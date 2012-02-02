- 2012年02月02日德银资产与财富管理和零售银行部门税前获利为3.92亿欧元,不敌投行业务企业银行与证券部门的税前亏损4.22亿欧元.
- 2012年02月02日2003年至2009年，朱少中利用自己担任湘潭县委副书记、县长、湘潭县委书记、湘潭市副市长的职权便利，为南海公司、宏通公司等数家公司及想要获得提拔的潘某等个人谋取利益，受贿60余次，金额高达201.4875万元
- 2012年02月02日在当前世界经济形势依然严峻的背景下，解决欧债问题十分紧迫和重要。中方从战略和全局高度重视欧债问题，支持维护欧元稳定，对欧洲经济和欧元抱有信心，坚信欧洲作为世界重要一极的地位是不可改变的
- 2012年02月02日这项制度在所有卧铺客车、超过800公里的省际班线客运车辆上已经全面推行，今年上半年将推广至所有省际班线客运车辆和省际旅游客车
- 2012年02月02日清华大学表示，从未向任何企业授权生产或向其定制任何香烟制品
- 2012年02月02日2012年，新华保险个险新单保费增速将达15%以上，从而带动新业务价值13%左右的增长，增速高于同业
- 2012年02月02日过度举债让我们支付更多利息，会使国际投资者对我们缺乏信心。有些欧洲国家正发生人口结构变化，年轻人的比例会越来越低，我们不能总是去举新债，更要促进增长，减少官僚主义
- 2012年02月02日解决欧债危机非常重要，欧洲必须依靠自身的努力降低债务负担，中国支持欧洲稳定欧元的努力。中国正考虑更大力度参与到欧洲金融稳定基金(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中。
- 2012年02月02日1月25日，清华大学地球系统科学研究中心教授宫鹏在《自然》发表文章，就中国古代文化对中国科学研究的影响发表看法。他认为，孔子和庄子文化崇尚孤立，抑制好奇心，对科学研究没有好处
- 2012年02月02日节后蔬菜全国日均价持续回落，但从各地信息采集员反映的情况来看，由于气温较低，蔬菜供应仍然偏少，东北和西北地区蔬菜价格整体高位运行，部分地市叶类菜价格上涨较为明显。
- 2012年02月02日标准普尔2日发布报告中指出，欧洲债务危机和美国经济复苏乏力将降低需求，从而对中国依赖于出口的经济增长造成拖累，预计中国今年GDP将回落至8%左右，实现软着陆。
- 2012年02月02日受2012年中央一号文件影响，2月1日，种子、农药化肥等板块集体飘红，新农开发、万福生科、大康牧业等个股早盘开盘后不久即拉升封于涨停。截至收盘，山下湖、新农开发涨停，万福生科、大康牧业涨幅接近10%
- 2012年02月02日2月2日，新华保险（601336.SH/01336.HK）发布了150亿元人民币的债务融资方案。记者在对新华保险一名高层的电话采访中了解到，公司拟定用混合资本债作为其中50亿元债务融资工具。
- 2012年02月02日2月2日，航天科技（000901.SZ）发布业绩快报显示，2011年公司营业收入为12.48亿元，同比增加23.74%；归属于上市公司股东的净利润为5994万元，同比减少14.69%
- 2012年02月02日据外电报道，中国铝业（601600.SH/02600.HK）的母公司中铝公司拟分拆旗下中铝国际工程赴香港上市，预计集资额5亿美元左右。加以此前报道的秘鲁铜矿资产分拆上市筹资10亿美元，两项业务将合计融资约15亿美元
- 2012年02月02日受欧美制造业数据胜于市场预期而致隔夜欧美股市上涨影响，香港恒生指数2日高开1.5%，全日逐步攀升，临近收市最高点达20762点，收盘升406点，升幅为2.0%，收报20739点。主板全日成交额752亿港元
- 2012年02月02日台湾当局经济事务主管部门投资审议委员会日前核准大陆（含香港）企业投资台湾项目4件，总金额约9322万美元。
- 2012年02月02日按照两岸两会共识，台湾于2009年6月30日开放陆资来台投资，但成效不彰。因此，两岸工商界要求台当局“松绑”对大陆经贸政策，扩大陆资来台的呼声一直很高。
- 2012年02月02日截至2012年底，预计将有大约5GW的闲置装机容量等待被并网，并且这种新增装机容量被闲置的情况将有可能持续到2014年
- 2012年02月02日中信建投表示，2012年铁路设备投资金额将与去年持平，大约为800到900亿元
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