重庆主城1月商品房成交环比降六成 2012年02月02日 今年1月，重庆主城区商品房成交8327套，成交面积75.69万平方米，比去年12月22152套的成交量下降60.94%。

三分之一法国银行去年第四季度收紧信贷 2012年02月02日 对于今年第一季度预期，约23%的受访银行机构表示将收紧对企业放贷的标准，40.5%的银行机构预计企业，特别是中小企业信贷需求下降