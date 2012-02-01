- 2012年02月01日受元旦和春节两个假期因素影响，1月份居民消费价格指数（CPI）同比涨幅或仍会维持在4%左右。
- 2012年02月01日全球粮食价格虽有所下降，但仍处于高位且不稳定，需要对此保持警惕。
- 2012年02月01日解决银行业暴利，应该采取存款单边加息与降低存款准备金率的政策措施。目前我国存款利率是3.5%，贷款利率是6.56%，息差超过3%，远远高于西方国家的平均水平。
- 2012年02月01日随着年报披露的推进，拟推出高送转预案的公司越来越多。不过，这些推出高送转计划的公司，除了高成长的底气外，还夹杂诸如配合限售股解禁等其他"动机"。
- 2012年02月01日在记者调查的商业银行中，深发展银行的下调幅度可以说最大。去年末由于额度的紧张，该行的首套房贷款利率一度上浮20%，目前该行房贷利率已经基本恢复基准
- 2012年02月01日采购经理指数（简称PMI）将逐步分行业、分区域公布细化数据。同时，还将扩充调查的样本量。
- 2012年02月01日预披露时间提前约1个月，媒体和投资者的监督力量肯定会加强，一些拟IPO公司将面临更加严格的监督，保荐机构压力也会越来越大，这有利于上市公司质量的提高
- 2012年02月01日张远忠认为徐寿文向投资者编造了虚假的信息，且多次推荐齐某购买“三一重工”股票，最终致其损失40万元。
- 2012年02月01日从上市公司预期的2011年年度经营情况看，创业板整体盈利增速表现尚可，但业绩分化逐渐明显。
- 2012年02月01日IPO公司上市首年即出现业绩变脸，尤为打击市场信心与投资者热情。对此，除相应公司外，谆谆辅导其上市的保荐人也需承担责任。
- 2012年02月01日该厅负责人表示广东养老金仍沿用老办法管理，入市说是“多方猜测”结果
- 2012年02月01日在发布会上，有关人士表示，对三亚恶意攻击的人，将依法追究责任。“现在虽然跟罗迪无法取得联系，而当事人高先生手机已关机，但是将继续跟进，做好善后工作”
- 2012年02月01日中国坚决反对使用武力解决叙利亚问题，坚决反对强行推动“政权更迭”等违背《联合国宪章》的宗旨和原则以及国际关系基本准则的作法
- 2012年02月01日与各路资本的静待入场相比养老金入市的消息面却一直反复无常
- 2012年02月01日在此次事件当中被扣留的中国工人人数为25人，其中包括24名工人和一名翻译。截止目前，还没有人员伤亡消息传出。外交部和有关部门提醒在海外的中国机构和人员提高风险意识，加强安全防范
- 2012年02月01日分析称，由于本次国内航空煤油综合采购成本累计调整幅度未超过每吨250元，因此预计国内航段的燃油附加费将不会做出调整。
- 2012年02月01日Facebook已经选择了5家投行运作上市事宜
- 2012年02月01日两市共有5只标的股被百万融券单做空。其中沪市紫金矿业被融券卖出250万股，是个股中被融券卖出最大的股票
- 2012年02月01日对此，晋中石化多位工作人员均证实这位客户经理已经离职。其中一位工作人员透露，“他出了事，已经被开除了”，“8月就失踪了，现在所有的人都找不到他”。该人士还表示，公司已经报案，但其不清楚具体细节。
- 2012年02月01日根据此前公布的数据，金融机构外汇占款曾出现连续三个月负增长。外汇储备去年四季度也首次出现季度净减少
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