国际财经早报 2012年02月03日 美联储主席伯南克在国会作证时说，保持财政预算可持续和债务平衡是政府第一要务，但实现长期财政可持续和刺激经济复苏并不矛盾

西班牙登记失业人数达460万 2012年02月03日 数据显示，2012年1月的失业人数环比增长4%，比前月增加17.7万；同比增长8.7%，比去年1月增长36.9万。这也是自去年8月以来该国失业人数连续第六个月出现上升

美联储主席伯南克呼吁实施可持续财政政策 2012年02月03日 伯南克说，过去两年多来，美国经济从衰退中逐步恢复，尽管情况确实在好转，但复苏步伐缓慢，疲弱的扩张趋势使经济易于遭受外部冲

国际财经简讯 2012年02月03日 俄罗斯国防产品出口公司总经理阿纳托利·伊赛金表示，卡扎菲政权倒台使许多俄对利比亚的军售合同未能履行，此外本有可能签署新合同也由于军事制裁未能签署，总计给公司造成40亿美元损失

租多买少难以支撑 中介入不敷出或掀关门潮 2012年02月03日 春节后二手房买卖异常低迷，而缺少买卖业务的佣金支撑，仅靠租赁业务中介门店难以为继，预计将有更多的中介裁员、关店。