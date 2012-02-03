- 2012年02月03日今年初以来，法国国库署已3次发行中长期国债，除1月5日发行10年期和30年期国债收益率较前一次小幅上升外，平均收益率均有所下降
- 2012年02月03日证监会首次公开的发行股票申报企业基本信息情况表显示，四家农村商业银行上市已经进入证监会审核程序。
- 2012年02月03日报告认为，欧元区存在上行趋势和下行趋势，其中恢复增长的可能性为60%，二次探底的可能性为40%。欧元区大国有可能较快恢复增长，但其他国家的境遇会各不相同。如果二次探底，葡萄牙、西班牙和意大利等重债国会受到较大影响
- 2012年02月03日阿拉伯国家联盟（阿盟）2日决定，阿盟成员国将于11日在其开罗总部召开特别外长会讨论叙利亚问题。会议将审议阿盟秘书长阿拉比和卡塔尔首相兼外交大臣哈马德就联合国一行的结果提交的报告，并商议阿盟赴叙利亚观察团下一阶段工作安排
- 2012年02月03日阿根廷民间组织2日在首都布宜诺斯艾利斯市中心举行示威游行，抗议威廉王子在马岛服役。示威者用石块和“颜料炸弹”袭击位于市中心的一家英资银行，造成建筑物受损。阿根廷警方及时干预，避免抗议活动升级
- 2012年02月03日当天，北约28个成员国的国防部长在布鲁塞尔总部举行会议，专门讨论阿富汗问题。北约将坚持2010年在里斯本确定的路线图，即在2014年年底前将防务全部移交阿富汗部队。北约成员国将坚持“共同进退”的原则
- 2012年02月03日帕内塔是1日在飞往布鲁塞尔参加北约国防部长会议的专机上对随同记者发表以上讲话的。他说：“我们的目标是在2013年内全部完成这一转变，希望在2013年年中至下半年的时间里转变我们的战斗角色。”
- 2012年02月03日据港媒报道，高盛正计划沽售一批价值10亿美元(约78亿港元)的工行股份，近日透过投行“测试水温”，惟未有透露放售股份数量及试盘价。
- 2012年02月03日任期5年的合同只履行1年，冯国华或因外企管理经验不适合本土企业所致
- 2012年02月03日按食物中毒场所分，发生在家庭的食物中毒事件的报告起数、中毒人数和死亡人数最多，分别占总报告起数和死亡人数的46.6%、28.9%和60.7%
- 2012年02月03日华电集团将用5年的时间，将旗下拥有的非上市常规能源发电资产
- 2012年02月03日卫生部表示，管理办法的出台旨在规范居民健康卡发行、制作、应用和管理，使居民拥有唯一的、全国通用的居民健康卡，实现居民个人电子健康档案、电子病历等卫生信息资源共享和动态更新
- 2012年02月03日“我得承认，海鲜档水是很深。并且，这是一股风气，你不宰客都不行，你在那一带就会成为异类，大家都会排挤你。”
- 2012年02月03日报道说，朝鲜国防委员会在公开质问书中，要求韩国当局“认清自己的困境，停止谈论朝韩对话，改善朝韩关系并反省是否有与朝鲜对话的资格”
- 2012年02月03日据当地媒体报道，当天早上，往返于巴布亚新几内亚金贝港和莱城之间的“拉包尔女王”号渡轮与岸上失去联系，船上载有大约350人。参与搜救的澳大利亚海事部门随后证实，渡轮已经沉没，出事地点距其目的地莱城大约80公里
- 2012年02月03日2009年2、3月间，杜兰库参与了上市公司江苏高淳陶瓷的并购、重组项目的审核工作，获取了相关内幕信息。后杜兰库将上述信息告知其妻刘乃华，双方遂合谋调集资金购买高淳陶瓷股票
- 2012年02月03日人民邮电认为，哈尔滨工商局如果认为现行资费结构计费单位不合理，更恰当的做法应该是向行业主管部门反映，并会同行业主管部门进行协商，推动法律、法规的修改，而无权擅自“叫停”电信收费。
- 2012年02月03日不少地方的负责人都表示，2011年已经是“砸锅卖铁”，想尽办法为保障房建设投入资金。但近两年，受货币政策和房地产市场调控影响，银行等金融机构对保障房的支持力度仍然有限，而地方赖以生存的土地出让收益也在减少。保障房资金的可
- 2012年02月03日财报显示，路易威登去年全球销售额达237亿欧元（约合312亿美元），比上一年增长16%；净利润达30.65亿欧元（约合40亿美元），增长1%，扣除非经常性损益后的增幅为34%
- 2012年02月03日数据显示，伊莱克斯2011年净销售额为1015.98亿瑞典克朗（约合151亿美元），同比下降4%；税前利润为27.8亿瑞典克朗（约合4.1亿美元），同比减少48%
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