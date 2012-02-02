- 2012年02月02日摩根士丹利已经被Facebook选为其IPO交易的第一主承销商
- 2012年02月02日有关部门并没有批准转基因水稻和玉米可以商业化生产，因此不可能在市场上出现。
- 2012年02月02日叙利亚通讯社1日报道，“武装恐怖分子”当天袭击了一辆开往南部德拉郊区军营的运粮车，与政府军发生交火，造成11名“武装恐怖分子”被打死，2人受伤，叙军方面也有1死2伤
- 2012年02月02日克列帕奇当天在记者招待会上说，从俄罗斯国内消费增长情况来看，去年俄国内生产总值肯定会超过4.3%，去年俄国内生产总值已超过国际金融危机前水平
- 2012年02月02日2003年中央财政对“三农”的支出才2千多亿元，到了2011年突破了1万亿元。
- 2012年02月02日丘尔金表示，目前仍存在通过政治手段解决叙利亚危机的可能，俄罗斯呼吁叙利亚反对派表现出与政府展开对话的勇气。俄罗斯还呼吁西方国家支持阿盟赴叙利亚观察团的工作，认为观察团应该继续其使命
- 2012年02月02日2011年中西部地区农民收入增速普遍超过东部地区，开始显现城乡区域收入差距缩小的态势。
- 2012年02月02日当地时间1月31日上午11时40分左右，这25名中国工人结束国内休假经过阿里什乘车返回他们工作的水泥厂建设工地途中，被当地一伙贝都因人扣押，后者以此要求埃及政府释放他们被关押的家属
- 2012年02月02日2011年粮食产量为11424亿斤，增产494亿斤，跃上了1.1万亿斤的新台阶，实现了历史罕见的“八连增”，创造了连续5年过万亿的新纪录。
- 2012年02月02日按照国际原子能机构的核事件分级标准，核事件共分成7个等级，其中0级在厂内影响、厂外影响、对纵深防御的影响和实例等四个环节均为“从安全角度无需考虑”程度
- 2012年02月02日中国农业的人均占有的自然资源非常少，目前人均大概只有1.38亩的耕地。
- 2012年02月02日交管部门表示，将加强巡逻管控，特别是对卧铺客车、旅游包车等客运车辆加强检查。发现驾驶员疲劳驾驶的，将依法处以200元罚款，并强制要求更换驾驶人或引导客运车辆进入服务区落地休息
- 2012年02月02日根据评估结果，中石油、航天科技等24户中央企业网站基础构架完整、特色鲜明，总得分超过100分（总分为110分）；中国电科、华电集团等58户中央企业得分在90-100分之间。但国资委没有公布获评Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ级网站的中央企业名单
- 2012年02月02日郭树清讲话提到，鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市。
- 2012年02月02日2011年底人民币存款下跌，主因是金融市场波动，投资者不看好人民币短期升值的程度，故减持人民币，属短期资金流动。另外，因2011年12月有不少到期的贸易结算，但续造减少，亦令人民币存款减少。
- 2012年02月02日据北京市商务委员会介绍，在2011年《财富》公布的世界500强总部中，在京的有41家，同比增加11家，北京仅次于东京保持第二大全球总部之都地位
- 2012年02月02日市场分析人士认为，首套房贷利率的变化只能看做是总体调控从紧背景下的一次微调。而这次微调的指向十分明显，就是对自住需求的“宽松化”政策。说到底，调控的基调没有变化，只不过是更加强调了差异化信贷的政策而已
- 2012年02月02日他预期，随着市场对经济“硬着陆”的恐慌减少，对人民币重拾信心，届时机构投资者会补仓
- 2012年02月02日美国供应管理协会发布的报告显示，今年1月份美国制造业采购经理人指数为54.1，制造业活动已连续第30个月扩张，且扩张速度继续加快
- 2012年02月02日根据白宫当天发布的详细方案，房利美和房地美、富国银行和美国银行将抵押贷款宽限期从3个月延长至12个月，帮助贷款者避免违约和房产止赎
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