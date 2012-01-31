- 2012年01月31日未来上海的养老院，福利院，幼儿园，托儿所、寄宿制学校等的住宿场所和活动场所，应当安装独立式火灾探测报警器。据悉，上海市、区两级政府将为此项消防设施增配提供1亿多元的补贴
- 2012年01月31日目前上海共有玻璃幕墙建筑4210栋，部分既有建筑的玻璃幕墙已进入老化阶段，有的出现了五金构建锈蚀变形、密封条老化龟裂、受力构件松动等情况，近年来已发生多起幕墙玻璃自爆坠落事件，安全问题尤为引人关注
- 2012年01月31日在1月14日投票的台湾地区领导人选举中，吴敦义当选台湾当局副领导人。按照台湾地区有关规定，现任行政机构须在2月1日新一届台湾地区立法机构开始运作前总辞
- 2012年01月31日埃及西奈地区今天发生一起绑架中国人事件，二十五名水泥厂工人，其中大多是中国人，在前往工厂途中，遭当地游牧部族绑架
- 2012年01月31日广汽长丰 （600991）1月31日晚间公告，公司今日收到中国证监会《关于核准广州汽车集团股份有限公司以首次公开发行股票吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司的批复》，核准本次换股吸收合并方案
- 2012年01月31日
- 2012年01月31日耶鲁大学金融学终身教授陈志武认为中国经济今年仍将面临不少挑战，最大挑战是民营经济的萎缩。预料货币政策方面会有四至五次下调存款准备金率的可能，而利率不会有太大变化。房地产调控在房价下跌20%的时候，将可能产生“方向性”转
- 2012年01月31日2011年12月，道琼斯全球指数下跌0.44%。同期，道琼斯瑞士信贷对冲基金指数下跌0.22%，略微跑赢对冲基金指数。好买基金的数据显示，从具体策略来看，10个对冲基金策略中6个上涨，4个下跌
- 2012年01月31日普华永道及金融创新研究中心31日最新发表的《银行业隐患2012》调查报告显示，经济再衰退的风险颇高，可能会引发新一轮的银行业危机。今年受访者对银行业前景的忧虑，是这项调查开展13年以来最高的
- 2012年01月31日股票市场成交量明显下降。以上证A股市场为例，全年累计成交金额23.9万亿元，日均成交金额978.5亿元，较2010年减少21.9%
- 2012年01月31日国债、央行票据等发行量较去年减少，政策性银行债券、金融债券和公司信用类债券等发行量较去年有所增加
- 2012年01月31日寿险业的保费增速明显缓慢；而对于产险业来说，虽然汽车销量增速下降但产险保费增速仍然强劲，成为2011保险市场的最大亮点。
- 2012年01月31日日方已内定钓鱼岛附近四个无人岛屿的命名，将在三月底标示在官方地图，中方对此提出严正交涉。 日本外相玄叶光一郎31号表示，日方不会接受中国政府就日本政府命名钓鱼岛4个附属岛屿所提出的抗议
- 2012年01月31日香港人民币存款总额2011年12月底为5885亿元人民币，较11月底减少6.2%；12月跨境贸易结算的人民币汇款总额为2390.4亿元人民币，11月则为1849.9亿元人民币。
- 2012年01月31日还是在一个月之前，中国的“三一”与德国的“大象”两个世界知名的混凝土机械品牌，为角逐印度一幢最高建筑而展开激烈的竞争。如今只要有“大象”的地方，三一会主动放弃竞争，原因是他们已经变成了一家人
- 2012年01月31日中国人民银行营业管理部31日发布的最新数据显示，截至2011年12月末，北京市保障性住房开发贷款比年初增加189.7亿元，新增额占全部住房开发贷款新增额的82.6%。这意味着，在过去的2011年，有逾八成房地产开发贷款投向保障性住房建设
- 2012年01月31日1月31日，招商证券发布研报预测，二月份，环保公司的业绩增长将难以兑现，解禁浪潮将来临的双重压力依然存在
- 2012年01月31日对于港人与内地旅客吵架的情况不时发生，田北俊呼吁双方理解、克制。而港人也应以耐心的态度，好声好气与游客沟通解释。
- 2012年01月31日港股31日高开166点，早段升幅曾收窄至不足60点，午后恒指升幅再度扩大，高见20466点，收市报20390点，升230点，升幅1﹒14%；全日总成交731亿港元
- 2012年01月31日据广西龙江河突发环境事件应急指挥部通报，通过采取除镉、调水稀释等综合应对措施，龙江镉污染事件应急处置工作取得阶段性成效。目前事件态势完全处于控制之中，可确保柳州供水安全，并且对柳州市下游不会产生影响
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