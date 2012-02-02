Facebook承销授权助推摩根士丹利股价大涨 2012年02月02日 《财经》综合报道 摩根士丹利已经被Facebook选为其IPO交易的第一主承销商

国际新闻早报 2012年02月02日 叙利亚通讯社1日报道，“武装恐怖分子”当天袭击了一辆开往南部德拉郊区军营的运粮车，与政府军发生交火，造成11名“武装恐怖分子”被打死，2人受伤，叙军方面也有1死2伤

俄罗斯称不会软化在叙利亚问题上的立场 2012年02月02日 丘尔金表示，目前仍存在通过政治手段解决叙利亚危机的可能，俄罗斯呼吁叙利亚反对派表现出与政府展开对话的勇气。俄罗斯还呼吁西方国家支持阿盟赴叙利亚观察团的工作，认为观察团应该继续其使命

获释的25名中国工人安全返回埃及工厂 2012年02月02日 当地时间1月31日上午11时40分左右，这25名中国工人结束国内休假经过阿里什乘车返回他们工作的水泥厂建设工地途中，被当地一伙贝都因人扣押，后者以此要求埃及政府释放他们被关押的家属

大亚湾核电公布0级事件 将积极落实信息公开 2012年02月02日 按照国际原子能机构的核事件分级标准，核事件共分成7个等级，其中0级在厂内影响、厂外影响、对纵深防御的影响和实例等四个环节均为“从安全角度无需考虑”程度

北京四部门联合整治超速超员超载等违法行为 2012年02月02日 交管部门表示，将加强巡逻管控，特别是对卧铺客车、旅游包车等客运车辆加强检查。发现驾驶员疲劳驾驶的，将依法处以200元罚款，并强制要求更换驾驶人或引导客运车辆进入服务区落地休息

北京着力打造世界高端企业总部聚集之都 2012年02月02日 据北京市商务委员会介绍，在2011年《财富》公布的世界500强总部中，在京的有41家，同比增加11家，北京仅次于东京保持第二大全球总部之都地位

首套房贷利率现微调 楼市调控基调未改 2012年02月02日 市场分析人士认为，首套房贷利率的变化只能看做是总体调控从紧背景下的一次微调。而这次微调的指向十分明显，就是对自住需求的“宽松化”政策。说到底，调控的基调没有变化，只不过是更加强调了差异化信贷的政策而已

国际财经早报 2012年02月02日 美国供应管理协会发布的报告显示，今年1月份美国制造业采购经理人指数为54.1，制造业活动已连续第30个月扩张，且扩张速度继续加快