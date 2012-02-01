- 2012年02月01日随着严厉调控的持续，国内楼市的泡沫正被陆续挤出。但僵局也逐渐明显，包括市场面上的成交低迷、需求观望以及经济面上房地产对投资、消费拉动力的减弱等。
- 2012年02月01日越南统计总局公布的数据显示，2011年越南国内生产总值（ＧＤＰ）较2010年增长5.89%，低于2010年的6.78%。虽然经济增速放缓，但在通货膨胀压力加大的情况下，基本保持了宏观经济稳定和较为合理的增速
- 2012年02月01日欧洲议会议员、比利时前首相伏思达说，“财政契约”并不能彻底有效解决欧债危机。草案大部分内容已经在各国法律中有所体现
- 2012年02月01日1日人民币对美元中间价报6.3103，较上一交易日升12个基点。
- 2012年02月01日南京医药的信息披露一直给市场一种“犹抱琵琶半遮面”的感觉，对于公司的未来发展方向，南京医药应该有个明确的交代。
- 2012年02月01日分析人士认为，这一方面体现出当前人民币汇率已经接近均衡水平；另一方面，则是由于去年底为应对外汇市场上人民币对美元即期汇率的频频“跌停”，人民币中间价连续大幅走高，而随着即期汇率重回正常轨道
- 2012年02月01日北京时间昨天晚上17点40分左右，25名中国工人在埃及西奈半岛北部阿里什地区遭到当地人扣留，其中包括24名工人和一名翻译
- 2012年02月01日力争到2015年基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位
- 2012年02月01日该行去年第四季度实现净利润4700万欧元(约合6200万美元)，较前一年同期21亿欧元的净利润大幅下降98%，远逊于市场预期
- 2012年02月01日《中华人民共和国招标投标法实施条例》今天开始实施，希望能给一些腐败频发的工程建设带上个紧箍咒。比如“明招暗定”的虚假招标，或者是权力干预招标，这些都属于招投标乱象，都要治理
- 2012年02月01日日本《产经新闻》在其1月28日的一篇报道中指责称，“中国贪婪的目光丝毫没有离开过北极这片肥肉”，它借科学考察为名在北极地区进行地质勘探，企图掠夺丰富的油气资源，并通过投资北欧国家构建北极战略据点
- 2012年02月01日大亚湾核电运营管理公司网站披露，岭澳核电站3号机组3日前第2燃料循环运行期间，工作人员发现超功率温差保护定值仍旧使用第1循环的数据，随即已进行修正。港府表示，香港未录得任何异常情况
- 2012年02月01日一因其他行融资额动辄几百亿，二因融资方式对二级市场影响相对较大
- 2012年02月01日受国际国内宏观经济影响，锌价连续下跌，行业整体陷入亏损
- 2012年02月01日国际学术交流中心是由香港伍集成文化教育基金会捐资方捐资4000余万港币建设。为了完善国际学术交流中心功能，学校向省市有关部门申请建设与之配套的留学生与专家公寓
- 2012年02月01日根据新规，未来上海的住宅、医院、学校、幼儿园、养老院的“二层以上”建筑物将被禁止采用玻璃幕墙。
- 2012年02月01日27年前，习近平副主席还在河北正定县任职时，曾经率团访问马斯卡廷。当时，他访问了一家农场，一个俱乐部，还观看了一场篮球比赛。当地一家夫妇款待了习近平一行，他当时就住在这家夫妇离家上大学的儿子的卧室里
- 2012年02月01日国信弘盛解禁项目最多，按1月20日收盘价计算，10单直投将收入10.57亿元
- 2012年02月01日值班人员的解释都是：基层单位由于平时工作很忙，没有什么假期，所以才在春节的时候放这么长的假期
- 2012年02月01日按照国际惯例，监测点应离污染源50米以外，但美国大使馆的监测点位设在路边，离污染源较近，设置不规范。此外，即使是在美国当地，也是以24小时的平均数据作为全天空气质量的评价基准，而不是每一个小时的数据
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