去年房地产贷款大幅缩减 其中过半投向保障房建设 2012年01月31日 业内人士预计，在调控力度不减的大背景下，贷款难度的加大，促使房企融资成本增加，个人购房贷款成本上升，2012年房企的融资困局仍然难有突破。

全国牛肉价格明显回落 仍远高于去年同期水平 2012年01月31日 监测数据显示，春节期间，全国牛肉价格涨势明显，近日价格出现明显回落。分地区来看，约七成省区市牛肉价格下降，海南、北京、山东降幅居前，分别为15.0%、13.2%、6.2%。