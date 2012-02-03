- 2012年02月03日2011年浙江农村居民人均纯收入实际增长9．5％，超过城镇居民收入增速，比上年加快0．9个百分点。
- 2012年02月03日截至收盘，沪指报2330.41点，涨17.85点，涨幅为0.77%，成交702.5亿元，深成指报9436.99点，涨54.86点，涨幅为0.58%，成交610亿元
- 2012年02月03日2011年瑞士手表出口达到创纪录的193亿瑞士法郎（约合1325亿元人民币），比上年增长了19.2%。其中，香港位居瑞士手表全球五大销售市场第一位，销售额达41亿瑞郎；中国大陆排第三位，为16亿瑞郎（约合110亿元人民币）。
- 2012年02月03日钟进音于日本当地时间13时搭乘中国东方航空公司的航班回国，计划抵达上海浦东机场
- 2012年02月03日钟进音于去年12月19日夜因涉嫌在五岛列岛海域的日本领海内驾驶“浙象渔16”号渔船非法捕捞珊瑚，被长崎海上保安部逮捕。长崎地方法院上月31日判处钟进音6个月有期徒刑，缓期3年执行，并处罚款100万日元（约合1.32万美元）
- 2012年02月03日胡锦涛说，中欧是国际社会两支重要力量，在当前国际形势深刻复杂变化、各种全球性挑战日益突出的背景下，中欧共同利益更加广泛、互利合作需求日益增多
- 2012年02月03日据此间外交人士透露，闭门磋商持续4个多小时。英国常驻联合国代表格兰特在磋商结束后说，各方都将等待来自国内的反馈，“我们希望能尽快就草案进行表决”。美国常驻联合国代表赖斯则认为“现在还没到那个阶段”
- 2012年02月03日美司法部在声明中说，总部设在瑞士圣加仑的韦格林银行虽在海外没有分行，但通过美国康涅狄格州斯坦福的瑞银集团分行设立银行账号，在美从事资产管理、个人理财等金融业务
- 2012年02月03日专家认为，欧洲中央银行近期释放流动性以及欧盟各国在加强财政纪律方面取得的进展为市场注入了信心，然而，危机并未出现根本性扭转，短期内甚至还有恶化的可能
- 2012年02月03日从2012年起，将工信部、体育总局所属企业，中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室履行出资人职责的中央文化企业，卫生部、国资委所属部分企业，民航局直属首都机场集团公司，纳入中央国有资本经营预算实施范围。
- 2012年02月03日政府早前推出的楼市措施行之有效，政府会于合适时间推出适当的稳定楼市措施。
- 2012年02月03日罗智先还表示，未来2、3年将专注拓展海外市场，提高泰国、印尼、和菲律宾的产能
- 2012年02月03日展望下一个40年，中方愿同德方一道，以更宽广的视野、更开放的姿态，审视和把握好两国关系的定位、目标和方向，进一步加强对话、交流与合作，推动中德战略伙伴关系长期健康深入向前发展。
- 2012年02月03日为了防范风险维护安全，存款保险制度的建立将早于利率市场化的最终实现。
- 2012年02月03日报道称，按照行驶速度计算，中国海军军舰将会在3日下午驶入太平洋，日防卫省已派出军舰和飞机，对中国海军军舰种类进行进一步确认，并收集相关情报
- 2012年02月03日主营产品销售价格上升，全年盈利增两成，达57.95亿元
- 2012年02月03日中国国务院副总理李克强在出席中国银行成立100周年大会时表示，中国坚持进一步拓大对外开放的国策，同时要扩大内需拉动经济增长，以达到保持长期平衡可持续增长。
- 2012年02月03日规模以上工业企业实现主营业务收入843315亿元，比上年增长27.2%。每百元主营业务收入中的成本为84.71元，主营业务收入利润率为6.47%
- 2012年02月03日截至中午收盘，沪指报2310.87，跌1.69点，跌幅0.07%，成交321亿元，深成指报9336.25点，涨45.88点，涨幅0.49%，成交284亿元。
- 2012年02月03日尽管与冠军失之交臂，侯逸凡仍然创造了直布罗陀国际象棋公开赛创办10年来女棋手的最佳战绩
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