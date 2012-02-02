普京说俄罗斯对美欧债务增加感到不安 2012年02月02日 越来越多的迹象表明，世界经济衰退的风险仍然存在，要彻底走出危机、找到新的经济增长方式可能需要很长时间。

专家称龙江镉污染事件应急处置还需1个月时间 2012年02月02日 截至2月2日最新统计，龙江河宜州拉浪至三岔段共有不同规格133万尾鱼苗、4万公斤成鱼死亡，涉及养殖户237户，网箱758箱