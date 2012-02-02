- 2012年02月02日在新年度预算草案中，政府开支被削减5.6%，政府税收将增长20%，用于经济发展项目的开支增长39.4%，国防支出增长127%
- 2012年02月02日上海GDP增长8.2%，这个数据在全国范围内排名较为靠后。同年，上海全市地方财政收入完成3429.8亿元，比2010年增长19.4%，差不多是同期GDP增速的2.5倍。
- 2012年02月02日据了解，中国企业在利承接的基本上是住房、铁路、电信等民生项目。
- 2012年02月02日据曹妃甸管委会介绍，曹妃甸原油商业储备基地工程于2010年5月开工，包括32座10万立方米大型浮顶原油储罐、输油泵站、消防站等工程。
- 2012年02月02日存量地方政府平台贷款的整改细则或将于近期出台，其中将涉及存量平台贷款的有条件延期方式
- 2012年02月02日1日上午，包茂高速四川境内1338公里加800米达州出口附近，一辆载有20余吨浓盐酸的运输罐车发生车祸，导致车上浓盐酸泄漏
- 2012年02月02日朱少中2002年12月任湘潭县委副书记、县长，2006年5月任湘潭县委书记，2008年1月任湘潭市人民政府副市长。2011年6月30日，茶陵县人民法院对朱少中受贿、滥用职权案作出一审判决
- 2012年02月02日2012年2月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3075元，较昨日中间价6.3103上升28基点。
- 2012年02月02日这是默克尔就任德国总理以来第五次访问中国。访问期间，国家主席胡锦涛、全国人大常委会委员长吴邦国将分别会见她，国务院总理温家宝将与她举行会谈。双方将就中德关系及共同关心的国际和地区问题交换意见
- 2012年02月02日深交所发布公告称，经查明，*ST方向信息披露存在违规，决定对三名高管给予公开谴责的处分。
- 2012年02月02日去年深圳银行业累计实现税后利润514.55亿元，同比增加103.41亿元，同比增长25.15%。截至2011年末，深圳银行业资产规模达到38536.06亿元，比年初增长3681.84亿元，增幅10.56%
- 2012年02月02日重庆啤酒问题重重，下周二召开的临时股东大会就像一场精彩的大戏，在上演前大家都在抢入场门票
- 2012年02月02日香港本地银行为准备迎接可能出现的人民币贷款需求激增而掀起揽储战，推升了离岸市场上人民币资金的融资成本
- 2012年02月02日希腊债务谈判的不确定性使得避险货币日元延续此前的升值态势，美元对日元汇率连续三个交易日逼近76关口，欧元对瑞郎汇率则逼近1.20的最低汇率标准，即下限
- 2012年02月02日在春节后，A股市场震荡调整的这三个交易日中，保险和旅游酒店两个行业出现的大单资金的累计净流入，显示出较高的资金吸引力
- 2012年02月02日更多网友质疑每平方米7801元，占到总房款39%的建筑成本，称绿城项目的建筑成本应该在2500元到3500元之间，差额的5000元“有可能是开发商通过控制工程总承包，虚增开发成本，将利润在税前通过施工方转出上市公司”
- 2012年02月02日北京银行日前宣布118亿元再融资获证监会通过，同日大盘股中国交建启动50亿元IPO招股，市场再次感受资金面吃紧压力。
- 2012年02月02日1月31日晚上9点，网友“请救救我吧”频发微博说“自己被唐河的黑社会大哥郑勇强奸、专玩弄我们14岁左右的女学生”等向网友求助。并说郑勇为当地公安局长、开赌场、敲诈勒索，已有好几个同龄的女同学遭此人毒手
- 2012年02月02日随着东部地区的产业升级，一些产业向中西部地区转移，必然会带动生产要素的流动，再加上在家门口务工的多种优势，外出务工人员回流的现象还将持续下去。
- 2012年02月02日大型基金公司的发行策略在龙年基本没有多大变化，但部分小型基金公司已经消耗不起
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