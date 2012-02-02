毕马威将收购汤森路透旗下的税收相关业务 2012年02月02日 《财经》综合报道 毕马威会计事务所(KPMG LLP)将从汤森路透(Thomson Reuters Corp.)收购一项税收相关业务，该业务的侧重点是间接税；交易凸显出税收征管的复杂性和全球化趋势

一号文件助力农业板块 大跌之后有望反弹 2012年02月02日 借中央一号文件的东风，2日A股农业板块小幅上涨。市场人士分析认为，在经历了之前两个月的大幅下跌之后，农业板块有望在一号文件的政策刺激下迎来反弹。

逆回购周回笼资金3520亿元 资金利率平稳回落 2012年02月02日 央行惯例于周四进行的公开市场操作在春节后第一周依然没有进行。而节前的两期逆回购在本周到期，回笼资金达到3520亿元

河池境内镉污染河段50万尾鱼苗1万公斤成鱼死亡 2012年02月02日 拉浪渔业队队长黄朝新回忆，1月7日早晨，有渔民起床后发现，碧绿的河水颜色变得黑黄甚至略带浑浊，并发现自己养鱼的网箱里青竹鱼已死了几十条。大家帮他抬起网箱，发现死鱼早已铺满一层

奥巴马房产新政或无助于市场复苏 2012年02月02日 新方案的主要内容是帮助贷款购房者利用当前处于历史低位的利率重组抵押贷款，以此缓解还款压力。与此前联邦政府提出的住房可负担再融资项目（旧方案）相比，该方案放宽了抵押贷款重组申请人的范围，也降低了再融资的条件