联大辩论21日开幕 将聚焦国际热点问题 2011年09月20日 巴勒斯坦“入联”申请，利比亚、叙利亚等国局势将会成为本届联大辩论的关注重点，此外，核安全、全球反恐合作、全球经济发展以及索马里、阿富汗等地区热点问题也将成为重要议题

美日加宇航员将进行深海训练模拟登陆小行星 2011年09月20日 美国航天局说，“小行星上的重力可以忽略不计”，宇航员登陆小行星的体验可能更像在太空中“游泳”，而不像在月球上漫步

阿根廷计划继续动用央行外储偿还外债 2011年09月20日 最近两个月来，随着国际金融市场的剧烈震荡，阿根廷货币比索面临的贬值压力骤然加大，央行不得不加大干预力

标普下调意大利评级 欧债风险加剧 2011年09月20日 标普当天发表声明说：“意大利脆弱的政治联盟以及国会内部的政策分歧将掣肘政府应对国内外宏观经济挑战的努力。鉴于意大利融资环境收紧，以及财政紧缩，意大利全国改革方案对改善其经济状况的作用可能十分有限”