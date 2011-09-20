日本关东地震周期可能为400年 2011年09月20日 由东京大学等机构组成的研究小组，在神奈川县三浦市小网代湾的海底钻探地层发现，根据贝壳、粗沙粒等堆积物的成分区分，深2米的海底地层共分为5层。这些堆积物被认为是地震引发的海啸带来的

网络游戏玩家破解蛋白质结构获科学验证认可 2011年09月20日 此次被破解结构的蛋白质名为M-PMV，是一种与猴类艾滋病病毒有关的蛋白质，此前科研人员一直没能探明它的具体结构

若无新援助希腊有可能在数周内现金断流 2011年09月20日 希腊政府本月初宣布，由于经济衰退无法实现将预算赤字降至国内生产总值7.6%的目标。欧盟、IMF和欧洲央行随后暂停与希腊新一轮救助计划的谈判，并宣布停止发放第六笔总额为80亿欧元的贷款

中国银行与部分欧洲银行交易信贷额度已达上限 2011年09月20日 知情人士周二对道琼斯通讯社称，中国银行股份有限公司(简称：中国银行)与部分欧洲银行的交易信贷额度已达上限。但该未具名人士没有透露更多细节

韩国代表启程前往北京参加韩朝无核化会谈 2011年09月20日 据韩国政府高级官员介绍，韩方要求朝方履行的无核化“事先措施”包括中断铀浓缩计划、允许国际原子能机构检查人员重返朝鲜、履行9·19共同声明等