高科技领域的合作，同时把合作产品商品化
- 2012年02月03日分析人士认为，1月份在制造业PMI指数继续小幅回升的情况下，1月份非制造业商务活动指数出现环比回落，这显示了非制造业经济增速有所放缓，经济增长依然乏力。
- 2012年02月03日吉林省政府在《意见》中表示，将尝试 “以房养老”的融资模式，利用老年人已有住房资源，将房屋作价并抵押给银行、保险公司等金融机构，拓宽老年人养老的资金筹措渠道。
- 2012年02月03日春节前后，沪深两市不少中小上市公司下调了去年对于净利润的预测，开始让人担忧自去年下半年以来内外交加的困难环境将使中小企业在今年一季度“陷”得更深，但与此相对的是不少银行与资源类企业去年稳赚巨额净利润，凸显出中国经济的不均衡现状。
- 2012年02月03日河北省鼓励单位和个人以投资、捐资、认养等形式，参与园林绿化的建设和养护。捐资、认养的单位和个人可享受绿地、树木一定期限的冠名权
- 2012年02月03日中方从自身经济发展的需要出发，与伊朗保持正常的能源和经贸合作。中方反对将正常的商业往来政治化。
- 2012年02月03日《河北省城市园林绿化管理办法》明确规定，新建居住区和单位不低于30%，新建商业中心、交通枢纽、仓储等不低于20%；在历史文化街区和优秀历史建筑保护范围内进行建设活动，不得减少原有绿地面积。
- 2012年02月03日三亚市政府规定今年春节期间海鲜排档餐饮海鲜品平均差价率为：鱼类190%、螺贝类160%、虾类和蟹类均为90%。按照计算方法：某餐饮海鲜销售最高价格＝某海鲜品购进价格×(1＋差价率)，可计算出该海鲜品种的最高售价。
- 2012年02月03日《措施》共56项，从增强财政资金引导、落实针对中小微企业的各项税收优惠和税费减免、加大融资支持力度、强化公共服务等方面帮扶中小微企业。
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