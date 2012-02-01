2012年1月重要人事任免 2012年02月01日 2012年1月重要人事任免

巴西发布免于增税外资车企名单 2012年02月01日 名单显示，福特、丰田、大众、现代、本田、雷诺、菲亚特、通用汽车等18家外资企业可免于加征工业产品税。公告说，这些企业在巴西设有汽车装配厂，且国产化率达到了65%以上