- 2012年02月01日特区政府将在2012/2013财政年度从6个方面推出应对措施，即支援企业、保障就业、关顾民生、稳定金融体制、增加土地供应和善用社会资本。支援企业位居首位。
- 2012年02月01日高华证券表示，1月份实体经济增速可能强于总体数据所体现的水平
- 2012年02月01日特区政府会继续与内地保持紧密合作，积极配合国家加快实施“走出去”政策，重点发挥香港在金融、贸易、法律、会计、物流、咨询等服务方面的优势。
- 2012年02月01日去年11月份，加拿大原油与天然气开采业产值下降2．5％，为六个月来最大降幅，原油及天然气出口亦下滑
- 2012年02月01日ChinaVenture投中集团统计显示，2012年1月，共有20家中国企业在全球资本市场完成IPO，同比下降52.4%；在经历去年12月份爆发性反弹之后，本月中国企业IPO融资规模再度创出近期新低，20家中国企业合计融资76.2亿元，环比减少85.1%
- 2012年02月01日业内人士分析，受国际国内因素影响，投资黄金的时机再现，但欧债危机仍然有隐忧，金价上行尚有阻力
- 2012年02月01日做好优化分配结构调整，通过分配改革推动居民收入提升，从而带动消费增长，将能在产业结构调整过程中避免经济拉动力断档。
- 2012年02月01日截至收盘，沪指跌24.53点报2268.08点，跌幅1.07%，成交243.2亿元；深成指跌110.26点报9193.39点，跌幅1.19%，成交415.4亿元
- 2012年02月01日2月份共有66家上市公司的40.22亿股限售股、共计419.33亿元市值(按照1月30日收盘价计算)解禁，解禁股数较上月下降超过七成，解禁市值仅相当于上月的不足四成
- 2012年02月01日以单边计算，2012年1月全国期货市场成交量为4668.19万手，成交额为8.05万亿元，同比分别下降34.36%和24.17%，环比分别下降36.84%和23.61%
- 2012年02月01日一月份的小企业PMI大幅上升到52，对短期增长预测来说可能是最有意义的“惊喜”，可以部分对冲出口和地产投资的下行压力。这在某种程度上反映了政策松动已经开始改善小企业的经营环境。
- 2012年02月01日百胜餐饮集团以协议计划方式私有化小肥羊集团有限公司的交易已于今天顺利完成。小肥羊将于2012年2月2日起正式在香港联交所除牌，并成为百胜集团的附属公司。百胜集团同时确认，小肥羊总裁卢文兵将离任小肥羊
- 2012年02月01日重庆啤酒(600132)虽有小幅资金净流出，但从前日成交回报来看，多为游资所为
- 2012年02月01日1月份全国100个城市住宅平均价格为8793元人民币/平方米，其中39个城市价格月率上涨，60个城市月率下跌。降幅居前的十个城市是：洛阳、鄂尔多斯、赣州、张家港、连云港、厦门、台州、中山、邯郸以及东莞。
- 2012年02月01日澳新银行表示，近期较为强劲的数据也在一定程度上“拖延”了中国央行降低存款准备金率的时点，三月份以及第二季度初将是较为可能的时间窗口。
- 2012年02月01日2012年，欧美主要贸易区的经济情况将是影响宁波港集装箱吞吐量的重要因素
- 2012年02月01日华泰联合证券维持行业增持评级，认为2月份煤炭行业的选股思路是回避业绩的不确定性
- 2012年02月01日曾俊华表示，2011年全年香港本地生产总值实质增长5%，2012年全年本地生产总值会有1%至3%的实质升幅。全年基本平均通胀率下跌至4%。
- 2012年02月01日姜斯宪在见面会上表示，将以此次事件为契机，虚心接受批评，努力向国内外优秀旅游目的地学习，实实在在做好市场监管，真正把三亚打造成高品质的度假家园
- 2012年02月01日在中国资本项目尚未开放的条件下，香港可配合内地发展，利用越来越开放的金融环境发展离岸人民币业务。
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