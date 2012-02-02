湘潭市原副市长朱少中二审被判有期徒刑10年 2012年02月02日 2003年至2009年，朱少中利用自己担任湘潭县委副书记、县长、湘潭县委书记、湘潭市副市长的职权便利，为南海公司、宏通公司等数家公司及想要获得提拔的潘某等个人谋取利益，受贿60余次，金额高达201.4875万元

节后部分地区蔬菜价格涨势仍明显 因气温低供应少 2012年02月02日 节后蔬菜全国日均价持续回落，但从各地信息采集员反映的情况来看，由于气温较低，蔬菜供应仍然偏少，东北和西北地区蔬菜价格整体高位运行，部分地市叶类菜价格上涨较为明显。