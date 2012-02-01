- 2012年02月01日所有在编员工每人必须投保价值增长999号产品或者黄金鼎5号产品
- 2012年02月01日联宇投资以4000万美元的价格收购巴贝拉的股份之后，将成为最大股东
- 2012年02月01日2012年1月重要人事任免
- 2012年02月01日稳增长仍然是政策焦点，政策有必要进一步宽松，存款准备金率或于2月下调
- 2012年02月01日法兴测算，如果伊朗停止出口石油，全球油价将会在现有基础上涨85美元，油价将逼近200美元。
- 2012年02月01日外交部副部长谢杭生31日召见苏丹驻华使馆临时代办伊萨，就中水电苏丹项目部遇袭、29名中方人员遭劫持事提出紧急交涉
- 2012年02月01日同比来看，十大城市平均价格下跌0.62%，是自2010年6月以来首次同比下跌。
- 2012年02月01日去年12月份央行通过减少央票发行和逆回购增加市场流动性，对冲外汇占款下降的影响。未来可能会继续延续这种操作，但有操作空间限制，调准是可能的。
- 2012年02月01日部分业内人士认为，由于主管部门去年就曾经发布过这种通知，因此业界对此次新规能否如期实行心存疑问，而且对无资质单位的具体处罚措施也不清楚。
- 2012年02月01日沪指报2282.89点，跌9.72点，跌幅0.42%，成交243亿元；深成指报9267点，跌36.65点，跌幅0.39%，成交225亿元。
- 2012年02月01日希捷技术公司表示，为应对供应紧缺局面，该公司几乎所有大客户都与其达成了具有约束力的长期采购协议。
- 2012年02月01日报道称，巴西政府和鸿海科技集团仍在就拟建新厂的选址问题进行磋商，Semeghini表示每家工厂的雇员人数至多为1,000人。
- 2012年02月01日秘鲁央行周二对外汇市场进行干预，以1美元兑2.6890秘鲁新索尔的均价买入了5300万美元
- 2012年02月01日至此，中国互联网企业均已通过类似的方式，进行移动互联网的布局
- 2012年02月01日三一重工总裁向文波表示，“不会解雇一名(德国)工人，双方会通过有效的分工和扩充普茨迈斯特的产品线来增加就业。”
- 2012年02月01日名单显示，福特、丰田、大众、现代、本田、雷诺、菲亚特、通用汽车等18家外资企业可免于加征工业产品税。公告说，这些企业在巴西设有汽车装配厂，且国产化率达到了65%以上
- 2012年02月01日24日，埃及武装部队最高委员会主席坦塔维发表电视讲话宣布，从25日起解除全境紧急状态，除非遇到骚乱情况。1981年埃及前总统萨达特遇刺后，埃及实施紧急状态法，此后紧急状态法曾多次延长有效期
- 2012年02月01日不过，番茄对癌症最有效的也许还是预防前列腺癌，因为研究人员发现，人们在食用番茄后，番茄红素聚集最多的地方就是前列腺组织
- 2012年02月01日应国务院总理温家宝邀请，德意志联邦共和国总理安格拉·默克尔将于2月2日至3日对中国进行正式访问
- 2012年02月01日伊朗与国际原子能机构代表团1月31日在德黑兰就伊朗核计划中的争议问题举行了“积极且具有建设性”的闭门磋商。双方目前均未向外界透露任何相关信息
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