- 2012年02月03日保荐人国信证券和百洋水产股东存在多重关联关系
- 2012年02月03日2011年保荐数量十分抢眼的平安证券在经历去年的保荐人离职潮后，在项目储备中渐显颓势
- 2012年02月03日宏观经济和政治前景的不确定性导致市场对于商业房地产的谨慎态度很可能将持续到2012年全年。
- 2012年02月03日对于到底什么是欺客宰客，该负责人表示，按照欺诈消费者行为处罚办法，是指经营者在提供商品或者服务的时候，采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者，使消费者合法权益受到损害的行为。因此，价格过高不在其列
- 2012年02月03日前天14时至昨天13时，PM2.5浓度日均值为每立方米23微克
- 2012年02月03日进入2012年后，在中国神华、中国石化等央企大股东出手增持带动下，A股市场掀起又一轮产业资本增持潮
- 2012年02月03日中国石油称，已经收购壳牌在不列颠哥伦比亚省Groundbirch全资所有土地和资产20%的股权。
- 2012年02月03日除了统筹层次过低，个人账户的巨大“空账”也让社保基金入市的前景扑朔迷离。
- 2012年02月03日由于行政大楼临街，出于交通安全和方便管理等方面的考虑，自1998年行政大楼投入使用以来，该大门便常年处于锁闭状态。政府工作人员和办事人员均从交通更为便捷的侧门进出。此说法得到当地居民证实
- 2012年02月03日对于昨日A股的强势回暖，市场分析人士普遍认为，是由五大利好共同发力所致。
- 2012年02月03日经报请国务院批准，2012年生产的早籼稻(三等，下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别提高到每50公斤120元、125元和140元，比2011年分别提高18元、18元和12元
- 2012年02月03日办法还规定，行政执法人员从事行政处罚、行政强制等行政执法活动时，应当主动出示有效的执法证；如不出示的，相对人没有配合义务
- 2012年02月03日中国最终可能会将更多的外汇储备用于投资股市、企业及其他资产，以提高投资回报。
- 2012年02月03日新的指标纳入了不少“时髦”的新标准，如“家庭主要成员经常上网，家庭藏书量300册以上”；“经常有旅游、聚餐、购物等家庭活动”等
- 2012年02月03日经查，2012年1月23日(大年初一)下午，该处职工赵某某接到其78岁母亲电话，称其在盘龙寺上香时扭伤右脚踝关节，赵某某在经请示处领导同意后，于下午4点至7点间驾驶该车前往盘龙寺将母亲接回家中
- 2012年02月03日2011年全国因旱涝灾害造成的直接经济损失达2329亿元。2011年全国有31个省(区、市)遭受了不同程度的洪涝灾害，因洪涝灾害直接经济损失1301亿元；2011年全国耕地累计受旱面积4.8亿亩，因干旱灾情直接经济损失1028亿元
- 2012年02月03日超六成投票者表示仍将继续观望，不会出手买房。
- 2012年02月03日中国驻苏丹大使馆一名负责人2日对媒体表示，中国方面正在通过各种途径向苏丹反政府武装传达信息，要求他们保证中方人员安全并尽快释放他们
- 2012年02月03日阜阳非法销售工业盐案发后，江苏省及镇江市两级相关部门即介入对“海天盐化”经营销售手续是否齐全等问题的调查。至目前，该公司早已停产
- 2012年02月03日联席会议召集人、中国证监会主席郭树清在会上严厉提出，不能变相搞均等份额，不能变相搞股票交易，不能变相搞期货、金融衍生品交易。他要求尽快启动方案实施，确保在6月30日前完成各项工作。
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