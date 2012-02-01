- 2012年02月01日2月1日起，长江上游至葛洲坝江段开始春季禁渔。禁渔期将持续到4月30日。期间，渔政部门将严厉打击违规捕鱼行为。春季禁渔期，当地政府将向渔民发放禁渔补贴。
- 2012年02月01日证监会有关部门责任人2月1日说，对于非上市公司吸收合并上市公司并上市的申请今后将由原来的发行部和上市部两个部门“双审”改为一个部门“单审”，以简化行政许可程序
- 2012年02月01日2月1日，是广西河池市龙江河镉污染事件发生第16天，河池市就龙江河突发环境事件应急处置工作举行第一次新闻发布会。河池市市长何辛幸向公众就镉污染事件鞠躬道歉
- 2012年02月01日这4名英国国籍的伊斯兰激进分子据信与“基地”组织有联系，英国警方得到情报后在伦敦和加迪夫这两个城市将其抓获。在从其中一名恐怖分子住宅中搜出的手写袭击目标清单上，除伦敦证交所外，美国驻英国大使馆和伦敦市长也被列入其中
- 2012年02月01日1月31日公布的路透调查显示,美国基金经理1月撤离欧洲证券,重新又转向投资级债券和美国股市.
- 2012年02月01日尽管欺诈发行股票案件已一审判决、股权转让进展顺利，*ST大地（002200.SZ）欺诈发行一案风波仍在持续。昆明市人民检察院近日提出了刑事抗诉，理由为一审判决中的部分量刑偏轻
- 2012年02月01日证监会发行监管部2月1日公布2012年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单
- 2012年02月01日中央1号文件把推进农业科技创新作为农产品生产保供和现代农业发展的支撑，在我国农业科技发展史上具有里程碑意义。这是党中央、国务院科学把握现代农业发展规律，立足当前、着眼长远作出的重大决策，是促进现代农业发展的重大部署。
- 2012年02月01日文件确定，持续加大财政用于“三农”的支出，持续加大国家固定资产投资对农业农村的投入，持续加大农业科技投入，确保增量和比例均有提高。
- 2012年02月01日中国证监会发行监管部2月1日首次公开发行股票审核工作流程
- 2012年02月01日中国证监会发行监管部今日首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况。，在证监会公布的数据中，截止2012年1月31日，两市共有495家公司排队上市，其中，295家企业排队拟登陆主板和中小板，190家公司排队创业板
- 2012年02月01日去年7月，财政部、教育部联合印发了通知，要求各地区自2011年1月1日起，从土地出让收益中计提10%的教育资金，并实行按季预提，年终统一清算。针对仍有个别地区落实不力问题，财政部日前再次发布通知。
- 2012年02月01日2月1日下午，就“强迫员工买保险”一事，安邦保险一位高层回应记者说，“发内部通知让员工必须购买自家保险产品”确有此事，此举是为了动员员工冲击开门红
- 2012年02月01日报道称，政府将很快开展收储工作，收储价格为每吨人民币6,550元。
- 2012年02月01日香港恒生指数1日开盘后攀升至全日最高点20534点后，一路震荡下行，午后低探最低点20270点，尾盘小幅回升，收盘跌57点，跌幅为0.3%，收报20333点。主板全日成交额616亿港元
- 2012年02月01日中央财政安排150亿元设立中小企业发展基金，主要支持初创小型微型企业。政府采购安排一定比例专门面向小型微型企业。对小型微型企业三年内免征部分管理类、登记类和证照类行政事业性收费。加快推进营业税改征增值税试点
- 2012年02月01日ECN Trade表示，英镑是目前多头最好的交易对象，虽然面临非美集体回调，但是受英国政府公布的利好数据影响，上行趋势不改。但英国毕竟属于欧元区，欧元区一旦再次陷入恐慌，恐怕英镑也不能坚持多久
- 2012年02月01日京东商城1日上午发布声明称，一淘发布的相关数据“是完全凭空捏造的毁谤行为，毫无事实根据”，并强调京东从未存在涨价15%的行为。京东商城甚至还直指这份报告意在“攻击竞争对手、抬高自己”。
- 2012年02月01日本月上市企业的融资规模普遍不高，平均每家企业仅融资0.81亿美元。相较2011年12月，2012年1月IPO个数环比下降56.3%，融资额环比下降85.2%；与去年同期相比，IPO个数同比下降64.1%，融资额同比下降84.5%。
- 2012年02月01日大成基金认为经济基本面有所企稳，政策面变化可能成为左右市场形势的一个关键因素。一季度建议继续维持均衡配置策略，并在市场趋势扭转前仍需保持谨慎、控制好仓位
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