- 2012年02月01日目前，中国移动、中国联通以及中国电信3G用户数分别为5121万户、4001万户以及3629万户，分别占40%、31%以及29%的市场份额。
- 2012年02月01日在调控力度不减的大背景下，贷款难度的加大，促使房企融资成本增加，个人购房贷款成本上升，2012年房企的融资困局仍然难有突破。
- 2012年02月01日该相关人士称，在韩国海警上船后，该船船员并非如中国媒体报道的“都在睡觉”，而是全部聚集在驾驶室里，准备反抗韩方执法，还有些船员“甚至想抢夺海警的手枪”
- 2012年02月01日道琼斯工业平均指数下跌20.81点，收于12,632.91点，跌幅为0.16%；纳斯达克综合指数上涨1.90点，收于2,813.84点，涨幅为0.07%；标准普尔500指数下跌0.61点，收于1,312.40点，跌幅为0.05%。
- 2012年02月01日北京多数银行并未改变首套房贷的利率执行标准，工、农、中、建四大国有银行北京分行人士均表示目前并未收到总行调整首套房贷政策的相关通知，首套房贷利率仍按基准利率执行
- 2012年02月01日2012年1月份的广东省制造业采购经理指数（重点企业PMI）数据显示，1月份广东PMI为43.7，比上月回落6.8个百分点。数值不单再度跌破50荣枯线，而且自去年以来首次跌破45。
- 2012年02月01日从溢价率来看，北京1月份出让的所有19块土地，全部以底价成交，溢价率为0。这是最近数年来少见的现象。
- 2012年02月01日就在停牌的前两周内，大股东中国银泰通过大宗交易平台两次合计减持了手中持有的2183万股。由于中国银泰尚有2.1亿股股权在质押中，这意味着在公布重组失败的消息前，大股东已将可出手的约2200万股抛售殆尽
- 2012年02月01日1月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月回升0.2个百分点，连续36个月位于临界点以上，表明制造业生产量继续保持增长态势。
- 2012年02月01日专家称，由于泄漏量之大为国内历次重金属环境污染事件中罕见，此次污染事件波及河段将达到约300公里
- 2012年02月01日中国黄金协会表示，2011年上海期货交易所黄金期货交易额增长179%，至人民币5.1万亿元。
- 2012年02月01日香港特别行政区政府公布，截至2011年12月31日的本财政年度首九个月，港府实现财政盈余595亿港元。
- 2012年02月01日有分析师表示，长期来看，不排除益海嘉里从资本市场收购新中基的可能
- 2012年02月01日自2009年本轮楼市调控以来，温家宝已五次提及促进房价合理回归。
- 2012年02月01日在楼市处于“限价、限购”的敏感期，广东省中山市再次率先破局。这一次，它从“高调”限价，转向为限价“松绑”，此时距离中山推出限价令仅仅3个月。
- 2012年02月01日今年北京市外宣工作将大力加强弘扬践行北京精神的对外宣传，积极向国际社会说明北京精神的主要内容和深刻内涵，说明北京弘扬践行北京精神对建设中国特色世界城市的重大意义
- 2012年02月01日张力军表示，现在火电厂氮氧化物排放标准为100毫克/标准立方米，而新型干法水泥窑的氮氧化物排放普遍在800毫克/标准立方米左右，“环境保护部正在研究的排放标准将会很严格。”
- 2012年02月01日没有一个经济体可以数十年维持10%的经济增速而不遇到麻烦，尤其是中国。
- 2012年02月01日已在修订的三个社会组织行政法规今年有望获得通过，修订后的法规，有望从立法角度确立社会组织直接登记制度。社会组织登记成立前须找业务主管单位审批，将成为历史
- 2012年02月01日针对新就业大学毕业生的住房状况及影响，《提案》提出了三点具有针对性和可操性的对策和建议
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