- 2012年02月02日今年1月，重庆主城区商品房成交8327套，成交面积75.69万平方米，比去年12月22152套的成交量下降60.94%。
- 2012年02月02日中国和德国有着密切的经济合作关系。德国是中国在欧盟最大的贸易伙伴，中国有可能成为德国在欧盟以外最大的贸易伙伴。
- 2012年02月02日麦当劳（中国）有限公司公关关系部经理翁晓萌表示，中国大陆使用的原料与美国不同，不涉及粉红肉渣这一原料。
- 2012年02月02日截止收盘，沪指大涨44.48点报2312.56点，涨幅1.96%，成交576.8亿元；深成指涨188.74点报9382.13点，涨幅2.05%，成交462.5亿元
- 2012年02月02日对于今年全年信贷额度的预判，受访城商行的预期普遍不乐观
- 2012年02月02日从目前来看，债券封基投资风险主要来自于股市大幅下跌带来的可转债品种下跌，可对此部分适当回避
- 2012年02月02日2月2日，花旗、瑞银、东方证券、长江证券机构，发布了航运运价上涨、但是勿追涨航运股的报告
- 2012年02月02日粉红肉渣是指肉品加工中剩余牛肉搅成的肉泥。由于肉品中含有很多牛头、牛皮等含菌成分，要经过消毒以后才成烹制成汉堡肉饼。在英国，由粉红肉渣制成的食物，是不允许被人类食用的。但在美国，经过消毒后是合法的
- 2012年02月02日2012年1月，有8家A股上市公司实施了定向增发方案，环比下降65.2%，同比下降55.6%；融资金额总计141.2亿元，环比下降76.6%，同比下降7.3%
- 2012年02月02日深圳新版最低工资标准昨日起开始实施。调整后，深圳市2012年全日制就业劳动者最低工资由1320元/月上调至1500元/月，涨幅达13.6%。全市将有150万左右劳务工受益。
- 2012年02月02日
- 2012年02月02日《消费者权益保护法》就明确规定，经营者不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式作出对消费者不公平、不合理的规定
- 2012年02月02日中国2004年-2012年发布的中央一号文件主要内容
- 2012年02月02日若干行业及公司的风险较高，这些行业及公司包括中国房地产开发行业、地区钢铁、石油及天然气提炼和营销业、科技及半导体业等
- 2012年02月02日Facebook的创建目的并非成为一家公司。它的诞生，是为了践行一种社会使命：让世界更加开放，更加紧密相连。让每个人紧密联接，能够发出自己的声音。人们分享的越多，文化就越开放，彼此之间的理解也就越深
- 2012年02月02日日早盘两市呈现窄幅震荡走势，沪指围绕十日线展开整理，最高涨至五日线处回落，农业股早间高开高走，煤炭、有色成为盘中热点但后力不足，金融地产等权重股走势平稳，家电、环保、酿酒水泥行业小幅下跌。截止午间收盘，沪指报2275.04
- 2012年02月02日为保护农民种粮积极性，进一步促进粮食生产发展，国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，并适当提高2012年最低收购价水平。
- 2012年02月02日巴布亚新几内亚国家海事安全局称，这艘渡船往返于该国莱城以及西新不列颠省首府金贝
- 2012年02月02日2011年，广州土地出让金总收入达到475亿元，同比增加4%，其中市本级316.6亿元，同比增加1.1%，成为全国一线城市中唯一实现土地出让收入只增不减的城市。
- 2012年02月02日对于今年第一季度预期，约23%的受访银行机构表示将收紧对企业放贷的标准，40.5%的银行机构预计企业，特别是中小企业信贷需求下降
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