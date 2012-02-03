海南省政府审批实施洋浦经济开发区总体规划 2012年02月03日 总的要求是要坚持可持续发展战略，依托港口优势，不断完善开发区功能，将洋浦经济开发区建设成为立足环北部湾经济圈、背靠华南腹地、面向东南亚的新型临港工业基地、区域性航运枢纽和物流中心

联合国宣布索马里解除饥荒状态 2012年02月03日 由于联合国等人道主义组织的持续努力以及索马里有关机构密切配合，加之近来粮食丰收，饥荒对索马里的严重影响已“基本消除”。但饥荒的暂时消除并不代表索马里人道主义危机的永远解决

广西龙江镉污染事件一批相关政府官员被处理 2012年02月03日 河池市金城江区环保局党组成员、环保监察大队大队长蓝群峰，对辖区内企业非法排污监管严重失职，对龙江河突发环境事件负有直接责任，给予撤销党内职务、行政撤职处分；涉嫌渎职犯罪，移送司法机关依法处理

沪深股市延续升势 3日两市成交突破1300亿元 2012年02月03日 承接前一交易日反弹势头，沪深股市3日继续走升。与此同时，两市成交有效放大，总量突破1300亿元

房市低迷延缓PMI增速 经济换挡需培育消费潜力 2012年02月03日 分析人士认为，1月份在制造业PMI指数继续小幅回升的情况下，1月份非制造业商务活动指数出现环比回落，这显示了非制造业经济增速有所放缓，经济增长依然乏力。

中小上市公司业绩下滑 银行与资源巨头净利过百亿 2012年02月03日 春节前后，沪深两市不少中小上市公司下调了去年对于净利润的预测，开始让人担忧自去年下半年以来内外交加的困难环境将使中小企业在今年一季度“陷”得更深，但与此相对的是不少银行与资源类企业去年稳赚巨额净利润，凸显出中国经济的不均衡现状。

河北严格规定各类新建建筑绿地面积 2012年02月03日 河北省鼓励单位和个人以投资、捐资、认养等形式，参与园林绿化的建设和养护。捐资、认养的单位和个人可享受绿地、树木一定期限的冠名权

河北严格规定各类新建建筑绿地面积 2012年02月03日 《河北省城市园林绿化管理办法》明确规定，新建居住区和单位不低于30%，新建商业中心、交通枢纽、仓储等不低于20%；在历史文化街区和优秀历史建筑保护范围内进行建设活动，不得减少原有绿地面积。