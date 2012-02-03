中国渔船船长被日方遣返回国 2012年02月03日 钟进音于日本当地时间13时搭乘中国东方航空公司的航班回国，计划抵达上海浦东机场

中国渔船船长被日方遣返回国 被判刑6个月缓刑3年 2012年02月03日 钟进音于去年12月19日夜因涉嫌在五岛列岛海域的日本领海内驾驶“浙象渔16”号渔船非法捕捞珊瑚，被长崎海上保安部逮捕。长崎地方法院上月31日判处钟进音6个月有期徒刑，缓期3年执行，并处罚款100万日元（约合1.32万美元）

胡锦涛会见德国总理默克尔 2012年02月03日 胡锦涛说，中欧是国际社会两支重要力量，在当前国际形势深刻复杂变化、各种全球性挑战日益突出的背景下，中欧共同利益更加广泛、互利合作需求日益增多

安理会继续就涉叙决议草案进行磋商 2012年02月03日 据此间外交人士透露，闭门磋商持续4个多小时。英国常驻联合国代表格兰特在磋商结束后说，各方都将等待来自国内的反馈，“我们希望能尽快就草案进行表决”。美国常驻联合国代表赖斯则认为“现在还没到那个阶段”

瑞士最古老银行涉嫌协助美公民逃税被起诉 2012年02月03日 美司法部在声明中说，总部设在瑞士圣加仑的韦格林银行虽在海外没有分行，但通过美国康涅狄格州斯坦福的瑞银集团分行设立银行账号，在美从事资产管理、个人理财等金融业务