- 2012年02月02日随着中国企业“走出去”的步伐越来越快，中国企业在非洲承接的工程越来越多，外派到非洲工作的中国人也越来越多，相应的，风险自然也越来越多
- 2012年02月02日上市公司业绩下滑，除了让高管和投资者忧心外，保荐人们也在担心踩雷。
- 2012年02月02日这些广告行为直接违反了广告法，也违反了反不正当竞争法，是一种严重的不正当竞争行为。政策上三令五申，法律上明令禁止，但这些都没有改变“专供”、“特供”现象仍然大量存在的事实
- 2012年02月02日中国不动产研究中心江苏分部抽取南京市八大板块56家楼盘样本进行涨跌分析显示，2012年1月八大板块房价与2011年12月相比下跌了4．0％。
- 2012年02月02日今年1月北京二手住宅交易套数为2934套，创造了2008年全面网签以来的最低历史记录，成交量同比2011年春节期间2月份的8468套下降65．4％
- 2012年02月02日香港特区政府财政司司长曾俊华1日表示，将继续密切注视全球金融市场发展，并视乎情况采取适当措施保持香港货币和整体金融体系的稳定
- 2012年02月02日卫生部新闻发言人邓海华指出，目前，全国年采血量为3935吨，每天需要约7万人献血，按医疗服务量的增长初步测算，到2015年，每天需要约12万人献血。但目前供需之间尚存在较大缺口
- 2012年02月02日陆德华回应说：“新标准已开始执行，但限价的具体操作细则，市政府仍在研究制定中。”
- 2012年02月02日目前共有10家城商行和4家农商行向证监会发行部递交上市申请，其中8家银行进入初审，6家银行在“落实反馈意见中”
- 2012年02月02日按全日制就业劳动者“最低工资标准1500元/月”计算，2月1日起，深圳节假日加班工资不得低于207元/天。
- 2012年02月02日日本的政策在国内也引起了反对。2011年12月放松武器出口后，日本国内就有人抨击这是在砸日本“和平国家”的牌子，是“践踏宪法”
- 2012年02月02日报道援引美国联邦调查局(FBI)局长米勒的话说，尽管制止恐怖主义袭击仍是FBI工作表上排在第一位的重中之重，但网络间谍、电脑犯罪和对关键基础设施的攻击今后将超过恐怖主义袭击，成为美国面临的头号威胁
- 2012年02月02日中国驻苏丹使馆和相关机构继续积极与苏丹方面保持沟通，敦促并协助苏方营救被劫持中方人员并寻找失踪人员
- 2012年02月02日对现有物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税实行减半优惠政策。
- 2012年02月02日2011年重庆地区新增开发贷只占新增总量的约6%，比全国平均比重低约12%。重庆某银行中层称，“这是房地产宏观调控落地的表现。”
- 2012年02月02日在努力营造大面积城市森林的同时，绿化工作将本着见缝插绿、拆违建绿的原则进行，同时，屋顶绿化也将是城区重要的绿化面积增加途径
- 2012年02月02日其实新华保险未上市之前，其偿付能力充足率甚至一直没有达到保险公司最低要求，由于存在资金缺口，需要巨额资金填补
- 2012年02月02日如果中国的房地产泡沫继续，就会彻底崩盘，届时中国房地产市场将经历3到5年极其痛苦的调整，就像亚洲金融危机后的香港、台湾地区和泰国一样
- 2012年02月02日深交所相关人士解释称，《问题解答》是在《深交所股票上市规则》和系列信息披露备忘录基础上，结合实际操作中一些需要进一步明确的事项所做的解释说明
- 2012年02月02日近日，国家发改委发文要求，对于提供给外籍人士的个人住房按揭贷款的外债需求，不予安排中长期外债额度。
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