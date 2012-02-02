- 2012年02月03日2011年新疆各级公安机关与内地公安机关紧密合作，开展严厉打击拐骗、操作新疆籍未成年人违法犯罪活动专项行动。截止2011年年底底，打掉了一批操纵新疆籍未成年人违法犯罪团伙，抓获了一批犯罪嫌疑人，解救未成年人1332名
- 2012年02月03日其中，中国国家电网公司将以3.87亿欧元的价格收购REN的25%股份；阿曼国有石油公司SAOC将以2.05亿欧元收购REN的15%股份。
- 2012年02月03日道琼斯工业平均指数下跌9.38点，收于12,707.08点，跌幅为0.07%；纳斯达克综合指数上涨11.41点，收于2,859.68点，涨幅为0.40%；标准普尔500指数上涨1.47点，收于1,325.56点，涨幅为0.11%。
- 2012年02月03日欧盟委员会1日发布公告说，鉴于德意志证券交易所和纽约泛欧证券交易所的合并有可能引发欧洲金融衍生品市场交易的垄断，欧委会已正式否决了这两个交易所的合并申请
- 2012年02月03日通知称，将开展县级医院综合改革试点。确定300个左右人口较多、基础较好的县（市）开展县级医院综合改革试点。
- 2012年02月03日目前，重庆房产税征缴基本做到“应收尽收”，征收率在99%以上，征收金额超过9000万元，如今已达一亿元。
- 2012年02月03日在今后推进城镇化当中应当考虑那些举家迁徙的农民工和新生代农民工，同时还要引导农民工就近转移。
- 2012年02月03日欧债危机并非欧元危机，而是主权债务危机。过度举债将伤及市场对欧洲经济的信心，解决危机的最好办法是加强财政纪律。
- 2012年02月03日一位北京白领表示，在北四环租房子住，每月房租3200元，尽管12万元的年收入在同龄人中不算低，但他仍然为买不起房而苦恼
- 2012年02月03日1月全国300个城市土地成交量和住宅用地成交量较去年同期跌幅均超过50%。
- 2012年02月03日很多国家和地区达到高收入水平之后，产业结构比较合理，人民的实际收入占国内生产总值的比重较高，住房等民生问题都解决得较好。但相对而言，目前津、京、沪无论在产业结构还是收入分配方面均与发达国家和地区有一定的差距。
- 2012年02月03日中国学者对比中美的物价发现，中国出口到美国的商品的售价，比国内同类商品便宜50%
- 2012年02月03日由于现行规范设计船型最大吨位为35万吨级，这意味着巴西淡水河谷40万吨级矿石运输船的散货船、油轮都将被严格监管
- 2012年02月02日去年12月，欧元区与欧盟能源行业生产者价格指数环比降幅分别为0．4％与0．6％。除能源行业以外的其他工业部门生产者价格指数方面，欧元区与欧盟环比均出现0．1％的降幅
- 2012年02月02日越来越多的迹象表明，世界经济衰退的风险仍然存在，要彻底走出危机、找到新的经济增长方式可能需要很长时间。
- 2012年02月02日制裁不可能从根本上解决伊朗核问题，动武更将造成中东和世界局势动荡，对各方不利
- 2012年02月02日下一步河池市将根据渔业法和农产品质量安全法的相关规定，按要求禁止受污染的鱼类流通，待受污染水体达标稳定后，及时开展污染水域渔业资源受损失的情况调查和评估
- 2012年02月02日截至2月2日最新统计，龙江河宜州拉浪至三岔段共有不同规格133万尾鱼苗、4万公斤成鱼死亡，涉及养殖户237户，网箱758箱
- 2012年02月02日根据全球最大的CDN服务商美国Akamai公司1月31日公布的最新数据显示，2011年第四季度世界平均网速同比提升了39%，达2.7Mbps，平均连接速度最快的国家或地区是韩国，日本排在第三位。而中国大陆仅排在第90名
- 2012年02月02日今日，持续两年之久的国内首例基金不分红案首次得到中国证监会的书面复函。从南方稳健成长贰号持有的代理律师张远忠处获悉，他已收到中国证监会深圳监管局就南方稳健成长贰号证券投资基金相关事项的答复函
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