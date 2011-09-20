- 2011年09月20日十年来，英国政府始终认定戴尔农场宿营地为违法建筑。由于宿营者声称无家可归，没有收入，当地政府束手无策，只能任其扩大。此前的多次强拆在激烈抵制后不了了之。
- 2011年09月20日由东京大学等机构组成的研究小组，在神奈川县三浦市小网代湾的海底钻探地层发现，根据贝壳、粗沙粒等堆积物的成分区分，深2米的海底地层共分为5层。这些堆积物被认为是地震引发的海啸带来的
- 2011年09月20日为扩大人民币跨境使用，下一步将允许非金融机构赴香港发债；与多国签订货币互换协议以支持贸易和投资便利化；积极加快香港人民币离岸中心建设
- 2011年09月20日受东日本大地震和股市表现低迷的影响，家庭金融资产中现金和存款比例上升，特别是东北灾区比3月底增加了1.24万亿日元。
- 2011年09月20日海南省政府性债务余额共计952.92亿元，总债务率达为93.18%，居全国首位。地方政府、融资平台、银行、第三方项目已经形成了四方债务链，潜伏着破产的危机。
- 2011年09月20日在盘面上，券商、水泥、农药化肥、酒店旅游、军工等板块涨幅居前；黄金、陶瓷、酿酒、环保、商业百货等板块表现疲弱。
- 2011年09月20日承认中国市场经济地位和支持欧洲应对债务危机是两个不同性质的问题。中国人在帮助别人的时候，往往都是不设定前提的。
- 2011年09月20日此次被破解结构的蛋白质名为M-PMV，是一种与猴类艾滋病病毒有关的蛋白质，此前科研人员一直没能探明它的具体结构
- 2011年09月20日法德律师事务所的曹湛律师指出，从泰达股份公告中来看，泰达股份的这一募资计划在失效前，可能一直都未提交监管部门审核
- 2011年09月20日目前，中国国民党推出的2012年台湾地区正副领导人候选人为马英九、吴敦义，民进党推出的正副候选人为蔡英文、苏嘉全
- 2011年09月20日一位消息人士指出，中国银行的此次决定可能将在旗下的所有分行推行，包括境内外汇交易市场。另一位知情人士称：“除现货交易外，所有(与欧洲银行)的掉期和远期交易都已暂停。”
- 2011年09月20日交易数据显示中国和印度已经成为推动国际金价上涨的主要力量，二季度，中印两国在全球金砖市场占比高达52%，在投资类金币市场上占比高达55%
- 2011年09月20日“十一五”时期，中央企业研发经费由701亿元增长到1911亿元，年均增长28.5%，企业科研能力显著增强。
- 2011年09月20日在杰宁，有一对即将完婚的青年，将他们的结婚日定在了阿巴斯向联合国安理会递交申请的那一天——9月23日，希望这个日子给他们带来好运
- 2011年09月20日希腊政府本月初宣布，由于经济衰退无法实现将预算赤字降至国内生产总值7.6%的目标。欧盟、IMF和欧洲央行随后暂停与希腊新一轮救助计划的谈判，并宣布停止发放第六笔总额为80亿欧元的贷款
- 2011年09月20日知情人士周二对道琼斯通讯社称，中国银行股份有限公司(简称：中国银行)与部分欧洲银行的交易信贷额度已达上限。但该未具名人士没有透露更多细节
- 2011年09月20日据韩国政府高级官员介绍，韩方要求朝方履行的无核化“事先措施”包括中断铀浓缩计划、允许国际原子能机构检查人员重返朝鲜、履行9·19共同声明等
- 2011年09月20日同时有多名性伴侣的男性容易感染人乳头状瘤病毒，这些病毒在男性体内通常存活时间较长。男性感染这类病毒后一般不会出现明显症状，但会将病毒传染给伴侣
- 2011年09月20日近年来，无论在谈判桌旁还是其他场合，巴勒斯坦明显落于下风，趋于被动，眼睁睁看着以色列扩建定居点，却没有任何反制能力
- 2011年09月20日有分析师称，南京银行、北京银行和宁波银行等城市商业银行地方债的占比更高，因为他们处在省会城市，并且与政府存在密切联系。
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