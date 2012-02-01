- 2012年02月02日报告显示，72亿美元的消费分布为欧洲46%，北美19%，港澳台35%，消费目标为名表、皮具、时装、化妆品香水
- 2012年02月02日分析认为，1月份股市表现强劲的主要原因，在于美国经济出现加速增长迹象，同时欧洲领导人似乎在解决债务危机方面迈出了前进步伐。
- 2012年02月02日主板及创业板IPO申报企业“全景图”首度公之于众，商业银行显得尤为抢眼。
- 2012年02月02日这是中央一号文件连续第九年聚焦“三农”，也是新中国成立以来中央文件首次对农业科技进行全面部署
- 2012年02月02日中石化集团方面称已得知此事，1日晚，中石化集团新闻发言人黄文生称，将会给公众一个说法。
- 2012年02月02日北京时间2012年2月2日05时16分，在辽宁省营口市盖州市、大石桥市、市辖区交界(北纬40.5度，东经122.4度)发生4.3级地震，震源深度约9公里
- 2012年02月02日Facebook在申请文件中称,其2011年净利增长65%至10亿美元,营收为37.1亿美元。该公司是全球最大的社交网络。
- 2012年02月01日若两个交易所合并，新产生的交易所将控制欧洲金融衍生品交易市场90％以上的交易量，并大大增加该市场的准入难度，从而妨碍有效竞争
- 2012年02月01日吴波系晋中公司一名客户经理，于2011年8月26日下午突然失踪。吴波失踪后，自称与其有经济往来的人员向晋中公司反映他们曾向吴波个人账号汇款用于购油
- 2012年02月01日享受税收优惠的仓储设施用地，包括仓库库区内的各类仓房（含配送中心）、油罐（池）、货场、晒场（堆场）、罩棚等储存设施和铁路专用线、码头、道路、装卸搬运区域等物流作业配套设施的用地
- 2012年02月01日对于未按时完成保障性住房用地供应计划的区县，原则上不再供应商品住房用地
- 2012年02月01日地方政府代表与新孟邦党代表当天在毛淡棉举行和谈，双方达成包括同意停火、开设联络处等五点和平共识。正式协议将在本月第三周签署
- 2012年02月01日普京说，他当然希望赢得总统选举，否则就不会参选。普京希望那些对他在担任总统和总理期间的工作给予积极评价的俄罗斯人能积极参加投票并支持他
- 2012年02月01日对于经济适用住房购房人通过购置、继承、受赠等方式取得其他住房，不再符合经济适用住房申请条件的应当退出，原经济适用住房由经济适用住房家庭户籍所在区县住房保障管理部门回购
- 2012年02月01日2012年我国经济运行的基本面是好的，但面临的形势将更为复杂严峻。继续实施积极的财政政策，既有必要，也有可能。
- 2012年02月01日1月30日，大亚湾核电运营管理公司在其网站上公布消息表示，1月29日，该公司下属岭澳核电厂3号机组处于第二燃料循环正常运行，仪控人员发现该机组的超功率温差保护定值仍旧使用第一循环的数据，未按程序要求及时修改
- 2012年02月01日证监会今日在其网站公布的首次公开发行股票申报企业基本信息情况表显示，万达商业地产公司和万达电影院线已经向证监会提交上市申请。公告显示，万达商业地产公司的申请仍在接受初审，而万达电影院线正在落实反馈意见中
- 2012年02月01日2011年5月份以来，全国羊肉价格整体呈上涨走势，2012年春节前涨速加快，近日价格出现明显回落。与1月27日相比，2月1日，约八成省区市羊肉价格下降。目前，全国羊肉价格仍明显高于2011年同期。
- 2012年02月01日普通鲜鸡蛋、白条鸡价格分别下降0．6％、0．5％；猪五花肉、猪后臀尖肉价格分别下降0．3％、0．2％；带骨鲜羊肉、牛腱肉、牛腩肉、去骨鲜羊肉价格分别下降0．3％、0．3％、0．2％、0．1％
- 2012年02月01日依据新课标，三、四年级学生须累计认识常用汉字2500个左右，其中会写1600个左右，而老课标则要求学生会写2000个左右
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