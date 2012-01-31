上海禁止医院学校等建筑物采用玻璃幕墙 2012年01月31日 目前上海共有玻璃幕墙建筑4210栋，部分既有建筑的玻璃幕墙已进入老化阶段，有的出现了五金构建锈蚀变形、密封条老化龟裂、受力构件松动等情况，近年来已发生多起幕墙玻璃自爆坠落事件，安全问题尤为引人关注

台湾行政机构改组 陈冲接替吴敦义出任负责人 2012年01月31日 在1月14日投票的台湾地区领导人选举中，吴敦义当选台湾当局副领导人。按照台湾地区有关规定，现任行政机构须在2月1日新一届台湾地区立法机构开始运作前总辞

广汽长丰换股吸收合并方案获证监会通过 2012年01月31日 《财经》综合报道 广汽长丰 （600991）1月31日晚间公告，公司今日收到中国证监会《关于核准广州汽车集团股份有限公司以首次公开发行股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的批复》，核准本次换股吸收合并方案