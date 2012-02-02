- 2012年02月02日毕马威会计事务所(KPMG LLP)将从汤森路透(Thomson Reuters Corp.)收购一项税收相关业务，该业务的侧重点是间接税；交易凸显出税收征管的复杂性和全球化趋势
- 2012年02月02日借中央一号文件的东风，2日A股农业板块小幅上涨。市场人士分析认为，在经历了之前两个月的大幅下跌之后，农业板块有望在一号文件的政策刺激下迎来反弹。
- 2012年02月02日主要涉及企业公司制改造、公司股权（股份）转让、公司合并、公司分立、企业出售、企业破产、事业单位改制等。
- 2012年02月02日财政部决定发行2012年记账式附息(二期)国债。该期国债为1年期固定利率附息债，计划发行面值总额280亿元
- 2012年02月02日彭博资讯统计，1月份，MSCI所有国家世界指数包含股息在内上涨了5.8%，为18年来同期最佳表现，其中，银行和矿业股表现最强。同期，标普高盛商品价格指数上涨2.2%，一项衡量全球债市回报的指标上涨0.6%，美元下跌1.1%。整个1月份，全球
- 2012年02月02日从异地同行的取款手续费看，建设银行、交通银行处于行业内较高水平。建行规定按照取款金额的1%收取，每笔最低2元，最高100元封顶。因此，客户异地取款1万元应支付手续费用100元
- 2012年02月02日中小盘基金1月普跌，其中以光大中小盘亏损幅度最大。光大中小盘四季报显示其重仓信息技术业高达43.34%，前十大重仓股1月全跌，除东阿阿胶和华测检测跌幅不足10%之外，其余跌幅均超过10%，跌幅最大的华平股份跌21.50%
- 2012年02月02日分管的工作：教育、科技(知识产权)、环保、工商行政管理、质量技术监督、体育、民防、园林、参事、文史、修志工作
- 2012年02月02日陈锡文表示，农业规模一定是一种适度的规模，土地经营规模的逐步扩大一定要建立在农民依法自愿有偿的基础上，不能强制推进。
- 2012年02月02日陈锡文表示，中国的粮食安全是有保障的，农产品贸易和农业国际间的技术交流，要争取双赢和多赢的格局，继续保持适量的粮食进口和出口。
- 2012年02月02日央行惯例于周四进行的公开市场操作在春节后第一周依然没有进行。而节前的两期逆回购在本周到期，回笼资金达到3520亿元
- 2012年02月02日1月土地市场延续低迷态势，量价齐跌，全国300个城市土地成交量和住宅用地成交量同比跌幅均超过50%，楼面均价环比下跌明显。
- 2012年02月02日2012年我国稻谷最低收购价的提高，将有利提振我国稻米市场，对提高农民种植积极性和推动市场走强的作用十分明显。
- 2012年02月02日由于春节错位的影响，1月份数据呈现通胀偏高、进出口增速偏低的格局
- 2012年02月02日拉浪渔业队队长黄朝新回忆，1月7日早晨，有渔民起床后发现，碧绿的河水颜色变得黑黄甚至略带浑浊，并发现自己养鱼的网箱里青竹鱼已死了几十条。大家帮他抬起网箱，发现死鱼早已铺满一层
- 2012年02月02日2012年，汇添富黄金及贵金属基金喜迎开门红。wind数据显示，今年以来，截至1月31日，汇添富黄金及贵金属基金大涨10.47%，涨幅居黄金类主题基金第1，超过同类基金第二名两个百分点
- 2012年02月02日商务部表示，请相关商协会及企业密切关注，做好有关应对准备工作。
- 2012年02月02日新方案的主要内容是帮助贷款购房者利用当前处于历史低位的利率重组抵押贷款，以此缓解还款压力。与此前联邦政府提出的住房可负担再融资项目（旧方案）相比，该方案放宽了抵押贷款重组申请人的范围，也降低了再融资的条件
- 2012年02月02日深交所2月1日晚间发布称，决定对振兴生化股份有限公司（S*ST生化）董事长史跃武给予公开谴责的处分
- 2012年02月02日重庆啤酒2月1日晚间披露股东大会会议资料。定于2月7日召开的股东大会将审议免除黄明贵董事职务的议案
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