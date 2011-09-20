- 2011年09月20日未来20年，全球需要27800架新飞机，其中的亚太地区需求量占全球的三分之一，中国、印度增长最快。
- 2011年09月20日大股东在2008-2009年上市前占用德尔家居资金，规范运作意识不足
- 2011年09月20日中国自然成本以及劳动力成本不断上升，外资在中国的并购日趋活跃，外资并购将逐步成为中国利用外资的主要形式之一
- 2011年09月20日过去12个月内，61%亚洲富户净资产取得增长；中国富户的平均年龄为亚洲最小，且大有超过亚洲发达市场之势
- 2011年09月20日市场猜测，美联储议息会议很有可能推出“卖短债买长债”的“扭转措施”，实施进一步的宽松货币政策的可能性也很大
- 2011年09月20日随着人民币国际化的稳步推进，到2015年，中国同非洲的贸易中至少有40%将使用人民币结算
- 2011年09月20日央票10亿元地量发行，央行通过短期正回购变相增加当月资金流和平滑未来资金流
- 2011年09月20日金融债发行利率震荡上行，截止9月20日9月金融债加权票面利率接近2008年7月高点
- 2011年09月20日一年央行票据发行再现10亿地量。发行利率第五次持平于3.584%
- 2011年09月20日海南省委党校副校长、省行政学院院长廖逊对整个国际旅游岛建设所需资金规模估算为5000亿元，而2010年海南省地方财政一般预算收入仅为271亿元。
- 2011年09月20日近期通胀数据显示，亚洲许多国家的通胀率都已超过本国货币当局规定的目标上限。在一些国家，虽然总体通胀指数有所下降，但扣除石油和食品价格后的核心通货膨胀率却在持续攀升
- 2011年09月20日海南省财政厅副厅长李勇表示，既不能说有风险，也不能说没有风险，李勇认为国际通行的政府性债务负债率计算方式和警戒线标准，对于海南当地来说未必很适用。
- 2011年09月20日如果不是欧洲央行在市场持续购入意大利国债，其国债收益率早已飙升至难以接受的地步。然而在欧洲央行内部，有关是否继续购买意大利等国国债的争议却越来越大
- 2011年09月20日日本政府在基本方针中强调，将密切注视汇率市场变动，在必要时采取坚决措施阻止日元升值。日本政府同时希望日本央行采取“恰当而果断”的金融政策
- 2011年09月20日在希腊所忍受的痛苦之中，最难承受的还是日益增加的自杀率。 根据希腊卫生部门和慈善机构Klimaka统计的数字，自从危机爆发以来，希腊的自杀率几乎提高了两倍，每10万人中有6人自杀。
- 2011年09月20日在金融市场上，投资者对希腊的信心也一降再降，希腊国债收益率一路飙升，有关希腊破产和退出欧元区的传言四起。上周末在波兰举行的欧盟财长会议未能确定新一轮救助希腊的具体执行方案。
- 2011年09月20日近期二级市场央票利率有所上行，一二级市场再度出现倒挂。来自经纪商的数据显示，目前二级市场一年期央票利率已经达到4％左右，高于一级市场约40基点。
- 2011年09月20日接近六成香港和中国内地富户均准备在未来六个月内，投资大中华区和东南亚的基金和股票；香港富裕人士将继续增加人民币存款
- 2011年09月20日这家名为“细高跟鞋”的妓院预计投入1200万澳元进行扩建，改造后的建筑将包含客厅、温泉浴场和台球娱乐等多项设施，并能满足举办大型性爱派对的需求。
- 2011年09月20日近几年来，海口城投一直以借新还旧的方式来偿还银行的本息。在监管部门加强对地方政府融资平台监管的大势下，一旦银行贷款断裂，该公司“连利息也还不起”。
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