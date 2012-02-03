- 2012年02月03日美联储主席伯南克在国会作证时说，保持财政预算可持续和债务平衡是政府第一要务，但实现长期财政可持续和刺激经济复苏并不矛盾
- 2012年02月03日数据显示，2012年1月的失业人数环比增长4%，比前月增加17.7万；同比增长8.7%，比去年1月增长36.9万。这也是自去年8月以来该国失业人数连续第六个月出现上升
- 2012年02月03日这是自评级机构惠誉1月27日宣布降低西班牙主权信用评级后西班牙财政部进行的首次债券发行，完成了政府制订的35亿至45亿欧元债券发行目标，3年、4年和5年期债券的收益率进一步降低
- 2012年02月03日伯南克说，过去两年多来，美国经济从衰退中逐步恢复，尽管情况确实在好转，但复苏步伐缓慢，疲弱的扩张趋势使经济易于遭受外部冲
- 2012年02月03日2011年，瑞士钟表主要出口市场依次为中国香港、美国、中国内地、法国、新加坡、意大利、日本、德国、阿联酋、英国
- 2012年02月03日俄罗斯国防产品出口公司总经理阿纳托利·伊赛金表示，卡扎菲政权倒台使许多俄对利比亚的军售合同未能履行，此外本有可能签署新合同也由于军事制裁未能签署，总计给公司造成40亿美元损失
- 2012年02月03日公司业务扩张战略使利润率承受重压，放弃全部自售商品免运费政策，只是收缩成本的一个表现
- 2012年02月03日春节后二手房买卖异常低迷，而缺少买卖业务的佣金支撑，仅靠租赁业务中介门店难以为继，预计将有更多的中介裁员、关店。
- 2012年02月03日紫鑫药业股价近期大幅反弹，为当初参与其定增的机构投资者带来了绝佳的出逃机会。
- 2012年02月03日3日人民币对美元中间价报6.3102，较上一交易日回落27个基点。
- 2012年02月03日2012年1月，西安商品房交易面积为33.77万平方米，环比上月下滑56.65%，比上年同期下降76.91%。
- 2012年02月03日大和证券报告还指出，iPhone5将继续采用glass-to-glass(G/G)触摸面板技术。现有触摸面板供货商TPK与Wintek将从中受惠。
- 2012年02月03日2011年陕西全省农民进城落户115万人，城市化率达到47.3%，但仍比全国比例低4个百分点
- 2012年02月03日欧盟委员会否决纽交所和德交所合并交易
- 2012年02月03日1月份的中国非制造业商务活动指数为52.9%，比上月回落3.1个百分点。
- 2012年02月03日土豆网回应称，优酷网以股价下跌作为索赔依据，没有直接因果关系。
- 2012年02月03日借高送转之利好，本周前四个交易日，紫光华宇股价已经大涨30%。然而，机构抛售紫光华宇的意愿非常坚决，近三个交易日合计卖出金额约9000万元
- 2012年02月03日刘士余表示，“十二五”期间，如果能有2.5万亿元人民币，或者3万亿元的信贷资产证券化，便能减缓银行核心资本的压力。
- 2012年02月03日据悉，通过本次合作两家银行将加深相互的营销合作、海外电算网络合作，同时为双方客户相互提供贷款、人民币汇款、两行ATM合作等业务。
- 2012年02月03日中国新股首次公开发行(IPO)体制改革，已经走到了“市场化”大门口。在新任中国证监会主席郭树清上任后，如何迈出走入门内的“关键性一步”成为各方关注的焦点。
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