海口市率先实施产权式酒店管理法规 2012年02月01日 海南省海口市自1日起正式实施《产权式酒店管理暂行办法》，对产权式酒店的定义、产权式酒店的用地性质和用地期限问题、建设标准、客房预售和产权登记等一系列关键问题，作出了明确的管理规定。

证监会发行监管部首次公开发行股票审核工作流程 2012年02月01日 《财经》综合报道 中国证监会发行监管部2月1日首次公开发行股票审核工作流程

证监会IPO预披露新规1日起实施 2012年02月01日 根据证监会日前的部署，自2月1日起，企业申请IPO的招股书预披露时间将由原来的发审会前5天提前至发审会前30天，并同时公布在审企业名单