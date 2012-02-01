物流企业大宗商品仓储设施用地获三年土地税减半优惠 2012年02月01日 享受税收优惠的仓储设施用地，包括仓库库区内的各类仓房（含配送中心）、油罐（池）、货场、晒场（堆场）、罩棚等储存设施和铁路专用线、码头、道路、装卸搬运区域等物流作业配套设施的用地

缅甸政府与又一支少数民族武装达成和平共识 2012年02月01日 地方政府代表与新孟邦党代表当天在毛淡棉举行和谈，双方达成包括同意停火、开设联络处等五点和平共识。正式协议将在本月第三周签署

普京不排除俄总统选举进行两轮投票的可能 2012年02月01日 普京说，他当然希望赢得总统选举，否则就不会参选。普京希望那些对他在担任总统和总理期间的工作给予积极评价的俄罗斯人能积极参加投票并支持他

大亚湾核电公布0级事件 称未来继续落实核电信息公开机制 2012年02月01日 1月30日，大亚湾核电运营管理公司在其网站上公布消息表示，1月29日，该公司下属岭澳核电厂3号机组处于第二燃料循环正常运行，仪控人员发现该机组的超功率温差保护定值仍旧使用第一循环的数据，未按程序要求及时修改

近日全国羊肉价格明显回落 仍明显高于去年同期 2012年02月01日 2011年5月份以来，全国羊肉价格整体呈上涨走势，2012年春节前涨速加快，近日价格出现明显回落。与1月27日相比，2月1日，约八成省区市羊肉价格下降。目前，全国羊肉价格仍明显高于2011年同期。