国际财经简讯 2012年02月01日 越南统计总局公布的数据显示，2011年越南国内生产总值（ＧＤＰ）较2010年增长5.89%，低于2010年的6.78%。虽然经济增速放缓，但在通货膨胀压力加大的情况下，基本保持了宏观经济稳定和较为合理的增速