长江上游至葛洲坝江段禁渔 政府向渔民发放补贴 2012年02月01日 2月1日起，长江上游至葛洲坝江段开始春季禁渔。禁渔期将持续到4月30日。期间，渔政部门将严厉打击违规捕鱼行为。春季禁渔期，当地政府将向渔民发放禁渔补贴。

4名激进分子计划在伦敦证券交易所安置炸弹被抓 2012年02月01日 这4名英国国籍的伊斯兰激进分子据信与“基地”组织有联系，英国警方得到情报后在伦敦和加迪夫这两个城市将其抓获。在从其中一名恐怖分子住宅中搜出的手写袭击目标清单上，除伦敦证交所外，美国驻英国大使馆和伦敦市长也被列入其中

证监会终止审查俏江南等4家公司上市 2012年02月01日 证监会发行监管部2月1日公布2012年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单