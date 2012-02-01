- 2012年02月01日海南省海口市自1日起正式实施《产权式酒店管理暂行办法》，对产权式酒店的定义、产权式酒店的用地性质和用地期限问题、建设标准、客房预售和产权登记等一系列关键问题，作出了明确的管理规定。
- 2012年02月01日中国证监会发行监管部2月1日首次公开发行股票审核工作流程
- 2012年02月01日，证监会有关部门负责人2月1日下午表示，截至目前，有八十八家创业板企业在发审会前主动撤回材料。这些企业大都是知难而退，通常存在走不下去的问题。根据规定，发审会前，证监会不会否决企业上市申请
- 2012年02月01日据悉，机构名称为中国移动通信集团财务有限公司，注册资本为50亿元。其中，中国移动通信集团公司出资4亿元，出资比例8%，北京移动出资46亿元，出资比例92%。
- 2012年02月01日自年前曝出债券自营部门出现6648.29万元的浮亏后，国信证券已有两名固定收益部负责人停职，债券撮合交易也处于暂停状态。
- 2012年02月01日中国银行为冲破西方国家对我国的冻结、封锁、禁运，拓展我国政治、经济发展的空间，发挥了独特、重要的作用
- 2012年02月01日根据证监会日前的部署，自2月1日起，企业申请IPO的招股书预披露时间将由原来的发审会前5天提前至发审会前30天，并同时公布在审企业名单
- 2012年02月01日作为全球最大的铜消费国，中国进口铜数量减少将使全球铜市供应缺口明显缩小
- 2012年02月01日1月新出口订单指数、进口指数又出现较明显下降，降幅分别为1.7和2.2个百分点，指数均回落到46.9%，显示当前进出口贸易较为低迷。
- 2012年02月01日其中，动投资的股票方向基金在食品饮料、医药生物制品等6大行业的配置比例超过标准配置1倍以上
- 2012年02月01日要稳定国内需求，并应对未来出口增速继续放缓的影响，需要政策层面继续宽松
- 2012年02月01日山西省政府拟对山西煤炭运销集团有限公司与山西国际电力集团有限公司进行战略重组，两集团下辖的上市公司通宝能源和太工天成或受影响，后期资产重组值得关注
- 2012年02月01日今年是困难及不稳定的一年，增长难免仍会低于过去10年的平均增幅。通胀回落情况在今年下半年会较为明显，全年的基本平均通胀率，预计会由2011年的5.3%，下跌至今年的4%
- 2012年02月01日撰写了这份报告的特别调查委员会说，仍然有许多突出的问题没有得到回答，包括某些相关方交易的细节和公司林业资产的估价。
- 2012年02月01日利得税及薪俸税收入较原来预算高出近300亿元。政府去年在预算案公布后加推多幅土地，增加供应以应对资产泡沫风险，卖地收入较原来预算高出近211亿元，达831亿元
- 2012年02月01日此项措施，对今年香港经济的提振作用，会有1.5个百分点
- 2012年02月01日特区政府将会宽减2011-2012年度75%的薪俸税及个人入息课税，上限为12000港元，香港150万名纳税人将会受惠。，这项措施会使特区政府减少89亿港元税收。
- 2012年02月01日初步计票结果显示，罗姆尼以46%的得票率排名第一，金里奇以32%的得票率位列第二，前宾夕法尼亚州联邦参议员里克·桑托勒姆的得票率为13%，得克萨斯州联邦众议员罗恩·保罗得票率为7%
- 2012年02月01日曾俊华还宣布了针对中产市民减轻税务负担的7项措施，包括增加基本免税额和单亲免税额，增加供养60岁或以上的父母或祖父母人士的免税额，增加子女免税额，增加供养兄弟姊妹免税额，增加伤残受养人免税额
- 2012年02月01日姜斯宪在接受记者专访时说，他是上班第一天从微博上获悉富林海鲜排档宰客事件的。该事件在微博上曝光以来，一石激起千层浪，反响是很强烈的，政府部门也通过网络向公众公布了消费者的投诉情况，表达了严查此事的决心
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