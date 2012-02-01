国际新闻早报 2012年02月01日 伊朗与国际原子能机构代表团1月31日在德黑兰就伊朗核计划中的争议问题举行了“积极且具有建设性”的闭门磋商。双方目前均未向外界透露任何相关信息

俄罗斯表示不会支持西方有关叙利亚的决议草案 2012年02月01日 俄罗斯已多次强调，不会允许利比亚的一幕在叙利亚重演。只有当决议草案呼吁叙利亚各方同时停止暴力行为，排除对叙利亚政府实施制裁，排除外部势力介入叙利亚内部冲突时，俄罗斯才会支持这一草案

欧元区去年12月失业率仍维持高位 2012年02月01日 数据显示，去年12月，欧盟27国失业率与上个月相比也没有变化，仍为9.9%，但高于2010年同期的9.5%。这表明由于欧元区各国深陷债务危机及金融市场持续动荡，就业形势依然严峻

科学家给人脑语言中枢重新定位 推翻百年旧理论 2012年02月01日 劳施埃克和其同事对使用多种脑成像技术的115项语言感知研究进行评估后认为，真正的韦尼克区位于听觉皮层之前，与前脑仅有3厘米左右的距离。他们的论文本周发表在《国家科学院学报》网络版上

波兰总理表示不急于加入欧元区 2012年02月01日 按照原计划，波兰准备2012年加入欧元区，但国际金融危机的爆发导致波兰加入欧元区计划延迟。此后，波兰官员表示，有望于2015年加入欧元区，但欧债危机的爆发进一步削弱了波兰等中东欧国家加入欧元区的意愿

美部分议员和行业协会呼吁限制进口中国汽车零部件 2012年02月01日 美国制造业联盟主席斯科特·保罗说，当天的呼吁可以促使奥巴马政府展开调查，并最终对中国制造的汽车零部件征收反倾销税和反补贴税

国际财经早报 2012年02月01日 标准普尔发布的凯斯-席勒全国房价指数显示，去年11月份美国大城市房价连续第三个月下跌，显示美国房地产市场复苏仍然一波三折

欧盟峰会引来市场积极反应 2012年02月01日 分析人士认为，由于此次峰会达成的协议，特别是欧元区首脑提出的财政稳定四项举措给市场释放了积极信号，其中欧元区首脑批准了欧洲稳定机制，并计划于下次欧元区财长会上签署协议，给市场提供了信心