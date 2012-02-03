法国成功发行近80亿欧元中长期国债 2012年02月03日 今年初以来，法国国库署已3次发行中长期国债，除1月5日发行10年期和30年期国债收益率较前一次小幅上升外，平均收益率均有所下降

标普预测欧元区可能在今年下半年结束衰退 2012年02月03日 报告认为，欧元区存在上行趋势和下行趋势，其中恢复增长的可能性为60%，二次探底的可能性为40%。欧元区大国有可能较快恢复增长，但其他国家的境遇会各不相同。如果二次探底，葡萄牙、西班牙和意大利等重债国会受到较大影响

国际新闻早报 2012年02月03日 阿拉伯国家联盟（阿盟）2日决定，阿盟成员国将于11日在其开罗总部召开特别外长会讨论叙利亚问题。会议将审议阿盟秘书长阿拉比和卡塔尔首相兼外交大臣哈马德就联合国一行的结果提交的报告，并商议阿盟赴叙利亚观察团下一阶段工作安排

英国威廉王子抵马岛服役引发阿根廷抗议 2012年02月03日 阿根廷民间组织2日在首都布宜诺斯艾利斯市中心举行示威游行，抗议威廉王子在马岛服役。示威者用石块和“颜料炸弹”袭击位于市中心的一家英资银行，造成建筑物受损。阿根廷警方及时干预，避免抗议活动升级

北约在阿富汗战斗任务将持续到2014年年底 2012年02月03日 当天，北约28个成员国的国防部长在布鲁塞尔总部举行会议，专门讨论阿富汗问题。北约将坚持2010年在里斯本确定的路线图，即在2014年年底前将防务全部移交阿富汗部队。北约成员国将坚持“共同进退”的原则

美表示驻阿富汗美军将在明年提前结束战斗任务 2012年02月03日 帕内塔是1日在飞往布鲁塞尔参加北约国防部长会议的专机上对随同记者发表以上讲话的。他说：“我们的目标是在2013年内全部完成这一转变，希望在2013年年中至下半年的时间里转变我们的战斗角色。”

2011年第三季度全国共报告3244人食物中毒 2012年02月03日 按食物中毒场所分，发生在家庭的食物中毒事件的报告起数、中毒人数和死亡人数最多，分别占总报告起数和死亡人数的46.6%、28.9%和60.7%

我国将推行居民在各级各类医疗机构就诊一卡通 2012年02月03日 卫生部表示，管理办法的出台旨在规范居民健康卡发行、制作、应用和管理，使居民拥有唯一的、全国通用的居民健康卡，实现居民个人电子健康档案、电子病历等卫生信息资源共享和动态更新

朝鲜要求韩国反省是否有与其对话的资格 2012年02月03日 报道说，朝鲜国防委员会在公开质问书中，要求韩国当局“认清自己的困境，停止谈论朝韩对话，改善朝韩关系并反省是否有与朝鲜对话的资格”

巴布亚新几内亚渡轮沉没100多人下落不明 2012年02月03日 据当地媒体报道，当天早上，往返于巴布亚新几内亚金贝港和莱城之间的“拉包尔女王”号渡轮与岸上失去联系，船上载有大约350人。参与搜救的澳大利亚海事部门随后证实，渡轮已经沉没，出事地点距其目的地莱城大约80公里

中国电子科技集团原总会计师杜兰库犯内幕交易罪被判刑６年 2012年02月03日 2009年2、3月间，杜兰库参与了上市公司江苏高淳陶瓷的并购、重组项目的审核工作，获取了相关内幕信息。后杜兰库将上述信息告知其妻刘乃华，双方遂合谋调集资金购买高淳陶瓷股票

路易威登去年业绩创历史新高 2012年02月03日 财报显示，路易威登去年全球销售额达237亿欧元（约合312亿美元），比上一年增长16%；净利润达30.65亿欧元（约合40亿美元），增长1%，扣除非经常性损益后的增幅为34%