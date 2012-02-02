- 2012年02月02日“客观地讲，我是个物欲极低的人，不吸烟、不喝酒，更没有任何不良嗜好。究竟是什么原因让我摔了这么大的一跤？”李大林说，“我想了很久，走到这一步，可以用虚荣、软弱、无知来解释。”
- 2012年02月02日facebook业务面临的部分风险包括：企业绝大多数营收来自广告业务，广告客户的流失，或者广告客户减少在Facebook上的广告投入，会给业务造成严重损害。
- 2012年02月02日接近监管层的消息人士透露，中央汇金公司原则上同意今年对其持股的大型银行分红比例再下降5个百分点，以支持有关银行增加以利润留存补充资本的能力
- 2012年02月02日房地产价格总体回落，居民总体收入提高，从而使得两者之间差距变小，房价增幅低于收入增幅。
- 2012年02月02日通常情况下，反倾销税和反补贴税是针对初裁后进口的产品征收的。
- 2012年02月02日2011年，恒大的售价是6590元/平方米，其中还包括1500元/平方米的装修，毛坯房的价格是5090元/平方米，“我认为这就是中央希望的合理价位。”
- 2012年02月02日埃及内政部部长默罕默德•易卜拉欣随后表示，已经逮捕了47名与塞得港球迷骚乱事件有关的嫌疑犯。埃及军方领导人坦塔维也表示，他正在筹建一个调查委员会以调查该事件。但报道并未透露更多细节
- 2012年02月02日公司创始人、董事长兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）持有5亿3380万1850股B类普通股，占B类普通股总数的28.4%，拥有投票权比例为28.2%。
- 2012年02月02日2月1日23点，票数统计完毕，张水妹、洪天彬等11人当选，其中仅吴真一人为女性，最高票张水妹2069票。他们将成为乌坎村选举委员会成员。这标志着乌坎村民选举委员会推举顺利完成
- 2012年02月02日市场没想到的是，新华保险对资金的饥渴是如此的迫切，上市仅刚满一个半月就启动了新的融资计划
- 2012年02月02日今年恰逢中德建交40周年。默克尔此前在政府网站发表视频讲话时表示，为了庆祝德中两国建交40周年，德国今年将举办许多活动，本次她对中国的访问将起到“展望未来”的作用
- 2012年02月02日其中，秦皇岛港发热量5500大卡市场动力煤交易价格的中准水平降至780元/吨，比“电煤”最高限价水平低20元/吨。至本期，该指数已经连续第十二周下降，累计降幅达到71元/吨。
- 2012年02月02日据该网友介绍，该加油站的每名员工都被摊派购买了一瓶这样的酒，其他加油站也有摊派这种酒的情况
- 2012年02月02日多名业界人士预期，监管部门可能很快采取限制措施，要求代付行及委托行提取资本金及拨备，目前不少银行并未对此提取相应拨备。如此一来，各商业银行的资本金压力将更大
- 2012年02月02日就积极财政政策的内涵，谢旭人表示，要完善结构性减税政策，促进企业发展和引导居民消费；提高城乡居民收入，努力扩大消费需求；着力优化投资结构，加强经济社会发展的薄弱环节
- 2012年02月02日道琼斯工业平均指数上涨83.55点，收于12,716.46点，涨幅为0.66%；纳斯达克综合指数上涨34.43点，收于2,848.27点，涨幅为1.22%；标准普尔500指数上涨11.67点，收于1,324.08点，涨幅为0.89%。
- 2012年02月02日深圳市有关人士透露，国家有关部门将于近日召开协调会议，讨论支持前海深港现代服务业合作区发展相关政策并报国务院批复。
- 2012年02月02日盐城当地有风俗：未成年的小孩死亡后不能入祖坟，不能进家门，应该简单土葬。如果未满周岁，还不能进入家谱。响水可能受此影响而掩埋死亡的婴幼儿
- 2012年02月02日适时提出启动生猪调控响应机制建议，稳定生产，防止价格出现大的波动。
- 2012年02月02日北京市首次明文规定，新购经适房不得在市场上出售；如果销售需由政府回购。北京市住建委发文表示，经适房和限价房将优先向一定年龄以上的、2人户及以上家庭配售，引导单身年轻人承租公租房。
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