- 2012年01月31日中央人民政府驻香港联络办公室主任彭清华31日对个别内地学者不当言论表示遗憾，并指出香港同胞与内地同胞拥有血浓于水的深厚感情
- 2012年01月31日早前，发改委正式印发《“十二五”时期上海国际金融中心建设规划》，提出要推进上海证券市场国际板建设
- 2012年01月31日北京银行刚刚传来人民币118亿元定向增发计划获批的消息，民生银行总规模约290亿元的再融资、招商银行350亿元人民币的配股计划仍未有最新消息，加上光大银行的H股上市时间表仍然无期，由去年遗留下来的配股再融资规模已经超过了900亿
- 2012年01月31日2011年到2013年，平安证券预测，大秦铁路EPS分别为0.82元、0.87元和0.93元
- 2012年01月31日业内人士预计，在调控力度不减的大背景下，贷款难度的加大，促使房企融资成本增加，个人购房贷款成本上升，2012年房企的融资困局仍然难有突破。
- 2012年01月31日监测数据显示，春节期间，全国牛肉价格涨势明显，近日价格出现明显回落。分地区来看，约七成省区市牛肉价格下降，海南、北京、山东降幅居前，分别为15.0%、13.2%、6.2%。
- 2012年01月31日截至2011年12月末，北京市保障性住房开发贷款比年初增加189.7亿元，新增额占全部住房开发贷款新增额的82.6%。与此同时，北京用于购买新房的个人住房贷款比年初减少7.7亿元，出现明显下降趋势。
- 2012年01月31日1月31日，中国水电(601669.SH)披露，公司承建的苏丹乌阿公路项目主营地被苏丹反政府军控制，公司项目部共有29人被苏丹反政府军劫持，其余人员目前处于安全状态
- 2012年01月31日1月31日，宁波银行(002142.SZ)公告宣布该行当日举行的股东会通过了发行不超过80亿元金融债券的相关议案
- 2012年01月31日港股今早高开后小幅震荡，午后继续回升，截至收盘，恒指报20381.29点，上涨220.88点，涨幅为1.10%，再次站上5日均线；国企指数报11285.59点，涨139.99点；红筹指数报3910.24点，涨45.90点，涨幅为1.19%。大市成交731.21亿港元
- 2012年01月31日温家宝表示，巩固房地产市场调控成果。继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施，促进房价合理回归。
- 2012年01月31日温家宝强调，抓好农业生产，认真落实中央一号文件精神和各项强农惠农富农政策。
- 2012年01月31日温家宝表示，继续搞好宏观调控。把握好宏观调控的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。
- 2012年01月31日就2011年全年指数走势来看，沪深300和恒生指数出现了较大幅度的下跌，标普500表现相对强劲。但中国海外基金的平均下跌幅度达到12.27%，大幅落后于标普500指数
- 2012年01月31日ECN Trade提醒投资者，欧元区今日将再次公布重要经济数据，包括德国12月份实际零售销售，法国12月份家庭消费支出，英国1月季调后房价指数等。预期德国数据将高于前期值，对市场将形成提振作用
- 2012年01月31日至2011年末，浦发银行中小企业(国家四部委口径)表内外授信总额近万亿，达到9810.45亿元；与2010年底相比，中小企业表内外授信业务增长 31.46 %，授信客户数增长28.87%
- 2012年01月31日1月31日，攀钢钒钛（000629.SZ）证券部不具名人士对记者表示，由于截至2011年12月31日，鞍钢集团拟置入攀钢钒钛的资产已经部分完成交割，按照财政部的相关文件，可以按照重组完成后口径进行业绩披露
- 2012年01月31日温家宝指出，当前我国经济在较长时期内继续保持平稳较快发展具备不少有利条件。今年是“十二五”时期承上启下的重要一年，必须推进经济体制、政治体制等各领域改革，着力解决一些重大经济社会问题。
- 2012年01月31日青辅会主委将由接受国民党徵召至嘉义县参选立委失利的陈以真接任，文建会主委则由知名作家龙应台出任。
- 2012年01月31日1月31日，从农业银行获悉，2011年该行年度此类贷款增量首次突破1000亿元大关，增速高于农行平均贷款增速近12个百分点
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