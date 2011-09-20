- 2011年09月20日巴勒斯坦“入联”申请，利比亚、叙利亚等国局势将会成为本届联大辩论的关注重点，此外，核安全、全球反恐合作、全球经济发展以及索马里、阿富汗等地区热点问题也将成为重要议题
- 2011年09月20日美国航天局说，“小行星上的重力可以忽略不计”，宇航员登陆小行星的体验可能更像在太空中“游泳”，而不像在月球上漫步
- 2011年09月20日在外部环境恶化的情况下，作为世界第二大经济体，中国经济能否继续保持增长动力，再次助力世界经济脱困，成为各界关注焦点
- 2011年09月20日最近两个月来，随着国际金融市场的剧烈震荡，阿根廷货币比索面临的贬值压力骤然加大，央行不得不加大干预力
- 2011年09月20日她说，新兴经济体的人口不断增长，加上通过技术追赶使得生产率得到提高，从而使经济能够较快增长
- 2011年09月20日标普当天发表声明说：“意大利脆弱的政治联盟以及国会内部的政策分歧将掣肘政府应对国内外宏观经济挑战的努力。鉴于意大利融资环境收紧，以及财政紧缩，意大利全国改革方案对改善其经济状况的作用可能十分有限”
- 2011年09月20日根据调查，同性恋公开服役不会破坏军队士气、命令服从、军纪或部队凝聚力。调查还指出英国和以色列军队允许同性恋公开服役，但这并没有损害其部队的军事战斗力
- 2011年09月20日目前，券商客户证券账户中的闲置现金日均变化在8000亿至1.2万亿之间。全国百余家券商一年实现的息差总收入约为120亿元
- 2011年09月20日随着股指创出一年多来的调整新低，市场出现关于空头最后一击的讨论。对此，大成基金的观点是：短期来看，还有很多不确定因素将继续存在，市场还是以结构性行情为主
- 2011年09月20日*ST盛润A迎来了连续第16个涨停，自换股吸收合并富奥股份这一重组方案披露后，公司股价从8月10日至今股价已飙涨119%，ST股“乌鸡变凤凰”的经典案例在其身上演绎得淋漓尽致。
- 2011年09月20日所涉及的欧洲银行包括法国巴黎银行以及目前深陷违规交易丑闻的瑞士银行。目前尚不清楚暂停交易究竟是因为该中资银行对欧洲银行在欧元区债务危机中的风险敞口感到担忧，还是因为此类交易与其他资产交易共同使用的信用额度已经用尽
- 2011年09月20日截至9月16日发售期满，已经发售的可流通份额未达到可流通份额的80%，即发售未满2640万，而组包方不愿包销余下份额，因此发售失败
- 2011年09月20日宿舍均为两层高，一楼住男生，二楼住女生。每间宿舍面积有18平方米，里面配有空调、热水器、照明灯、8个床位等基本设施。在每排宿舍的后侧，煤气管道与电线交集缠绕着，地上则“排排坐”放着20个煤气瓶。
- 2011年09月20日并购活动活跃的趋势会不断增强，外资并购将逐步成为中国利用外资的主要形式之一。外商投资企业并不完全等同于外国资本，对外资并购不必要有过多的担心。
- 2011年09月20日这个由湖北省高级人民法院终审认定、由宜昌市中级人民法院验明正身、押赴刑场、执行枪决的死刑犯，已然娶妻生子，一家人常年在北京打工
- 2011年09月20日受美股收低、标普下调意大利主权评级影响，沪深两市双双低开，沪指再创新低，最低报2429点。随后出现反弹，股指先后翻红。但涨势未能持续，大盘随即回落并再度翻绿，临近午盘，两市股指放量拉升，双双再次翻红
- 2011年09月20日从业内了解到，监管部门下一步或将对异地扩张的城商行总行进行评估，并对新设异地分行等相关事宜出台具体量化标准
- 2011年09月20日中国现在的品牌产品已经在大幅度的提升，出口的所有者结构来看是民营企业比重提升了，从产品结构来看是品牌产品的结构提升了。
- 2011年09月20日只要多哈回合谈判还有1%的希望，中国政府就会作出100%的努力，继续推动多哈回合谈判。
- 2011年09月20日“投行化”趋向日益明显。但多名银行管理人士坦言，银行“贷款+股权选择权”曲线直投模式不可取，存在利益输送嫌疑，今后“投行化”的方向还在于为企业成长提供多方位综合金融服务
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