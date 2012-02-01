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2012年02月01日
伊朗与国际原子能机构代表团1月31日在德黑兰就伊朗核计划中的争议问题举行了“积极且具有建设性”的闭门磋商。双方目前均未向外界透露任何相关信息
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2012年02月01日
俄罗斯已多次强调，不会允许利比亚的一幕在叙利亚重演。只有当决议草案呼吁叙利亚各方同时停止暴力行为，排除对叙利亚政府实施制裁，排除外部势力介入叙利亚内部冲突时，俄罗斯才会支持这一草案
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2012年02月01日
丹麦首相托宁-施密特对30日欧盟峰会取得的成果表示满意。他说：“丹麦的建议在谈判过程中得到采纳。比如，丹麦等非欧元区国家违反规定的罚金将不会进入到欧元区国家的基金账户，而是进入欧盟总财政预算帐户
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2012年02月01日
现年35岁的小波尔加是世界棋坛的传奇人物，出道不久便不再参加女子棋战，只参加男子赛事，而这丝毫不影响她“女子世界第一人”的身份。多年来她的等级分一直高居世界女子首位，其职业生涯巅峰时期曾跻身世界男子排名前八位
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2012年02月01日
从产品类型上看，春节前一周获批的基金中有一半为分级基金，这些基金都是在经历了较长的审批时间之后才等到一纸批文。而从托管行看，8只基金中有一半托管在华夏、光大和邮储等中小银行
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2012年02月01日
中国联通内部人士也表示，联通的相关渠道不会加价出售的，凡是加价出售的都不是联通营业厅或者联通的合作渠道。
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2012年02月01日
数据显示，去年12月，欧盟27国失业率与上个月相比也没有变化，仍为9.9%，但高于2010年同期的9.5%。这表明由于欧元区各国深陷债务危机及金融市场持续动荡，就业形势依然严峻
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2012年02月01日
该公司去年规模保费和保费收入排名较上年上升一个位次，升至市场第5位，并实现净利润5.5亿元，提前实现了累计盈亏平衡目标
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2012年02月01日
太原市教育局局长马兆兴表示，首先对报道涉及的3所幼儿园进行通报批评，由于3所幼儿园均为企业办幼儿园，太原市教育局将与相关企业进行沟通，对相关情况进行调查
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2012年02月01日
连年较快增长的非洲经济去年实现了5%的平均增速，有些国家经济增速甚至达到两位数。让·平因此乐观表示，“非洲经济已在腾飞边缘
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2012年02月01日
始于2009年底的欧债危机迁延至今，如同一场蔓延之火，不断“烧”向欧元区核心大国和欧洲金融体系，加固“防火墙”，控制住“火势”，已是当务之急
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2012年02月01日
劳施埃克和其同事对使用多种脑成像技术的115项语言感知研究进行评估后认为，真正的韦尼克区位于听觉皮层之前，与前脑仅有3厘米左右的距离。他们的论文本周发表在《国家科学院学报》网络版上
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2012年02月01日
按照原计划，波兰准备2012年加入欧元区，但国际金融危机的爆发导致波兰加入欧元区计划延迟。此后，波兰官员表示，有望于2015年加入欧元区，但欧债危机的爆发进一步削弱了波兰等中东欧国家加入欧元区的意愿
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2012年02月01日
美国制造业联盟主席斯科特·保罗说，当天的呼吁可以促使奥巴马政府展开调查，并最终对中国制造的汽车零部件征收反倾销税和反补贴税
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2012年02月01日
标准普尔发布的凯斯-席勒全国房价指数显示，去年11月份美国大城市房价连续第三个月下跌，显示美国房地产市场复苏仍然一波三折
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2012年02月01日
捷克最大的反对党社会民主党主席索博特卡说，内恰斯的态度是一个糟糕的战略决定，违背了捷克国家利益。他说，捷克现在处于欧洲一体化的边缘，恶化了捷克在欧盟内部的谈判地位
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2012年02月01日
分析人士认为，由于此次峰会达成的协议，特别是欧元区首脑提出的财政稳定四项举措给市场释放了积极信号，其中欧元区首脑批准了欧洲稳定机制，并计划于下次欧元区财长会上签署协议，给市场提供了信心
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2012年02月01日
“财政契约”只是一项协议，与瑞典是否从瑞典克朗改用欧元没有任何联系。瑞典政府不会因为这项协议而被欧元“绑定”，这正是瑞典加入欧盟“财政契约”的前提条件之一
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2012年02月01日
2011年这个省实现全社会固定资产投资7523．8亿元，比上年增长31．8％，其中房地产开发投资1219．4亿元，比上年增长44．6％。
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2012年02月01日
困扰意大利的青年人高失业率仍在恶化，数据显示，去年12月意大利的青年人失业率已达到31%，为建立该项统计数据以来的新高