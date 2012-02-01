加拿大经济去年11月份出现半年来首次萎缩 2012年02月01日 去年11月份，加拿大原油与天然气开采业产值下降2．5％，为六个月来最大降幅，原油及天然气出口亦下滑

金价谷底回升再冲高 持续上行有阻力 2012年02月01日 业内人士分析，受国际国内因素影响，投资黄金的时机再现，但欧债危机仍然有隐忧，金价上行尚有阻力

制造业PMI连升两月 专家吁加快分配改革促进消费 2012年02月01日 做好优化分配结构调整，通过分配改革推动居民收入提升，从而带动消费增长，将能在产业结构调整过程中避免经济拉动力断档。