日本政府出台日元升值对策案 2011年09月20日 日本政府在基本方针中强调，将密切注视汇率市场变动，在必要时采取坚决措施阻止日元升值。日本政府同时希望日本央行采取“恰当而果断”的金融政策

希腊债务危机进入关键一周 2011年09月20日 在金融市场上，投资者对希腊的信心也一降再降，希腊国债收益率一路飙升，有关希腊破产和退出欧元区的传言四起。上周末在波兰举行的欧盟财长会议未能确定新一轮救助希腊的具体执行方案。