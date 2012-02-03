- 2012年02月03日2011年全年，龙湖拿地共计8幅，新增可建面积414.67万平方米，不足2009年及2010年的一半；总地价90.22亿元，同比2010年的190亿元，下跌幅度超过五成。
- 2012年02月03日2007年四五月份，阎海明告诉郭江，说他在外面有个小老婆(程红)，一直没有工作，还给他生了个儿子，为养活这娘俩，想让郭江在其开发的项目中，给他300平方米门面房用来出租。郭江同意后，于2008年年底将6间门面房的房产证交给程红
- 2012年02月03日日本遭遇了近几年来最寒冷的冬季。报道指，43人是在屋顶或街上扫雪时丧生，7人被建筑物落下的雪球砸死，4人在雪崩中丧生，另有2人被冻死
- 2012年02月03日九芝堂大举投资银行理财产品实际上从去年三季度就启动了，当期投资金额将近4亿元，加上今年1月份刚投入的4.2亿元，总额超过8亿
- 2012年02月03日文件要求，对考核等级为未完成的地区，暂停对该地区新建高耗能项目的核准和审批。同时，未完成地区政府应在评价考核结果公告后一个月内，向国务院作书面报告，提出限期整改的工作措施
- 2012年02月03日正在加紧建造的“福特”号舰体宽40.8米，飞行甲板长332.8米、宽78米，满载吃水12.4米、排水量10万吨，是当之无愧的海上“巨无霸”
- 2012年02月03日这项法案制裁的目标是伊朗国家石油与石油运输公司及伊朗革命卫队。法案将首次扩大对伊朗能源部门及世界上每一个伊朗政府提供合作或投资合资公司的制裁
- 2012年02月03日截至2月2日，两市共有236家公司对业绩预告进行修正，其中163家隶属制造业，业绩预亏或预减的高达108家
- 2012年02月03日温家宝在与德国总理默克尔会谈后共同会见中外记者时指出，伊朗核问题复杂敏感，牵动国际和地区的和平安全与稳定。中方坚定维护国际核不扩散机制，不赞成伊朗或中东地区任何国家搞核武器
- 2012年02月03日而据圈内人士透露，不少钢贸企业在银行的钢材质押品存有“水分”，存在一批钢材被重复抵押及向上游“托盘”大型钢企借货虚假质押。
- 2012年02月03日研究人员说，这种点50口径的子弹长约10厘米，前端装置光学传感器，以探测目标物上的激光束。传感器可向指挥控制元件传导信息，指控原件随后向电磁驱动器发送指令，电磁驱动器以调整翼片的方式使子弹飞向目标物
- 2012年02月03日今年信贷投向定调“调结构”——战略性新兴产业、节能环保等领域；小微企业和“三农”；国家重点在建续建项目这三大方面将获重点支持。与此同时，房地产相关行业风险将被“高度关注”。
- 2012年02月03日征求意见稿规定，劳动者可以在用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构进行职业病诊断。职业病诊断机构不得拒绝劳动者进行职业病诊断的要求
- 2012年02月03日凭借全球化的经营网络、丰富的外汇业务经验和良好的风险控制能力，中行成为我国“走出去”企业金融服务的首选银行。
- 2012年02月03日2009年中国环境退化成本和生态破坏损失成本合计13916.2亿元，较上年增加9.2%，约相当于当年GDP的3.8%。
- 2012年02月03日同在医院的闵昌现和艾明看到，韩国警察见船长昏昏沉沉，就掐他胸口、挠他脚底、扇他耳光，想让他清醒，看他实在不能说话，又跟船长说由警察来讲情况，他点头就表示对，摇头则表示错，而船长根本就没有清醒
- 2012年02月03日有专家指出，社会保险基金分布管理过于分散，统筹层次过低仍是养老金进入资本市场障碍之一。
- 2012年02月03日许多阿拉伯媒体报道说，以今年1月埃及“革命”一周年纪念为起始点，埃及国内局势步入一个新的动荡期，形势发展走向令人担忧
- 2012年02月03日一季度公开市场操作到期资金量少，未来央行或者继续停发央票，或继续采取逆回购操作，而如果近期降存准率也不意外。
- 2012年02月03日北京将大力发展公共租赁住房，实行廉租房与公租房并轨建设、分配、运营和管理。
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